Újult erővel támad a Covid: kórházi osztályt hoztak létre a fertőzött betegeknek vidéken

Péntektől külön osztályon helyezik el a Covid-pozitív betegeket a győri Petz-kórházban. Ezen a részlegen a betegek nem látogahatók, de a többi osztályon is legfeljebb fél óráig lehetnek bent a hozzátartozók, írja a Telex.

A győri Petz-kórházban már korábban is szigorításokat vezettek be – a látogatóknak az intézmény valamennyi fekvőbeteg osztályán kötelezővé tették a maszkhasználatot és a kézfertőtlenítés is kötelező -; most azonban újabb lépést jelentett be a vezetés:

Intézményünk a Covid-19 okozta megbetegedések számának emelkedése miatt 2023. október 27-től határozatlan időre látogatási korlátozást vezet be. A Covid pozitív betegek ellátására külön osztályt nyitottunk, ahol látogatási tilalmat vezettünk be. Intézményünk Ápolási Osztályán Covid-19 megbetegedés okozta halmozódás miatt már látogatási tilalom van érvényben, a rendelkezés határozatlan ideig tart.

A kórház közleménye kitér arra is, hogy a többi osztályon a Covid-fertőzések terjedésének megelőzéséért a látogatási időt fél órára korlátozzák, vagyis 14:00-14:30 között látogathatók a betegek Győrött. Egy páciens legfeljebb két látogatót fogadhat naponta, tehát vagy egy látogató tartózkodhat bent fél órát vagy 2 látogató 15-15 percet.

