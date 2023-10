Rejtélyes körülmények közt hunyt el a Balatonban megtalált utcazenész: kiderült, mi okozta a halálát

A gitáros rejtélyes körülmények között vesztette életét: régóta szenvedett már azért, mert egy betegség miatt elveszítette a hangját, és azóta nem találta a helyét. Most elkészült a jegyzőkönyv a 46 éves férfi haláláról, élettársa a napokban kapta meg a dokumentumot, amiből kiderült, hogy mi okozta a tragédiát.

Marcsek Balázsnak, az ismert veszprémi utcazenésznek szeptember közepén veszett nyoma: két napon át keresték a hozzátartozói, a barátai és a rendőrség, végül a Balatonban találták meg a holttestét – tette közzé a Blikk. A zenész halála után többekben megfordult, hogy reményvesztettségében maga dobta el az életét, ám most biztossá vált, hogy nem így történt.

A jegyzőkönyvből kiderült, hogy a halál oka szívelégtelenség volt, emellett a zenésznek volt még két másik, ugyancsak a szívvel kapcsolatos problémája is - tájékoztatta a portált az elhunyt utcazenész párja. Így az is kiderült, hogy nem volt szó klasszikus öngyilkosságról. Az elhunyt zenész párja néhány napja megkapta a férfi urnáját is, így beválthatta az ígéretét: hazavitte az utcazenész hamvait.

Címlapkép: Getty Images