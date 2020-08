Így készül a legfinomabb magyar lecsó: Te melyiket szereted - 5 tuti recept

A magyar konyha az elmúlt századok során folyamatosan teremtette meg a maga külön gasztronómiai világát. Az ősöktől örökölt ételek mellett rengeteg hatás érte a magyar gasztronómiát, aminek amellett, hogy sokszínű, természetesen vannak általános, mindenki által jól ismert jellemzői: így például a zsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata, a bőséges tejfölhasználat vagy a sertéshús dominanciája.

Azoknak, akik szeretik és kutatják a vidék ízeit, keresik a különleges, de mai napig egyszerűen elkészíthető fogásokat, van egy jó hírünk: elindult a HelloVidék új rovata, a Gasztromesék, ami a vidék hagyományos ízeire építő, de mindezeket modern, újragondolt, trendi formában bemutató recepteket ajánl. Az új rovat szerzőpárosa Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, akik sok-sok szálon kötődnek a hazai gasztronómiához, és főként a különböző magyar tájegységek hagyományos ételeit gondolják újra, mindezt úgy, hogy szó esik a receptekhez kötődő hagyományokról, személyesebb hangvételű történetekről is.

A Gasztromesék első cikkében a lecsóról és annak elkészítési módjairól tudhattatok meg többet. Ez a magyarok számára ikonikusnak számító étel kapocs lehetne az országok között, vagy éppen ellenkezőleg, vitaforrás is, ugyanis majdnem minden paprikát termelő országnak megvan a hasonló, ám saját verziója, amihez ragaszkodik - említhetnénk itt a spanyol, az olasz vagy a francia verziót.

Zsófi ezúttal galuskával, padlizsánnal, dödöllével és káposztával készítette, sőt még a "húsimádó" változatot is kipróbálta, András pedig fantasztikus borokat ajánlott a különféle variációkhoz.

1. Galuskával készítve

Egy nagy adag füstölt ’adidasz szalonna” (felvidéki megnevezés: legalább 3 csík húsréteg legyen benne), 2 nagy fej vöröshagyma, hogy szottya legyen. 1 szál csípős, füstölt, félkemény kolbász. Sok, közepesen nagyra karikázott paprika és a paradicsom fele. Sózzuk, borsozzuk és az utolsó 5 percben adjuk hozzá a maradék kockázott paradicsomot, hogy ne főjön szét benne minden teljesen. Magas lángon lesütjük a lecsót, hogy kicsit odasüljön az aljához a paprika – ez adja meg az igazi ízét. Kevés tojással (1-2db) készítjük, hogy ne vegye el a lecsó szaftját.

2. Erdélyből egy lecsó, padlizsánnal

Zsíron hagymát dinsztelünk, sok paprikát, s paradicsomot teszünk. Dinsztelt padlizsánt, esetleg cukkinit is, s ha kell tojást, de semmi mást. Nagy karéj pityókás kenyérrel esszük, ha nincs más.

3. Győr-Moson-Sopron megye; Kimle: dödöllével

"Volt benne szalonna, hagyma, paprika, paradicsom és dödöllével ettük. Az unokák is így szeretik" - mesélt Gabi néni a nyugati országrészben kedvelt elkészítési módról.

4. Rábaközi lecsó: húsimádó

"Szalonnát piríts, jó sokat, majd adj hozzá 3 nagy fej hagymát és dinszteld le. Ezután annyi pirosaranyat és pirospaprikát tegyél hozzá, amennyit a szíved elbír. Pár kiló paprika és paradicsom, de a paprika több legyen. Jól pirítsd le, és addig meg se sózd. Mikor megkapta az alját, jöhet a só és a lényeg: füstölt kolbász, debreceni és a virslik. Fontos: a paradicsom héját húzd le, hogy ne pöndörödjön később a szádban" - ezt már János bácsi mondta a minden földi jót tartalmazó ételről.

5. Kárpátaljai lecsó recept: káposztával

"Nálunk csakis reggelire, esetleg vacsorára esszük. Hagymát dinsztelünk, erre friss káposztát kockázunk, ezt is dinszteljük. Paprikát, paradicsomot szeletelünk és összefőzzük. Több evőkanál tejfölt keverünk a végén bele és köretnek, sokszor rántottát készítünk mellé, fiúknak pedig egy kis füstölt kolbász jár. Így esszük mi arrafelé, jó tejfölösen" - foglalta össze a Gasztromeséknek Tánya.

A szegények konyhájából a menő éttermek menüsorába

A következő ínycsiklandó magyar fogás, ami terítékre kerül, a nudli lesz. Régen sok hasonló ételhez hasonlóan a szegények eledeleként tartották számon, mert gyakorlatilag mindennapos volt a fogyasztása. A krumpli alapú tésztaféle, elkészítése egyszerű: ujjnyi átmérőjű, pár centis henger alakú nudlikat kell sodorni a krumplis tésztából, majd vízben kifőzni, pirított zsemlemorzsába forgatni, cukorral, mákkal, dióval megszórva tálalni. Sós változatban köretként is alkalmazható, például húsos vagy spenótos nudli formájában, a lecsós verzióról nem is beszélve.

Manapság gyakran feltűnik elegáns, trendi éttermek étlapján is, leginkább főfogások kísérőjeként vagy édes verzióban desszertként is. Bárhogy is tálaljuk, annyi biztos, hogy a tíz ujjunkat megnyaljuk utána!

Ha nem szeretnél lemaradni a nem mindennapi gasztrokalandjainkról, kövesd a péntekenként megjelenő Gasztromeséket és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!

