Brutális: saját lányát erőszakolta meg egy soproni férfi

Jogerősen is súlyos büntetésre számíthat az a férfi, aki rendszeresen megerőszakolta és teherbe ejtette a 14 éves nevelt lányát Sopronban. A férfit a Győri Törvényszék életfogytig tartó fegyházra ítélte.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség ugyanis arra tett indítványt, hogy a táblabíróság hagyja helyben a férfi életfogytig tartó büntetését.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a férfi a nagybátyja és egyben a nevelő apja is volt a 2004 februárjában született lánynak. A soproni ingatlanban velük élt a lány édesanyjának korábbi kapcsolatából született további két kiskorú gyermeke is.

2018 szeptemberében a vádlott erőszakkal szexuális cselekmény eltűrésére kényszerítette a tizennégy éves lányt. Veréssel fenyegette meg, ezért a lány nem mert beszélni senkinek a vele történtekről. A cselekmény következtében a lány teherbe esett, melyet egészségügyi ellátás keretében megszakítottak.

– fogalmazott közleményében az ügyészség.

A férfi ezután is többször is fenyegette és bántalmazta a nevelt lányát. A férfi 2018 decemberében, valamint 2019 júliusában legalább ötször erőszakolta meg a lányt, aki ismét terhes lett. Egészségügyi ellátás keretében ezt a terhességet is megszakították.

Címlapkép: Getty Images