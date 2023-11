11 év fegyházat kapott az erőszakoskodó nevelőapa: az anyát is elítélték, mert nem hitt lányának

Kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt jogerősen két év börtönbüntetésre - végrehajtásában öt évre felfüggesztve - ítélt a másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla egy nőt, aki éveken át nem hitte el lányának, hogy a nevelőapja szexuálisan bántalmazza - közölte a Győri Fellebbviteli Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A döntéssel a táblabíróság az első fokon eljáró Tatabányai Törvényszék határozatát súlyosította, egy évvel felemelte a próbaidőre bocsátás idejét, emellett pártfogó felügyeletét rendelte el.

11 év fegyházbüntetésre ítélték a férfit

A nevelőapát folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt jogerősen 11 év fegyházbüntetésre ítélte és eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek részeként 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A férfi esetében az elsőfokú ítéletet a Győri Ítélőtábla másodfokon helybenhagyta.

A férfi és a nő 2013-ban kötöttek házasságot, közös gyermekük is született. Együtt nevelték a nő korábbi kapcsolatából, 2003 októberében született lányát is. A férfi 2014-től, amikor a gyermek még nem töltötte be 12. életévét, szinte napi rendszerességgel szexuális cselekményt végzett vele. Előfordult, hogy azt használta ki, hogy a kislány alszik, de 2016-tól már erőszakot is alkalmazott a lány ellenállásának leküzdésére.

Hiába szólt az anyjának, az nem hitt neki

A férfi megparancsolta a lánynak, hogy ne beszéljen senkinek a történtekről, de a gyermek számos alkalommal elmondta azt az édesanyjának, aki azonban nem hitt neki. Amikor a lánya segítséget kért tőle, testi fenyítésben is részesítette. A nő ezen túlmenően testileg és lelkileg is elhanyagolta lányát, nem gondoskodott arról, hogy iskolába járjon, érdektelenséget mutatott sorsával, problémáival kapcsolatban. A szülők magatartása miatt a kislány érzelmi, erkölcsi fejlődése sérült.

