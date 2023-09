Sok szülő nem tudja, pedig a gyerek hasznára válhat: de nem mindegy, hogyan néztek mesét

Sokat hallunk a tévében vagy táblagépen, laptopon látott mesék negatív hatásairól, arról azonban kevesebbet, hogy néhány mesének mégis vannak előnyei. Az állatos rajzfilmeknek például számos pozitív hatása lehet, a gyerekek születésüktől kezdve feltétel nélkül bíznak az állatokban és önkéntelenül is kedvelik őket. A mesefigurákat általában emberi tulajdonságokkal és érzésekkel ruházzák fel a rajzfilmekben, sőt, hozzánk hasonlóan kommunikálnak és olyan élethelyzetekbe kerülnek, mint az őket néző gyerekek. Szívesen nézik az ilyen meséket, mert könnyen tudnak azonosulni a szereplőkkel. Az azonban fontos, hogy ne csak leültessük a kicsiket a képernyő elé, hanem velük együtt nézzük a mesét, miközben megbeszéljük vele, mi miért történik, és válaszolunk a kérdéseire.

Empatikussá tesznek

Az állatszereplős animációk elősegítik a gyermekek empátiájának fejlődését, hiszen lehetővé teszik számukra, hogy érzelmileg kapcsolódjanak az állatfigurákhoz, ami segít nekik abban, hogy jobban megértsék mások érzéseit és tapasztalatait. Ehhez persze az is fontos, hogy beszélgessünk velük saját és mások érzéseiről is.

Tanulságosak

Az állatokat bemutató animációk gyakran mutatnak be olyan szituációkat, amelyek a mindennapi életben is előfordulnak, így már azelőtt látják, mielőtt ők maguk személyesen megtapasztalják. Azon túl, hogy ismerős lesz nekik az élethelyzet, emlékezni fognak arra is, hogy a szereplők mit tettek, hogyan viselkedtek és mi volt a szituáció megoldása, kimenetele.

Pozitív példaképek

Sok állatos animáció szereplője pozitív személyiség, fontos értékeket képviselnek és jó tulajdonságokkal rendelkeznek, mint például a bátorság, az őszinteség és a kedvesség. Látva azokat a szituációkat, amelyekben a szereplők így viselkednek, átvehetik azok viselkedését, annak ellenére, hogy a gyerekek tudják, hogy mi a különbség a mese és a valóság között.

