Késsel rontott be az iskola udvarára a drogos férfi: az iskolaőr állította meg

Egy hatalmas konyhakéssel ment be egy iskola területére egy drogos férfi az egyik borsodi településen. Az iskolaőrnek azt mondta, „jöttem a dögért!" - írta meg a Blikk!

Ahogy a portál írja, a huszonéves férfi vélhetőleg drog hatása alatt sétált be az iskola udvarára, amelynek a kapuja nyitva volt, hiszen a gyerekek és az ott dolgozók is ott járnak be. Néhány méternél azonban nem jutott közelebb, mert az iskolaőr résen volt.

Két esetben felszólítottam, hogy hagyja el az iskola területét és tegye le a kést. Elindult a hangom irányába, akkor vettem észre, hogy a pupillái ki vannak tágulva, illetve kontrollálatlanul mozgott

- mesélte az iskolaőr.

