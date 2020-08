Egyszerűen verhetetlenek a vidéki magyar konyha ízei: íme 3 tájegység 9 autentikus étele

A magyar konyha az elmúlt századok során folyamatosan teremtette meg a maga külön gasztronómiai világát. Az ősöktől örökölt ételek mellett rengeteg hatás érte a magyar gasztronómiát, aminek amellett, hogy sokszínű, természetesen vannak általános, mindenki által jól ismert jellemzői: így például a zsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata, a bőséges tejfölhasználat vagy a sertéshús dominanciája.

Szerencsére máig léteznek olyan jellegzetes fogások, amik egyes vidékeken autentikusnak számítanak, ezzel együtt azonban könnyen lehet, hogy az ország más részeiben még csak hírüket sem hallották az ott élők.

Ha az egyes magyar tájegységekre különösen jellemző ételeket tanulmányozzuk, lényegében a paraszti rétegek táplálkozásból kell kiindulnunk, amik között nagy különbségek voltak. A szegények elsősorban növényi ételeket ettek, például kásaféléket, kukoricát, kölest, hajdinát, burgonyából készült ételeket, gyúrt és kifőtt tésztákat. A hús főleg sertéshúst jelentett, tájegységenként változóan birkát vagy baromfit főztek vasárnaponként vagy ünnepnapokon. Marha- vagy borjúhúst inkább csak lakodalmakkor ettek. A sütemények készítése is jeles ünnepekhez kapcsolódott, de még a különböző vallások előírásai is befolyásolták az étrendet.

A hagyományos paraszti ételek az adott tájegység jellegzetes ízeit képviselik, és átalakítva, finomítva, korszerűsítve mai is megtalálhatók az éttermek, vendéglők étlapjain. Előző cikkünkben az észak-magyarországi és az alföldi régióból hoztunk recepteket, most pedig a Dunántúlra kalandozunk. Ti melyik fogást ismeritek, kóstoltátok már?

Dunántúl

Aludttejes prósza

Nagyon finom és laktató édesség, az elkészítése sem különösebben bonyolult. Az aludttejet tálba öntjük, hozzáadjuk a lisztet, a sót, a tojásokat, a zsírt és jó alaposan, simára kikeverjük. Kizsírozott tepsibe öntjük, eligazítjuk benne, majd sűrűn megpöttyözzük szilvalekvárral, kevesebb tejföllel és olvasztott zsírral. Előmelegített sütőben 20-30 perc alatt megsütjük. Szeletelés előtt kicsit hűlni hagyjuk, majd vaníliás porcukorral enyhén megszórjuk a tetejét. Nagyobb kockákra vágva kínáljuk.

Dödölle

Régen a szegények eledeleként tartották számon (sok más hagyományos fogáshoz hasonlóan), mert mindennapos volt a fogyasztása. A krumplit megpucoljuk, feldaraboljuk, és annyi sós vízben tesszük fel főni, ami éppen ellepi. Amíg fő, egy nagy fej hagymát felkockázunk, és zsíron pirosra sütjük. Amikor a krumpli megfőtt, a lábosban a vízzel együtt összetörjük, majd annyi lisztet adunk hozzá, hogy sűrű legyen. Így kevergetjük a tűzön még néhány percet. Egy tányérba kiszedünk a krumpliból, kevés hagymás zsírt öntünk rá, és jól megnyomkodjuk a tetejét, majd evőkanállal egy tepsibe galuskákat szaggatunk. Egy serpenyőben kevés zsírt olvasztunk és mindkét oldalán pirosra sütjük a galuskákat. Tálaláskor tejföllel locsoljuk meg a tetejét.

Rábaközi perec

A rábaközi (vagy vert) perec Vas és Győr-Moson-Sopron megyében, kifejezetten a rábaközi régióban elterjedt péksütemény. Elkészítése elég hosszadalmas és bonyolult, az eredmény egy hosszú ideig elálló, barázdás felületű, édeskés ízű finomság. Az elkészült perec érdekessége, hogy készítési folyamatába a sütés és a főzés egyaránt jelen van, és a tészta „verése”, ami azt jelenti, hogy keményfa asztalon át- meg áthajtogatva perecverő fakalapácssal vagy fejsze fokával addig verik, míg hólyagossá, könnyűvé válik. Elsősorban húsvét környékén sütötték, manapság kézműves és népi vásárok elmaradhatatlan kelléke. A házi kemencék hiánya, és a termék nagy anyag- és munkaigényessége miatt kevesen sütik otthon, az ipar vette át a gyártást.

Babosrépa

A babosrépa tradicionális zalai parasztétel, kerekrépából készül (amit Zalán kívül nem is annyira könnyű beszerezni). A füstölt húst és a babot előző este be kell áztatni, a húst a főzés előtt nem túl apróra vágni. Hideg vízben tegyük fel főni. Ha a keletkezett habot leszedtük, tegyük hozzá a felaprított hagymákat, borsot, köményt, babérlevelet. A babot egy külön edényben főzzük meg. A savanyított kerekrépát mossuk át, akkor kell a fazékba tenni a hús mellé, ha az már félpuha. Ha mindkettő megpuhult, tegyük bele a pirospaprikás rántást, forraljuk össze, majd öntsük hozzá a paradicsomot és a megfőtt babot is. Pár percig forraljuk még, ha szükséges, sózzuk meg, ízlés szerint csípős paprikával is ízesíthetjük.

Indul a Gasztromesék

Ha szereted és kutatod a vidék ízeit, keresed a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető fogásokat, akkor van egy jó hírünk a számodra. A vidék hagyományos ízeire építő, de mindezeket modern, újragondolt, trendi formában bemutató tartalommal jelentkezik augusztustól a HelloVidék. A heti rendszerességgel megjelenő anyagok új rovatunkban, a Gasztromesékben jelennek majd meg, és

a magyar vidék ízeit igyekeznek majd bemutatni úgy, hogy szó essen a receptekhez kötődő hagyományokról, személyesebb hangvételű történetekről is.

Természetesen mindezt a 21. század igényei szerint újragondolva, modern, trendi formában. Az új rovat szerzőpárosa Szarka Zsófi és Wurmbrandt András lesznek, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához, és főként a különböző magyar tájegységek hagyományos ételeit gondolják újra.

Ha nem szeretnél lemaradni a nem mindennapi gasztrokalandjainkról, kövesd a Gasztromeséket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

