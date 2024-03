Új idősotthont adtak át vidéken: nyolcvankét személyt látnak el az egykori kastélyban

Nyolcvankettő férőhelyes idősek otthonát adtak át Albertirsán, ahol a lakók 1-3 ágyas szobákban, magas színvonalon élvezhetik nyugdíjas éveiket. Az intézmény a gyönyörű kerttel rendelkező, helyi védettségű, egykori Rudnyánszky-kastélyban nyitotta meg kapuit. Az Irmák Nonprofit Kft. által működtetett albertirsai létesítménnyel az Irmák immár három helyszínen nyújt tartós időskori ellátást.

Hivatalosan is átadták Albertirsa legújabb idősotthonát. Az új létesítmény 82 idős embernek nyújt majd otthont, 1-2-3 fős kényelmes szobákban. A férőhelyek feltöltése folyamatosan zajlik. Az idősek otthona a város csendes részén, a gyönyörű kerttel körbeölelt egykori Rudnyánszky-kastélyban működik, amelyet 400 millió forintos saját forrásból újítottak fel. Az épületet már 2000 óta az Irmák működteti, eddig értelmi fogyatékos emberek otthonaként szolgált.

Az új funkció átalakításokat is hozott magával, így a kastély megújulva, a használati célnak megfelelően, tökéletes állapotban várja a lakóit. 18 ezer négyzetméter parkosított terület áll az idősek, látogatóik és a dolgozók rendelkezésére. A lakószárny a 2000-es évek elején épült, akadálymentesített környezetet kínál.

Tudjuk, hogy az időseknek és hozzátartozóiknak sok esetben sajnos éveket is kell várniuk arra, hogy férőhelyhez jussanak, ezért mindig ünnep, amikor megnyílik egy új, minőségi szolgáltatást nyújtó idősek otthona. Több, mint három évtizedes tapasztalattal rendelkezünk az idősgondozás területén, az albertirsai immáron a harmadik létesítményünk a piliscsabai és a csobánkai után. A célkitűzésünk ezúttal is az, hogy ne csak férőhelyet, hanem otthont, kényelmet és biztonságot is nyújtsunk a lakóknak

- mondta el Szebenszki Bence, a cég vezetője.

Az intézmény szellemi hanyatlásban, kóros feledékenységben, demenciában szenvedő lakók számára is szakszerű gondoskodást nyújt biztonságos és szerető környezetben.

