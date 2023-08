Ezt rengeteg kutyatartó nem tudja: kedvencünk imádja, de csak óvatosan az etetésével!

Örök dilemma, hogy adhatunk-e csontot a kutyánknak, vagy sem, a vélemények pedig megoszlanak, így a mai napig rengeteg gazdi saját belátása szerint cselekszik ebben a kérdésben. Van, aki esküszik rá, van, aki már megégette magát vele, mert a helytelen csontetetés komoly veszélyekkel járhat: előfordul, hogy kedvencünkön már csak a műtét segíthet, aminek az anygai vonzata manapság nem elhanyagolható tétel a családi büdzsében.

Honnan ered az a hit vagy tévhit, hogy a kutyának csont kell? Egyrészt az evolúcióhoz kötjük a fontosságát, a kutyák ősét, az európai szürke farkasokat felhozva példaként. Azonban a mai kutyákat az őseikhez hasonlítani már nemigen lehet, sem a külső jegyeik, sem a megváltozott civilizációs körülményeik miatt. Vegyünk például egy mopszot vagy mini yorkshire terriert, elég nehéz róluk a farkasra asszociálni. Ezek a fajták anatómiai felépítésükből, emésztésükből adódóan sem alkalmasak csontevésre, de a nagytestű kutyáknál is fő az óvatosság.

A kistestű és brachycephal fajtáknál (pl. francia bulldog, mopsz), illetve macskáknál lelkes csontfogyasztáskor fogtörést, ínysérülést okozhat, elakadhat a szájüregben, gégetájékon vagy a nyelőcsőben, továbbá gyomor- bélgyulladást is generálhat. Félrenyelés esetén fulladás is fennállhat. Bélsárpangás előfordulhat

- tudtuk meg az állatorvostól.

Nagyobb termetű kutyatársaik esetében a gazdaságosabb tápanyagbevitel miatt választhatják a gazdák a csontetetést, vagy sokszor az etetés után adnak neki néhány darabot, és kedvencük többnyire lelkesedik is a nem mindig jó ötletért.

A csont tápanyagtartalma igen csekély, így nagy mennyiségben adva sem fedezi a kutyus napi szükségleteit. Maradék, házi koszt etetésekor leginkább szárnyas adása jellemző. A csirkecsontok rágáskor viszont szilánkosan törnek, melyek rendkívül veszélyesen hatnak az emésztőtraktusra, az apróbb nyakcsigolyák, farhát a gyomorban, bélrendszerben elakadva okozhat komoly problémákat.

Közepes és nagytestű ebeknél a nagy mennyiségű csontbevitel leginkább emésztőszervi problémákat okoz, heveny gyomormegterhelés, gyomor- bélgyulladás. A bélsárrekedés bármilyen csontetetés után kialakulhat, az apróbb csontdarabok megrekednek a vastagbélben, az intenzív víz visszaszívás következtében szinte beton keménnyé válik a bélsár.

Ez rendkívül erős fájdalommal jár, az állat próbál üríteni, de nem tud, így legtöbbször altatásban végzett beöntés vagy akár műtéti megoldás szükséges a probléma elhárításához, ami amellett, hogy százezeres nagyságrendű költségekkel jár, minden érintettnek traumatikus élmény lehet.

A belekben történő elakadás bélelzáródást, bélrepedést okozhat, legrosszabb esetben az állat halála is bekövetkezhet.

Sokan hoztak már hozzánk bélpanaszokkal kutyust, mert csontot evett, így mindenkinek azt javasoljuk, ne adjon a kutyának csontot. Semmilyen pluszt nem ad hozzá a táplálásához, a rágási igényét pedig biztonságos rágófalattal vagy teafával is ki lehet elégíteni. Személy szerint a nyers csontot még rosszabbnak tartom, járt már a rendelőnkben szalmonellás kutya nyers csont evése miatt, nagyon keserves volt a kikúrálása, én a nyerskosztot sem tartom jó ötletnek, bár tudom, mostanában divatos. Ha nagyon jól meg van főve a csont, esetleg akkor, de nem zárható ki soha a veszély

- mondta el a HelloVidéknek Dr. Kórik Csilla állatorvos.

A nyersetetés miatt sok kutya lesz hasfájós, hasmenéses, és nagyon hosszadalmas, probiotikumos kezelés hatására gyógyul meg a bélflórája csak. A nyers csont, még az ellenőrzött helyről származó is, tartalmazhat szalmonellát, e-colit.

Amit nagyon nem javaslok, pedig rengeteg kutyatartó esküszik rá, az a nyers csirkefarhát. Számos parazitát tartalmazhat, törik a csont, fulladást okozhat. Nem kell változtatgatni a kutya megszokott étrendjén, nem igényli az állat, a jól bevált, minőségi táp tökéletes a számára, a szervezete számára minden szükséges vitamint és ásványi anyagot tartalmaz

- összegezte az állatorvos.

Az állatorvos szerint vagy ne adjunk a kutyának csontot, vagy kizárólag tömör csontot, de abból is csak heti 1-2 darabot, ha már feltétlenül szükségét érezzük. Semmiképpen se etessük vele napi szinten, és vigyázzunk, hogy egyszerre nagyobb mennyiség ne kerüljön a kutya elé.

Mit mond a csontetetésről a kisállat-dietetikus?

Ökölszabály, hogy csak akkora csontot adjunk kedvencünkek, amit nem tud egészben lenyelni, így megelőzhető a fulladásveszély. A kutya fejénél nem kisebb csontokat ajánlják a szakértők, ezek nem tudnak egészben lecsúszni ugyanis a torkán.

Kölyökkutyáknak 7-8 hetes kortól adható nyers húsos csont, mindenképp tömör, soha nem csövescsont. Első lépésként a kiskutyák a tenyésztőnél (ha nyersen táplálja őket) már az alomban 5-6 hetes koruktól rendszeresen kaphatnak egy-egy velős csontot. Ez elsősorban a rágásra tanítja őket, de remek elfoglaltság is nekik.. Megenni ugyanis nem tudják, viszont módszeresen, szépen megtanulják lerágni róla a húst, és ügyesen kieszik belőle a velőt. Csak arra figyelj, hogy ne hagyd bent náluk sokáig, mert elszaporodhatnak rajta a baktériumok. Természetesen ugyanígy ne hagyd bent sokáig náluk a rágókákat vagy a szárított marhafület sem. A sok baktérium megterhelheti a picik emésztőrendszerét

- mondta el kérdésünkre Böszörményi Andrea kisállat-dietetikus.

Csontot kizárólag nyersen etessünk, és kerüljük a csöves csontokat. Sokan nem tudják, de a főtt és a sült csont nem biztonságos, mivel a hőkezelés hatására megváltozik a szerkezete, és szilánkosra törhet. Fontos, hogy minél több hús legyen a csonton, soha ne adjunk a kutyáknak teljesen lecsupaszított csontot. A csonton lévő hús ugyanis védi a beleket, a gyomorfalat, és abban is segít, hogy ne legyen túl kemény a széklet

- javasolta a kisállat-dietetikus.

Tippek a viszonylag biztonságos csontetetéshez

Emésztési problémával küzdő ebnek inkább ne adj csontot!

Ha épp nem “dolgozik” rajta, tedd a mélyhűtőbe, hogy megakadályozd a káros mikroorganizmusok elszaporodását!

Soha ne hagyd a csontmajszoló kutyust felügyelet nélkül!

Elhízott vagy hasnyálmirigy-problémás kutyának ne adj velőscsontot!

Ne hagyd, hogy a kutyus elássa a csontot, majd egy idő után kihalássza, és újra elkezdje rágni!

Nagy melegben érdemes fagyasztva adni a csontot kedvencednek.

A különböző csontok veszélyei

Lényeges még egyszer kihangsúlyozni, hogy nem minden csont jó csont. A szárnyasok (csirke, kacsa, stb.) csontjai főve szilánkosan törnek, ami sérüléshez vezethet, illetve a csontszilánkok fulladást okozhatnak, megsérthetik a torkot, a nyelőcsövet és a beleket is, ami akár halálos kimenetelű is lehet.

Bizonyos csontok csak főzés után törnek, keményednek meg annyira, hogy szilánkosra törjenek, mint például a sertés bordacsontjai, ezért biztonságosabb, ha egyáltalán nem adunk főtt csontot a kutyáknak!

A sertés és a vaddisznóhús, valamint csontok és belsőségek fogyasztása szintén nem javasolt, mivel a nem kellően hőkezelt sertéstermékek álveszettséget okozhatnak.

Ne adj olyan csontot a kutyának, amelyet az apró darabokra tud szétrágni, mivel a kis darabok, ha egyben nyeli le őket, szorulást, bélelzáródást okozhatnak. Az előbbi kellemetlen, fájdalmas székletürítéshez vezet, míg a bélelzáródást sajnos még állatorvosi kezelés mellett sem biztos, hogy túléli a kutyánk. Emiatt fontos, hogy a kutya méretének megfelelő méretű csontot adj neki. Ne hagyd egyedül a kutyát a csonttal, hogy lásd, ha baj van. 10-15 perc után vedd el tőle, legyen a csont inkább jutalom.

Ha a kutyád emésztési, anyagcsere vagy gyomorpanaszokkal küzd, szintén érdemes megfontolni, hogy adj-e neki csontot. Szintén kerüljük a csontot a rövid orrú fajták (boxer, bulldog, mopsz, stb.) esetében.

Milyen csontot adhatunk a kutyának és hogyan?

A legjobb választás a nyers húsos, tömör csont, ahogy fentebb már írtuk. Alapvetően csak csontot, amelyen semmi rágnivaló (hús, inak, stb.) nincs már, ne adj a kutyádnak! Ahogy az előbb említettük, a kutya méretének és fogazata erősségének megfelelő méretű és keménységű csontot válassz, és soha ne hagyd magára, amíg a csontot fogyasztja.

A húsos csont kiválasztásánál figyelj a minőségre! Csak megbízható helyről vásárolj, és tartsd be a higiéniai alapszabályokat.

Lehetnek előnyei, de fő az elővigyázatosság!

Mégis lehetnek bizonyos előnyei a csontfogyasztásnak, ha korlátozott mennyiségben és megfelelő minőségben kapják a kutyák.

A csont tömöríti a bélsár állagát, kicsit keményebb lesz tőle az ürülék, ami néhány esetben segítheti a bűzmirigyek kiürülését. Ezen kívül a csontok rágcsálása koptatja valamelyest a lerakódott fogköveket, ami a tápetetés elterjedésével a kutyák egyik civilizációs betegsége lett.

Amit szintén pozitívum, hogy a csont lefoglalja, stimulálja a kutyát, ugyanis az az eb, amelyik szereti a csontot, képes órákig elrágcsálni egy-egy marhalábszárat a kert felásása, vagy a bútorok szétrágcsálása helyett.

A műcsontok veszélytelenek, viszont ugyanazokkal az előnyökkel bírnak, mint az igazi csontok

Jó megoldás lehet arra, hogy a kutya csontot is kapjon, rágjon is eleget de ne alakuljanak ki a csonttal járó veszélyek, ha műcsontot kapnak. Ezek a műcsontok nem fognak szilánkosra törni, nem fognak bélsárrekedést okozni, továbbá ugyanúgy lefoglalják az ebeket. Ezekből is többféle van, hajlított, puhább, kisebb, nagyobb. A préselt csontok kőkemények, azok órákra, de sokszor napokra is elfoglaltságot jelentenek egy-egy kutya számára.

A konklúzió: ha csont, akkor tömör vagy műcsont, és maximum heti 2 darab.

Címlapkép: Getty Images