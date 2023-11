Egyre több a rászoruló: döbbenet, mennyien állnak sorba még mindig az ételosztásokon

HelloVidék 2023.11.28.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is ételosztással készül több hazai segélyszervezet a fővárosban, és szerte az országban. A növekvő infláció és a megemelkedett rezsiszámlák miatt már nemcsak a hajléktalanok állnak be a sorba, hanem egyre több a nyugdíjas, és a középkorú is. Az áremelkedések miatt már jó ideje egyre kevesebb adomány folyik be a szervezetekhez, ami azt is jelenti, hogy egyre kevesebb forrásból kell kielégíteniük az egyre nagyobb igényeket.

A legtöbb hazai segélyszervezetet számára az infláció még mindig komoly gondot okoz, de a félelmekkel átszőtt tavalyi második félév után idén mintha csökkenne a nyomás. Az Ökumenikus Segélyszervezet 1991-es alapítása óta, egyik fő célkitűzése a hazai rászorulók támogatása. Országos intézményhálózatunknak bentlakásos szociális központjaiban, illetve az azok látókörében élőket elérve nyújtunk komplex segítséget a szociálisan nehéz körülmények között élőknek. Ezen felül a szervezet Országos Segélyközpontja évente 70-80 ezer segélykérést kezel, melyek egy része élelmiszertámogatást is jelent - mondta lapunknak a szervezet. Az Ökumenikus Segélyszervezet bár az uniós szociális étkeztetési programban az utóbbi években nem vett részt az étkezési támogatás valamilyen formája mindig is része volt a szociális központok napi munkájának az elmúlt évtizedek során. A normatív támogatás felhasználása mellett az Ökumenikus Segélyszervezet rendszeresen indít országos pénzadománygyűjtő kampányokat, illetve kiterjedt vállalati partneri kapcsolatainak köszönhetően, továbbá pályázati úton folyamatosan tud forrást teremteni az ellátás biztosítására. Az Ökumenikus Segélyszervezet országosan intézményhálózatának 24 központja mintegy 100 szolgáltatásaal segíti a hazai rászorulókat – tették hozzá. Az Ökumenikus Segélyszervezet évente összesen mintegy 300 ezer adag étellel segíti a rászorulókat. Ebbe a hajléktalanokat segítő intézmények napi szintű étkeztetési támogatása mellett a családokat segítő központok és egyéb intézmények támogatottjai, valamint az ünnepi ételosztásokat felkeresők is beleértendők. A szervezet, ahogy az elmúlt évtizedekben, úgy ebben az időszakban is folyamatosak a vidéki, főleg hajléktalanokat segítő intézmények hétköznapi és ünnepi étkeztetési programjai. Az Országos Segélyközpont egész évben segíti élelmiszercsomagokkal a hozzá forduló rászorulókat. Az ünnepek előtt nagyobb számban érkező ilyen jellegű támogatási kérelmekre reagálva több száz élelmiszercsomagot juttat el csak ebben az időszakban nehéz körülmények között élő családoknak a Segélyszervezet. Az élelmiszer jellegű segítségnyújtás mellett az Ökumenikus Segélyszervezet advent idején fentieken túl, többek között 1000 gyermeket lep meg személyre szabott ajándékkal, országszerte számos ünnepi gyerekprogramot szervez, valamint tűzifa osztással is segíti a rászoruló családokat - hívták fel a figyelmet. A szervezet 500 munkatárssal, Magyarország egyik legnagyobb nemzetközileg is elismert segélyszervezete. Ételt az éhezőknek, Otthont az otthontalanoknak és Esélyt az esélyteleneknek jelmondatuk alapján komplex segítséget nyújtanak a bajbajutottaknak. Intézményeinkben és kiemelt segélyakcióikon keresztül nélkülöző családok ezreinek nyújtanak segítséget. A szervezet munkája során többek között gyerekeknek, családoknak, fedélnélkülieknek, bántalmazottaknak, szenvedélybetegeknek, katasztrófák károsultjainak, pszichiátriai betegeknek és időseknek nyújt segítséget. Az Ökumenikus Segélyszervezet mellett számos más segélyszervezet is próbál segíteni a leginkább bajban lévőknek. A szociális étkeztetési programunk jelenleg is működik a következő vármegyékben: Budapest Főváros, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér, Baranya, Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Heves, Bács-Kiskun, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok - közölte a HelloVidék megkeresésére a Baptista Szeretetszolgálat. A szervezet jelen van a Felzárkózó Települések program keretében Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Pest vármegyékben is. Mint írták, a november 24-én indult Cipősdoboz Akció az ország legnagyobb adventi adománygyűjtő kampánya, amivel sok tízezer gyermeknek tudnak karácsonyi ajándékot adni a leghátrányosabb helyzetű régiókban. A Krisna-hívők is szegényélelmezési programmal készülnek, a szervezet az ünnepi akciósorozata során, a főváros mellett Egerben, Debrecenben, Békéscsabán és Szegeden, valamint Somogy megyében is szervez ételosztást. A teljes programsorozat során 6 helyszínen (Budapest, Békéscsaba, Debrecen, Eger, Szeged, Somogy vármegye) több mint 6000 tálnyi ünnepi menü, valamint több 10 tonna tartós élelmiszer kerül kiosztásra. Magyarországon naponta 3000 adag ételt osztanak ki a Krisna-hívők, akik az advent időszakában mintegy 6000 adag meleg ebédet, főzési alapanyagokat, továbbá ünnepi finomságokat is tartalmazó tartós élelmiszercsomagot adnak át a rászorulóknak. Az Alapítvány mindemellett népkonyhai étkeztetéseket szervez kerületi és vidéki ételosztó pontok üzemeltetésével, illetve meleg ebédet biztosít Budapest kiemelt hajléktalanellátó intézményeinek. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? 