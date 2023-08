Nyakunkon az iskolakezdés: kemény lesz a szülőknek, nincs mese, ezért fizetniük kell

Több mint 25 ezer termék közül válogathatnak az iskolakezdésre készülők az eMAG kínálatából. Ahogy az ergonómiai szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek, felértékelődnek a gerincbarát vagy gurulós iskolatáskák, valamint az állítható íróasztalok és székek. Az idei évben is népszerűek a brandingelt termékek, valamint a szettben kapható iskolakezdő csomagok. Notebookból a 250 ezer forint körüli árú alsó középkategóriás modellek a legkelendőbbek, de szép számmal viszik az alapfeladatok elvégzésére alkalmas, feleennyibe kerülő típusokat is.

Idén több mint 25 ezerféle iskolatáska, hátizsák, tornazsák és tolltartó, illetve füzetek és egyéb tanszerek százai érhetők el az eMAG kínálatában - az iskolakezdési szezonban a Marketplace kereskedőpartnerek jelenléte különösen fontos, hiszen rajtuk keresztül egy sor különleges terméket is meg lehet rendelni.

Gurulós, USB-s és Fortnite-os hátizsákok

Az iskolatáskák kínálata a bruttó két-háromezer forintos alapmodellektől kezdve a több tízezer forintos, extra ergonomikus típusokig terjed idén. Utóbbiak között olyan táskát is találni, amelynek nem csupán gerincbarát a kivitele, de kétoldalt nagyméretű kerekekkel is felszerelték, így az utcán, vagy akár lépcsőn is könnyedén húzható a fárasztó cipelés helyett.

Nagyobb gyerekek számára a “hagyományos” iskolatáskák között olyan modellekre is lelhetünk, amelyek belsejében külön rekesz került kialakításra egy (külön megvásárolható) USB-s vésztöltő számára, így a telefont kényelmesen lehet a táskából tölteni, annak kinyitása nélkül. Ugyancsak elterjedt extra funkció a fejhallgató-kivezetés, bár a Bluetooth fülhallgatók korában ennek már kevésbé nagy a jelentősége.

Ahogy minden évben, most is népszerűek a különböző mesefigurás és szuperhősös szettek - idén nyáron az eMAG-nál a Fortnite, a Jégvarázs, a Tini Nindzsa Teknőcök, Sonic, és Minnie egér a legnépszerűbb; az autós, lovas és a dínós tematika mellett. Emellett sokan rendelnek olyan szettet, amely egymással egyező színvilágú hátizsákot, tornazsákot, neszesszert és tolltartót tartalmaz.

Idén kompakt tolltartókat keresnek a vásárlók

Tolltartó választásakor először azt kell eldönteni, hogy töltött (tollakkal, ceruzákkal és más kiegészítőkkel előre telepakolt típus), vagy üres legyen-e - utóbbi előnye, hogy a gyerek kedvenc ceruzáival pakolhatjuk meg a belsejét, míg a “kész tolltartó” egyszerűségével hódít. Idén az eMAG-nál a nem emeletes, kompaktabb kivitelű tolltartók a legkelendőbbek, és nagyjából ugyanannyian választanak írószerekkel felszerelt típust, mint felszereletlent.

Az iskolatáskákhoz hasonlóan itt is felkapottak a brandingelt modellek. Idén nyáron eddig a legnépszerűbbek a Mancs őrjárat, a Jóbarátok tévésorozat, a LEGO, Avengers és a Pókember karaktereivel ellátottak.

Gyerekkel együtt “nő” az állítható tanulóasztal

A megfelelő tanulásra szánt terület korai kialakítása számos pozitív hatással jár: az állítható szék és gyerekasztal már kisiskolás kortól kezdve támogatja a helyes testtartás elsajátítását, a tanulásra elkülönített terület pedig segít kizárni a zavaró tényezőket.

Egy jó minőségű íróasztalszett különböző életkorhoz és magassághoz könnyedén igazítható, így nem kell minden növekedési fázisban, akár évente új bútorokat vásárolni. Az eMAG kínálatában sokféle állítható íróasztal érhető el, áruk bruttó 30 ezer forintnál kezdődik, így költséghatékony és sok évig jól használható megoldásnak számítanak - akár a fából, akár a fémből készült változataikat részesítjük előnyben.

A legkelendőbb laptopok iskolakezdésre

Iskolakezdés előtt az eMAG-on a kedvezőbb árú noteszgépek kerülnek fókuszba: a legnépszerűbb három modell bruttó 250-300 ezer forint között mozog, fél terabájtos háttértárral, 16 gigabájt memóriával, középkategóriás processzorral és egyszerűbb játékok futtatására alkalmas videokártyával van felszerelve.

Ugyanakkor a top 10-ben megtalálható egy 13 colos Apple Macbook Air, amely bár közel 390 ezer forintba kerül, kimagasló üzemidejével az egyetemisták kedvence lehet. Emellett egy 100 ezer forintnál alig drágább belépő szintű Lenovo gépet is sokan rendelnek - mivel már egy ilyen konfiguráció is full-HD képernyővel, 8 gigabájt memóriával és SSD háttértárral van felszerelve, így az online tanórákon való részvételre, digitális házi feladat elkészítésére és az internetes kutatásokhoz ez is elegendő.

Iskolaszer-történelem az 1900-1930-as években még csupán egy szíjjal kötötték össze a könyveket a diákok, s dobták át a vállukon azt, azonban az iskolatáska nem ebből fejlődött ki. A szabadtéri időtöltés két szerelmese, Gerry Cunningham és Gary Kirk a XX. század közepén alkották meg a JanSport és a Caribou Mountaineering hátizsákjait. A JanSport Ski and Hike hátizsákját sí- és szabadidő boltokban kezdték el árusítani, ám ezek közül az egyik kapcsolódott a washingtoni egyetem könyvesboltjához, s ennek köszönhetően népszerűvé vált a diákok körében is. A Caribou Mountaineering cég kész hátizskájával elsőként egy könyvesboltot keresett fel, majd az ország különböző pontjain működő egyetemi könyvesboltokat is meglátogatott, így ezekben is elérhetővé váltak termékei.



Talán nem is gondolnánk, de a tolltartók eredete még régebbre, egészen 200 évvel ezelőttre vezethető vissza. Az 1800-as évek közepén Londonban sterling ezüst ceruzatartókba rakták a teleszkópos ceruzákat, míg Kínában fából és fémből készült darabokat exportáltak a világ különböző tájaira. Az első szabadalmat a ceruzatartókra azonban csak 1946-ban adták ki Verona Pearl Amoth-nak az Egyesült Államokban. Ebben még csupán 6 ceruza fért el, ráadásul a tokot függőleges helyzetben kellett tartani, hogy azok ne csússzanak ki belőle.

Címlapkép: Getty Images

