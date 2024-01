Betelt a pohár a vidéki mentősöknél: méltatlan bánásmódban részesültek a fővárosban

Csak napi 20 perc szünetet kapnak azok az átvezényelt vidéki mentők, akik általában több mint 12 órát dolgoznak a fővárosban – számolt be róla egyikük az RTL Híradónak. A Mentődolgozók Szövetsége szerint a munka törvénykönyve alapján 45 perc pihenő idő járna nekik. A Szakszervezet méltatlannak tartja az átvezényelt dolgozók munkakörülményeit is.

A Mentőszolgálat szerint mindent megtesznek a munkakörülmények javításáért és a vidékről átvezényelt dolgozók is „ugyanannyi időt töltenek el munkával és pihenéssel, mint a budapestiek”. Tavaly márciusban 33 új mentőautót vásárolt az Országos Mentőszolgálat, ezzel 6 év alá csökkent a gépjárművek átlagéletkora. Az átadó ünnepségen erről a főigazgató beszélt.

Ahogy hallják a bajtársaim folyamatosan utakon vannak, évi 1.2 millió betegnek nyújtanak segítséget, munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánok”

– mondta Csató Gábor.

Kitartásra szüksége is van a mentősöknek, ugyanis a legtöbb beteget a fővárosban és környékén látják el, az országos esetszám közel harmadát. Ennek biztosítása érdekében már vidékről is bármikor felrendelhetnek egységeket; egy vidéki mentő ezt követően árult el részleteket arról, mit tapasztal, amikor a fővárosba vezénylik szolgálatra. Azt írta: nincs lehetőségünk meleg étkezésre, kórházi közvécékben kell elintéznünk szükségleteinket.

A mentős hozzátette: Hőségriadó alatt nincs hideg, télen nincs meleg védőitalunk”. Leírta azt is, hogy csak 20 perc munkaközi szünetet kapnak, miközben általában 15-18 órát dolgoznak. Ezért a hazafelé vezető 150 kilométeres úton már annyira fáradtak, hogy „félig leengedett ablakkal mennek az autópályán” a hidegben, vagy a „rádiót hangosítják fel maximumra”, hogy ne aludjanak el. Majd megjegyezte, szerinte ez önmagukra és a betegekre nézve is veszélyt jelent. Tapasztalatait több mentős is megerősítette a Híradónak.

Hacsak nem kéred ki a 20 percedet, akkor egész nap vagy autóban, a címen vagy, esetleg a kórházban, tehát nincs megállás, folyamatosan dolgozol

– mondta egy vidéki mentődolgozó.

A névtelenséget kérő vidéki mentő azt mondta, 20 perces szünetet a 12 órás fővárosi szolgálatban csak egyszer kérhetnek, a 24 órás szolgálatban pedig háromszor. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint több szünet járna.

A munka törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy 20 perc a munkaközi szünet, amit ki kell adni. 9 órán felüli munkavégzés esetében pedig további 25 perc munkaközi szünetet kell kiadni, ez összesen 45 perc lenne

– magyarázza Lengyel Tibor, a szövetség elnöke, aki méltatlannak tartja, hogy még átöltözni sincs lehetősége kollégáinak.

Ha valamilyen testváladékkal szennyeződik a ruhájuk, akkor azt nem tudják lecserélni, nem tudják kitisztítani, letörölgetik valami papírral vagy bármivel, amivel éppen tudják és így mennek tovább dolgozni. A szakszervezet szerint a vidéki mentőknek a budapesti állomásokon kellene étkezési és pihenési lehetőséget biztosítani ilyenkor.

Az Országos Mentőszolgálat – időközben a Híradó számára érkezett válasza szerint – szerint ez most is így van. Azt írták: „a vidéki mentőegységek egy-egy meghatározott budapesti mentőállomáson váltanak, itt étkezhetnek, használhatják a közösségi tereket, mosdókat”. Hozzátették, hogy az átvezényelt dolgozók is ugyanannyi időt töltenek el munkával és pihenéssel, étkezéssel mint a budapesti állományba tartozó bajtársaik.

