Elkeserítő adatok láttak napvilágot: a CSOK Plusz hozhat demográfiai fordulatot itthon?

A legutóbbi népszámlálás alkalmával olyan adatok kerültek nyilvánosságra, amik nagyban változtak a korábbi felmérésekhez képest. Ezek szerint a keresztény hívők száma csökkenni kezdett, azonban házassodási és a szülési hajlandóság megnőtt az országban. Mégis felmerül a kerdés, hogy demográfiai válságban van-e Magyarország? Ebben a cikkben azt vizsgáljuk, hogy hogyan alakultak az évek során a vallásosak, a házasok, és a szülések száma és, hogy ezek az adatok, milyen összefüggésben állhatnak egymással.

Most szeptemberben tartották Budapesten a demográfiai csúcsot, melynek során több kijelentés is elhangzott a hazai családpolitikát illetően. Orbán Viktor például kifejtette, hogy Magyarország az a hely, ahol a jövő konzervatív politikáját, működő megoldásait kifejlesztik, idesorolta többek között, az egyház és az állam együttműködésének modern formáját, és a demográfiát is. De az elmúlt hetek sem teltek el anélkül, hogy a demográfia téma ne jött volna szembe velünk a hírfolyamokban, ugyanis Novák Katalin köztársasági elnök bejelentette a Demográfiai Kerekasztal megalapítását, amelyet a múlt szerdán megjelent Magyar Közlönyben közölt határozata meg is valósít. A dokumentum szerint "további hathatós intézkedésekre van szükség a demográfiai fordulat eléréséhez, hangsúlyozva, hogy az emberi élet természetes egysége a család, rámutatva, hogy a család a biztonság záloga, egyben a nemzet fennmaradásának alapja, elköteleződve a magyarság megmaradásának célja mellett”.

Nem titkolt tény, hogy a kormány a konzervatív, keresztény és családközpontú álláspont mellet áll, azonban úgy tűnik, hogy még nagyobb hangsúlyt terveznek fektetni ezekbe a kérdésekbe. Tételezzük fel, hogy ezek a hagyományos értékek szoros összefüggésben állnak egymással. Tehát, aki vallásos, az - a vallási hagyományoknak megfelelően - könnyebben házasodik, ami házasságból előbb-utóbb gyerek fog születni. Nézzük meg, hogy az adatok mit mutatnak, ha ezeket a szempontokat vizsgáljuk.

Mennyien vallásosak?

Az elmúlt három népszámlálási adatait összevetve kiszámoltuk, hogy összesen mennyi katolikus, református, és evangélikus (ezek a felekezetek a legjellemzőbbek a magyarokra) él az országban, illetve azt is megnéztük, hogy a 30 év alattiak korosztályában mekkora számban vallották magukat az emberek vallásosnak. Hiszen ez az a korosztály, amelyre jellemzőbb a házasodás és a családalapítás.

Népszámlálás éve: Hívők száma a teljes lakosságot tekintve: Vallásos 30 év alattiak száma: 2001 7 486 462 fő 1 034 952 fő 2011 5 240 469 fő 434 819 fő 2022 4 007 104 fő 332 838 fő

A számok alapján jól látható, hogy habár a húszon évesek körében a vallás nem volt túl népszerű, mégis a 2001-es és a 2011-es népszámlálás között eltelt 10 év elég volt arra, hogy a hívő fiatalok száma több mint a felére visszaessen és a későbbiekben tovább csökkenjen.

Ez hatással van a házasságkötésekre is?

Nos, nem feltétlenül. A népszámlálási adatok között szerepelnek a házasságkötések számai is az adott években, sőt a KSH oldalán akár az elmúlt 120 évre visszamenőleg is vannak adatok arról, hogy hányan mondták ki a boldogító igent. Arról azonban nincsen pontos adat, hogy a házasságkötések mennyi esetben történtek hagyományos templomi és/vagy önkormányzati keretek közt. Nézzük hogyan alakultak a számok az elmúlt három népszámlálás alkalmával.

Népszámlálás éve: Házasságkötések száma: 2001 43 583 2011 35 812 2022 63 967

A legújabb népszámlálási adatok szerint a 30 év alattiak körében nőtt a házasodási kedv. Mivel a 2011-es felmérés azt mutatja, hogy a 30 évnél fiatalabbak esetében 8 százalék volt a házasok aránya, ez 2022-re felkúszott 12 százalékra. Arról nincsen pontos adat, hogy a 2001-es népszámláláshoz képest, ebben a korcsoportban mennyi házasság köttetett meg. Arról viszont van információ, hogy a református nők fiatalabb életkorban – a 20-as és 30-as éveikben – nagyobb arányban kötnek házasságot, mint a katolikusok.

Érdekesség lehet ugyanakkor a válások számának alakulása is, hiszen ezek az értékek is nagy változáson mentek keresztül az évek során. 2001-ben 24 391 válóper zajlott le, míg 2011 már csak 23 335, 2022-ben pedig még ennél is kevesebb, 17 695-en váltak el kedvesüktől.

Hol a baba?

Újszülöttek számát illetően, hazánkban 1981-ben történt az a vízválasztó eset, hogy a születési és halálozási arány megfordult, tehát többen hunytak el, mint amennyi újszülött a világra jött. Ez a különbség az évtizedek során egyre csak növekedni kezdett, és nem állt le. Mégis a gyermeket vállaló nők számának csökkenése is lelassult a 2022-es adatok szerint, sőt a 30 év alatti nők esetében növekedés is tapasztalható volt ebben a kérdésben.

Népszámlálás éve: Újszülöttek száma: 2001 97 047 2011 88 049 2022 88 491

A vizsgált években megfigyelhető az is, hogy a nők átlagos életkora hogyan alakult a gyermek születésekkor. 2001-ben a szülő nők átlagosan 27,35 évesek voltak, 2011-ben már 30,03 év volt ez az érték, 2022-ben pedig csak 29,15 év volt. Továbbá az is változott a népszámlálás szerint, hogy arányosan mennyi gyerek született házasságon kívül. 2001-ben 30,3 százaléka a babáknak házasságon kívül látta meg a napvilágot, 2011-ben ez az arány tovább nőtt 42,3 százalékra, ám 2022-re csökkent ez az érték is, méghozzá 25 százalékra. Ugyanakkor csalóka lehet, hogy a 2011-es és a 2022-es népszámlálás között csak párszázas eltérés van, ami a születésszámokat illeti. Az évi bontásból kiolvasható, hogy a 2020-as években rekordszámú baba született. 2020-ban 92 338, 2021-ben pedig 93 039 csecsemő született, utóbbi szám az elmúlt tíz év rekordjának számít.

Berobbantak a támogatások

A már bevezetőben tárgyalt kormány álláspontok mentén 2015-ben az országvezetés létrehozott különböző államilag támogatott hiteleket, mint például a CSOK, vagy a babaváró hitel. Amióta ezek az államilag támogatott lakáscélú hitelek léteznek, azóta megfigyelhető, hogy nőtt a házasságok, és a gyermekvállalások száma is a legutóbbi években.

Év: Felvett támogatások száma: Születések száma: Házasságkötések száma: 2019 316 871 89 193 65 268 2020 317 706 92 388 67 095 2021 329 111 93 039 72 030 2022 343 272 88 491 63 967 2023 I. féléve 166 888 n.a. 20 897

A magasabb házasodási hajlandóság és a több házasságon belül született gyerek, tehát ezek alapján azzal magyarázható, hogy a támogatások miatt több fiatalnak jött meg a kedve a családalapításhoz, hiszen ezeknek a hiteleknek a feltétele a házasság, illetve gyerekek száma is meghatározza azt, hogy mekkora támogatásban részesülhetnek a családok. A vallás ezzel szemben pedig egyre inkább háttérbe szorul.

