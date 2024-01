Érettségizők, figyelem: nagy változások jönnek az egyetemi felvételinél

A rugalmasabb, versenyképesebb felsőoktatásban a felvételi is rugalmasabbá vált; az volt a cél, hogy az egyetemek jobban meg tudják választani, kikkel kívánnak együtt dolgozni és a diákok is szélesebb palettáról dönthessenek - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta, a kormány sikeresen újította meg a felsőoktatást az elmúlt években, a cél az egyetemek és a térségi gazdasági szereplők összekapcsolása volt. Mind az egyetemek, mind a hallgatók jelezték, hogy egy új, rugalmasabb felvételi rendszert is fontosnak találnának - tette hozzá.

Marad az 500 pontos rendszer

Felidézte: az intézményeknek 2023-ban már lehetőségük volt arra, hogy maguk döntsenek a minimumpontokról, és arról, melyik képzésükhöz kérnek emelt szintű, és melyikhez középszintű érettségit. Az 500 pontos rendszer megmarad, azon belül azonban idén száz intézményi pontot vezetnek be, így az intézmények döntenek arról, mit értékelnek plusz ponttal - közölte a helyettes államtitkár.

Kifejtette: a legtöbb egyetem figyelembe veszi a tanulmányi versenyeket, sporteredményeket, az önkéntes munkát, valamint a térségi szempontokat, továbbá bizonyos munkatapasztalatot, előképzettséget is, hogy a velük kapcsolatban álló gazdasági szereplőkhöz minél jobban illeszkedő diplomásokat tudjanak majd a munkaerőpiacnak adni. Rugalmassági újítás továbbá, hogy maguk az intézmények határozzák meg, a tanulmányi pontok számításánál az ötödik tanulmányi tárgynak melyiket fogadják el - fűzte hozzá Varga-Bajusz Veronika.

A pontszámítás is változott

Közlése szerint az érettségi pontok számítása is változott; korábban 45 százaléktól fölfelé az emelt szintű érettségi ötven pontot ért, ezentúl viszont kiegyensúlyozottabb tudásfelmérést tesz lehetővé, hogy az emelt szintű érettséginél minden egy százalék egy pontot ér, a középszintűnél ennek a kétharmadát. Ezért a helyettes államtitkár azt javasolja a diákoknak: jól fontolják meg, közép- vagy emelt szintű érettségit tesznek-e.

Egy hónap van még a február 15-én záruló jelentkezésre, amit továbbra is a felvi.hu-n keresztül lehet megtenni; az oldal sok információt tartalmaz, újdonság, hogy össze lehet hasonlítani az egyetemek, szakok elvárásait, és van egy pontszámító kalkultor is - részletezte Varga-Bajusz Veronika. Kitért arra is, hogy tavaly kiemelkedően nagy érdeklődés volt, több mint harminc százalékkal többen kerültek be a felsőoktatásba, és abban bíznak, hogy idén is magas lesz a felvételizők száma.

A diploma előnyeit hangsúlyozták

Szeretnék, ha a nem most érettségizők közül is egyre többen jelentkeznének, akár munka vagy család mellett is "nekiveselkednének" a tanulásnak, hiszen a diploma előnye egyértelműen látszik a munkaerőpiacon, illetve a bérszorzóban - hangsúlyozta a helyettes államtitkár, megjegyezve, tavaly kimagaslóan sokan voltak ilyenek.

Az M1 aktuális csatorna műsorában Varga-Bajusz Veronika felhívta a figyelmet arra, hogy a felvételi eljárás elektronikus, így Ügyfélkapura mindenképp szükség van, és a jelentkezés után folyamatosan figyelni kell az újabb határidőkre, hiszen lesz lehetőség sorrendmódosításra, hiánypótlásra. A ponthatárhúzás várhatóan július 24-én lesz - mondta a helyettes államtitkár. Beszélt arról is, hogy a "campusélmény" hangulatot adó Educatio kiállításra több mint hatvanezren látogattak ki. Fontosnak nevezte, hogy a fiatalok beszélgessenek családtagjaikkal, az osztályfőnökükkel a szakválasztásról, emellett szerinte érdemes a barátokat, egyetemistákat is kikérdezni a tapasztalataikról.

