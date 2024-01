Drágább a szülés 2024-ben, mint valaha: ennyibe kerül, ha nem a klinikát választod

Egyre hízik a magánegészségügyi szektor Magyarországon, a kínált szolgáltatások köre is folyamatosan bővül és a lakosság mind nagyobb arányban veszi azokat igénybe. A kereslet többek között a pandémia, az egyre hosszabb várakozási idők, várólisták, az egyre szélesebb kínálat miatt, illetve a hálapénz illegálissá tétele óta is évről évre nő. A fogorvosi szolgáltatások mellett a nőgyógyászat még mindig a legkeresetebb magánban, egyes klinikák pedig már komplett szülési csomagokat is kínálnak - ezek iránt is egyre nagyobb az érdeklődés. A Pénzcentrum évek óta vizsgálja az árak alakulását a magánszülészeteken: mutatjuk, mire számíthat, aki magánúton szülne 2024-ben és mennyit drágultak a szolgáltatások az elmúlt évekhez képest.

A Pénzcentrum friss gyűjtésében azt vizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek jelenleg a szülési csomagok a magyarországi magánkórházakban és hogy mennyit emelkedtek az árak tavaly óta. A legtöbb komplex szülészeti szolgáltatás ára meghaladja az egymillió forintot, de a 2022-ben történt jelentős drágulások után az elmúlt egy évben már nem volt jelentős áremelés. Az árak vagy változatlanok - bár a szolgáltatások összetétele közben változhatott! - vagy legfeljebb 10 százalékkal kerülnek többe.

Hogy a magánegészségügyi szolgáltatóknak mekkora valójában a piaca és hogy mekkora területet fednek le a teljes egészségügyi szektoron belül, lehetetlen lenne megmondani. Nem lehet ugyanis számba venni minden egyes kis szolgáltatót a magán fogorvosi praxisokat, nőgyógyászt, ultrahang központot, labort, stb., a magánegészségügyi valódi méretét csak becsülni lehet. A Portfolio éves elemzése szerint 2022-ben folytatódott a magánszolgáltatók látványos árbevétel-növekedése, igaz már mérsékeltebb ütemben. Azt is kimutatták, hogy három év leforgása alatt nagyjából megduplázódott a legnagyobb magánegészségügyi cégek piaca.

Egy másik elemzés szerint a magyar magánegészségügy a 2018-as 580 milliárd forintról több, mint 800 milliárd forintra duzzadt 2022-re. Ez közel 40%-os emelkedés 4 év alatt, évenkénti átlagos 9%-os növekedés mellett. Legnagyobb mértékben 2021-ben történt változás, amikor jóval az átlag fölött, 18%-kal ugrott a piac mérete. A magánpiac robbanásával egyidőben pedig a legnagyobb szolgáltatók is jelentős növekedésnek indultak.

Az önkéntes egészségpénztári szolgáltatóktól pedig lapunk úgy értesült, hogy a fiatalok körében egyre népszerűbbek a magánegészségügyi szolgáltatások, melyek közül kiemelkedő a kereslet a nőgyógyászat iránt. Ezenfelül egyre többen veszik igénybe a születési támogatást is és jellemzőbb, hogy más gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásaikat is ilyen megtakarításból fedezzék. A Magyar Orvosi Kamara elnöke, Álmos Péter szerint a kormányzati lépésekből ugyancsak az rajzolódik ki, hogy az ellátásban a magánellátóknak nemcsak kiegészítő, hanem nagyon is fontos szerepük lesz.

Egy tavalyi felmérés szerint magánszolgáltató választásakor az elsődleges szempont az ár/érték arány (28%). Az elemzésből az is kiderült, hogy a betegek hiába tartják jobbnak a magánellátást az államinál, a magas költségek miatt még mindig sokan vonakodva fordulnak magánszolgáltatóhoz. Döntő szempont volt még a választásban a betegközpontú, érthető kommunikáció és az elérhető vizsgálati, kezelési időpontok is. Az ár, a betegközpontúság, az elérhetőség pedig különösen fontos lehet a gyermekvállalás előtt álló családok számára. Ha megvizsgáljuk a szülési csomagokat kínáló szolgáltatók díjszabását, akkor pedig azt láthatjuk, hogy akár milliós különbségek is lehetnek.

Lapunk megvizsgálta a hazai magánklinikák árlistáit, ahogy a korábbi években is tettük. Kiderült, hogy bár már 2019-ben is volt olyan magyarországi magánkórház, ahol elkértek akár 1 millió forintot is a szülési csomagért, 2024-re azonban alig marad szolgáltató, ahol ne kerülne ennyibe az alap szülési csomag is. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy 2023-hoz képest alig néhány helyen emelkedtek az árak, és legfeljebb 10 százalékkal. 2023-ban volt jelentős áremelés sok szolgáltatónál, főként az alacsonyabb árfekvésű csomagok ára emelkedett nagyobb mértékben - akár közel 40 százalékkal. Így lehetséges, hogy idén ezért nem volt még nagyobb emelkedés az árakban.

Befékezett a drágulás?

A Róbert Magánkórházban 2021-től négy csomag közül választhattak a családok, 2023-ban úgy tűnik azonban, hogy visszatértek a három csomagos felosztáshoz. Az árak tavaly óta nem nőttek: az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a szülészeti, gyermekágyi és neonatológiai ellátást, pszichológiai konzultációt, szülésfelkészítő tanfolyamot és sok egyéb szolgáltatást, továbbra is 890 ezer forint. A Platina csomagok egységesen 1,210 millió forintba kerülnek, melyek tartalmazzák az Arany csomag szolgáltatásait, de már választott orvossal és szülésznővel, szoptatási tanácsadással, plusz 1 (összesen 3) éjszakával, kétágyas szobában történő elhelyezéssel.

A Gyémánt csomag egyágyas szobát biztosít, illetve elhelyezést családi szobában, prémium étkezést, emelt szintű újszülött ellátási csomagot,ajándék fülbelövést és számos egyéb szolgáltatást. Arról, hogy miben térnek el részletesen a csomagok, a honlapon érdemes tájékozódni. 2024-ben is 1,610 millió forintba kerül. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy tavaly az Arany csomag ára 38 százalékkal nőtt, a Platináé 22 százalékkal, a Gyémánt csomagé viszont csökkent (bár a szolgáltatás összetétele is változott).

A Dr. Rose magánszülészetén szintén nem változtak az árak: a szülészeti csomag 1,9 millió forinttól kérhető. 2022-ről 2023-ra sem volt nagy áremelés, mindössze 100 ezer forinttal kértek többet. Ikerterhesség esetén 2,5 millió forintot kérnek.

A pécsi Da Vinci Magánklinikán árai ugyancsak változatlanok: a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) 1,5 millió forint, míg a császármetszés (2 éjszaka) 1,75 millió forint. (Bár korábban több szolgáltató is különbséget tett a spontán hüvelyi szülés és a császármetszés díjszabásában, ez a gyakorlat mára megritkult, de Pécsen még mindig különbséget tesznek.) Ugyanakkor tavaly 2022-höz képest viszont 30-36% volt a drágulás mértéke.

A Duna Medical Centernél már volt áremelés: az alap csomag tavaly 795 ezer forint volt, most 845 ezer forint (+6,3%), a prémium csomag 1,135 millió forint volt, most 1,185 ezer forint (+4,4%), az exkluzív csomag 1,3 millió forint volt és maradt is. Mindhárom szülészeti csomag tartalmazza a biztonságos és harmonikus szülés támogatásához szükséges szolgáltatásokat a honlap szerint. Az emelkedés mértéke nem volt nagy, viszont 2023-ban már 19-20 százalékos drágulást hajtottak végre.

A Maternity klinikán az alap szülési csomag ára még 2023 áprilisában nőtt 1,33 millió forintra, az exkluzív szülési csomag ára pedig már 7000 euró, ami tavaly ilyenkor 2 millió 730 ezer forintnak felelt meg, azóta viszont erősödött a forint. Most cirka 2 millió 680 ezer forintnak felel meg ez az összeg.

Nagyon fontos, hogy a szülésési csomagok árát úgy lehet korrekten összehasonlítani, ha pontosan megnézzük mit tartalmaz 1-1 csomag. Akár egy klinika több csomagajánlata, akár több klinika ajánlata közül úgy érdemes választani, hogy részletesen megnézzük, milyen szolgáltatásokat szeretnénk igénybe venni, és az alapján mi számunkra az árban legmegfelelőbb választás! A gyűjtésünk mindössze útmutató lehet ebben, hogy hol milyen csomagárakkal lehet találkozni.

A Medicover szülészetén 2023-ban az Excellence csomag 800 ezer forint, most 880 ezer forint, a Grand excellence 950 ezer forint volt, most 1 millió 50 ezer, és a Deluxe csomag 1,2 millió forint volt, most 1 millió 320 ezer forint. A drágulás tehát közel 10 százalékos volt a tavaly év eleji árakhoz képest. A csomagok tartalmának különbségeiről érdemes a szolgáltatók honlapjain tájékozódni.

2024 januárjában az látható, hogy a 2023-as évi nagy áremelkedés után befékezett a drágulás a magánklinikákon, amit a szülési csomagokat illeti. Többnyire az árak változatlanok a tavaly januáriakhoz képest, és ahol volt emelkedés, jellemzően ott sem haladta meg a 10 százalékot.

Így faraghatsz le a költségekből

Egyre többen tesznek félre pénzt egészségügyi célra, amelyet még az állam is támogat: 20 százalékos adóvisszatérítést ad legfeljebb évi 150 ezer forintig. Vagyis 750 ezer forintos befizetéssel lehet maximálisan kihasználni az szja-visszatérítést. Ha valaki magánklinikán szülne, már csak a csomagárak alapján bőven ki tudja használni ezt a keretet - nem is szólva az egyéb kiadásokról, vizsgálatokról, vagy akár pelenka-, esetleg tápszerköltségekről. Számos gyermekvállalással összefüggő kiadás esetében fizethetünk ugyanis önkéntes egészségpénztári megtakarításból.

Ha pedig valaki a magánszülés mellett dönt, és van visszatéríthető adója, kár lenne veszni hagyni 150 ezer forintot. Ráadásul, mivel közeli hozzátartozók költségei is fizethetők egészségpénztárból, így akár több családtag is kimaxolhatja a gyermekvállalás kapcsán a visszatérítési lehetőséget. Azt viszont fontos figyelembe venni, hogy az adóvisszatérítésre csak a befizetést követő évben lesz jogosult, így ezt az összeget a tárgyévben még nem tudják igényelni a szülők. A visszatérített összeg pedig ugyancsak egészségügyi célokra használható, viszont egy kisgyermek érkezése esetén biztosan meglesz a helye ezeknek az összegeknek.

Címlapkép: Getty Images