A 12 legkülönlegesebb nevű magyar étel: Te melyiket kóstoltad már?

gibanica:



Margarinnal, vagy zsírral kikenünk egy tepsit. A fetasajtot és a túrót egy keverőtálba tesszük, villával összetörjük, és elkavarjuk, majd belekeverjük a tejfölt is. Egy másik tálba felütjük a tojásokat, beletesszük a sót, és 1 evőkanál olajat, majd kissé felverjük. Amint kész, hozzáöntjük a túróhoz, és jól átkavarjuk az egészet. Az egy deciliter tejet egy kis tálban elkeverjük az egy deciliter olajjal - ezt fogjuk majd használni a réteslapok megkenésére. A sütőt előmelegítjük 170°C fokosra. (légkeverésesben 150°C fok). Egy nedves, nem szöszölős konyharuhát ráterítünk a munkafelületre, és ráhelyezzük az első réteslapot. Megkenjük kézzel, vagy kenőtollal az olajos tejjel, és belerakjuk a tepsibe. Azokat a széleket, melyek túllógnak a tepsin, nyugodt lélekkel ráhajtjuk. Még két db réteslappal megismételjük ugyanezt - kenegetés, majd tepsibe be. Így három lap lesz a süti alja. Ezután hat darab réteslapot darabokra tépegetünk, ne túl kicsire és ne is túl nagyra, s felváltva a túrós töltelékkel a tepsibe belerakjuk. A réteslapokat összegyűrögetve, csomókba rajuk le, a tölteléket pedig közé, alá és ráhelyezzük a tépett, gyűrött réteslapdarabkáknak. Így majd a süteményben szabálytalanul lesz tésztás, és túros rész, mikor hogy találkozunk majd velük. Amikor ezzel megvagyunk, a maradék három réteslapot egyesével megkenegetjük a tejes olajos keverékkel, és rárakjuk az egész tetejére, beborítva a töltelékes részt. Majd mikor az utolsó réteslapot is leraktuk, annak a tetejét is megkenjük az olajos tejjel, s a sütőbe betolva, kb. 50 percig sütjük. A teteje szép piros legyen.