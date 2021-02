Fűszeres velő, tyúkhúsleves, szilvás gombóc: íme 5 legendás magyar film receptjei

Rengeteg magyar film készült, aminek kiemelt része, vagy legalábbis meghatározó jelenete az étkezés. Egy csárda, egy fehér terítős asztal, egy jól fésült pincér, lakáj, esetleg egy kis konyhai falatozás mindenkinek izgatja az ízlelőbimbóit. Az elmúlt karanténos év talán egyik legnépszerűbb foglalatossága a filmnézés volt, éppen ezért érezte aktuálisnak Szarka Zsófi és Wurmbrandt András, a Gasztromesék szerzőpárosa, hogy megossza az olvasókkal azokat a magyar filmeket, amiket újranéztek az elmúlt egy évben, az utána következő napokban pedig lefőzték a bennük szereplő ételeket.

1. Szindbád

A városi vendéglő jól ismert alakja, aki hosszan és akkurátusan eszik végig egy menüsort, Szindbád (Latinovits Zoltán). A látványtól is jól lakunk, miközben az ételekről odavetett aprólékos tanácsai mellett, a pincérrel való diskurzusa végén felsejlik: egy asszonyt szerettek. A marhavelőscsont pedig talán a legínyencebb pontja mindennek.

Sült velő fűszeresen 2 személyre:

Hozzávalók

2 db marha velőscsont, hosszában elfűrészelve (hentest kérjük meg), nagy csipet őrölt bors, fél kk só

Elkészítés

Az előmelegített, 180 fokos sütőbe a velejükkel felfelé betesszük a hideg velőscsontokat. A velős részt megsózzuk, borsozzuk, majd 30 percig sütjük. Mikor kivettük, kenyereket mártunk a kifolyt zsírjába, azt a forró sütőben hozzápirítjuk, megfokhagymázzuk, és tormával esszük.

2. Indul a bakterház

A híres jelenetről, mikor szilvás gombóccal dobálóztak a szereplők, Koltai Róbert elárulta, egyáltalán nem volt játék az egész. A gombócokat ugyanis, mint filmes kellékeket, a fagyasztóban tárolták, így kőkemények voltak a dobálózós jelenetnél. A filmbéli Bendegúz erre ügyet sem vetve, a baktert (Koltai Róbert) úgy szemen dobta, hogy azonnal ki kellett menekülnie a jelenetből.

Szilvás gombóc 4 főre

Hozzávalók

1 kg főtt, reszelt krumpli, 1 db tojás, 50 dkg finomliszt, fél kk só, 1 kg felezett szilva, vagy kemény szilvalekvár

Elkészítés

A gombóchoz a krumplit, lisztet, tojást, sót összegyúrjuk, lisztes felületen kinyújtjuk, felkockázzuk, a közepébe 1 kk kemény lekvárt, vagy fél szilvát teszünk. Bő vízben kifőzzük 10 perc alatt és pirított zsemlemorzsába forgatjuk, A végén porcukros tejföllel kínáljuk.

3. Valami Amerika I.

Mindenki emlékszik a jelenetre, amikor Ákos (Szabó Győző) bejárónője, Terka néni takarítás közben megtalál egy doboz brownie-t, és majszolni kezdi. Ettől aztán olyannyira jókedvre derül, hogy még egy táncot is lejt a kanapén. Persze az a brownie olyan dolgokat is tartalmazott, amik nem találhatók meg egy rendes háztartásban, de azért megpróbálunk egy így is egészen finom verziót bemutatni.

A klasszikus brownie 4 főre

Hozzávalók

100 g étcsokoládé (75%), 100 g vaj, 50 g liszt, 1 ek Holland kakaópor, 3 db tojás, 100 g cukor, fél kk só

Elkészítés

A tojások sárgáját kikeverjük a cukor felével fehéredésig, a tojásfehérjét pedig felverjük a cukor másik felével. A csokoládét és a vajat felolvasztjuk vízgőz felett, amit folyamatos keverés mellett a tojássárgájás keverékhez adunk. Beleszitáljuk a lisztet, sót, kakaóport, a végén pedig óvatosan hozzáforgatjuk a fehérjehabot. 170 fokos sütőben, 15 perc alatt megsütjük, majd 2 óra múlva szeleteljük.

4. Csapd le csacsi

A Mama (Törőcsik Mari) tyúkhúslevest főzött a film végén. A tyúkot átutaztatta a fél országon, és el is mondta, hogy azon aggódott, vajon megbüdösödik-e a végére. Szerencsére nem, így egy hatalmas adag, gusztusos tyúkhúsleves készült, amire még a szomszédot (Eperjes Károly) is meghívták. A szomszéd hozta a tányérokat is hozzá, de a végén úgy felbosszantotta a háziakat, hogy a tányérokat levesestül, tyúkostul Sándor (Gáspár Sándor) összeszedte, és hazaküldte. Így a leves után nem csak a nézők ácsingóztak, hanem a film szereplői is.

Tyúkhúsleves 8 főre

Hozzávalók

1.5 kg tyúk, 3 szál sárgarépa, 2 szálpetrezselyemgyökér, 3 db szárzeller, 1 fej vöröshagyma, 2 db kel levél, 1 ek só, 12 szem feketebors.

Elkészítés

A tyúkot feltesszük főni 4 liter vízbe a borssal és hagymával. Másfél órán át főzzük, ezután tesszük bele a zöldségeket egészben,a sót, majd újabb 1.5 órán át főzzük. Gyöngyözve, lassú tűzön, de ne főzzük túl, mikor már elpattan a bőr a tyúk „bokáján”, akkor megfőtt.

5. Sose halunk meg

A krémesevés non plus ultrája. Gyuszi bácsi (Koltai Róbert) és unokaöccse (Szabados Mihály) egy zenés-táncos vendéglőben tömnek magukba annyi krémest, amennyit csak lehet. Sőt a végén Gyuszi bácsi – akár a lóversenyen – fogadást is köt, hogy a hatodik krémes után épp kidőlni készülő fiú még csak lenyomja a hetedik süteményt is. Végül nyolc lett.

Krémes 4 főre

Hozzávalók

1 csomag levestészta, 5 db tojás, 0.5 liter tej, 1 ek étkezési keményítő, 1 tk zselatin, 100 g cukor, 2 csomag vaníliás cukor, 250 ml habtejszín

Elkészítés

A levestészta lapok felét levágjuk, az egyik felét felkockázzuk (6x6 cm), a másik felét egészben hagyjuk és sütőpapírral alul-felül takarva, két tepsi között, lapítva sütjük 180 fokon 15 percig. A tojások sárgáját kikeverjük a cukorral fehéredésig, hozzáadjuk a tejet, keményítőt és egy lábasban sűrűre főzzük. Határozott mozdulattal a tojások felvert fehérjét is belekeverjük a végén. A zselatint langyos vízbe elkeverjük, 10 percig állni hagyjuk és folyamatos keverés mellett hozzácsurgatjuk a krémhez. A megsütött, kihűtött nagy levelestészta lapra halmozzuk, szépen magasra, egyenletesre, erre tesszük a felvert habtejszínt, majd szépen, egyesével. ráhelyezzük a levestészta kockalapokat is, Pihentetjük 1-2 órán át a hűtőben, és ezután fogyasztjuk.

Maradj velünk legközelebb is, és ismerj meg még több titkot a magyar gasztronómiából!

A Gasztromesék következő részében a cigány ételek világában kalandozunk, ugyanis Zsófi és András romákat kérdezett arról, hogy mit jelent nekik az étkezés. Ráadásul megismertetnek minket egy igazi kuriózummal: cigány húzott tésztát készítenek lecsósan, hagymás pirított májjal.

Ha nem akarsz lemaradni, akkor tarts velünk a Gasztromesék következő részében is! Kövesd a pénteken megjelenő új részeket, és készítsd el velünk te is a vidék legrégibb és legfinomabb ételeit!