Így készült a paraszti lakodalmak extra kedvence: a pörkölttorta, amit mindenki imád

Szokásban volt, hogy a mulatság fénypontjaként az ifjú pár együtt törte össze a gazdagon díszített pörkölttortát. Minél több darabra esett szét, annál több együtt töltött évet és annál boldogabb házasságot jósoltak a fiataloknak. Ezért is tartották nagy becsben az ügyes asszonyokat, akik minél vékonyabb elemekből felépízett pörkölttortákat tudtak készíteni.

Fél évszázada még a Göcsej szívében, a ma már Kustánszeghez tartozó parányi faluban, Paraszán is több asszony volt járatos a pörköltorta-készítésben, a környező falvakból is hozzájuk futottak be a megrendelések. A Göcsejben szinte utolsóként ma már csak ketten, Kovács Zoltánné Kati néni, és lánya, Kovács Szilvia őrzik ezt a hagyományt. Ők még a régi „krumplis” technikával (de erről majd később), ugyanúgy vaslábosban készítik, ahogy azt a régiektől tanulták.

Tortaversenyen Kovács Zoltánné Kati

Kati néni az irányító – meséli Szilvi. Ő, saját bevallása szerint leginkább csak besegít, a kisebb formákat készíti el, miközben édesanyja a nagyobbakkal bajlódik. A grillázstortának nehéz is egyedül nekiállni, mivel villámgyorsan kell bánni a tűzforró olvasztott cukros anyaggal, hamar kell a formákat elkészíteni, mégis időigényes elfoglaltság.

A régi időkben Pajzsszegen és Barbásszegen is csinálták, nagy hagyománya volt a környéken, de valamiért, ezt Kati néni se tudja már miért, Paraszán valahogy mégis több asszony foglalkozott a pörköltorta készítéssel, mint máshol.

Kati néni itt Paraszán a szomszéd Gizi nénitől (Takács Istvánné) és Németh Gergelyné Sári nénitől leste el a fogásokat. Ők jó pár éve nincsenek már közöttünk, de lent a „lappon”, szemben egymással laktak. Életük végéig jó barátnők maradtak, együtt sok pörköltortát elkészítettek. Ők hívták maguk mellé Kati nénit segíteni, tőlük leste el a fortélyokat.

Akkoriban sparhelten és vaslábosban melegítették a cukrot, ahogy Kati néni meséli, az öregek meg is voltak győződve arról: hogy „jó grillázst nem lehet gázon csinálni”.

Angyalkás grillázsok

Amennyire egyszerűnek tűnik a pörkölttorta receptje, annyira nem könnyű ezzel az olvasztott cukorból készült masszával bánni.

Vaslábosban cukrot olvasztunk, egészen barnára, majd szeletelt diót keverünk hozzá, aztán krumpli segítségével, vizes ruhával kibélelt lábosba nyomkodjuk. Megdermedés után kiborítjuk, vagy krumpli segítségével formázzuk különböző alakúra vizes deszkán. Gyorsan kell dolgozni vele, mert hamar megszilárdul, és akkor már nem lehet formázni és a deszkától elválasztani.

– szól röviden a recept.

A még tűzforró, híg masszához azonban kézzel tényleg nem ajánlatos nyúlni, ezért kell a mintázáshoz hagyományosan a nyers krumpli. Van pár vasból kiöntött formájuk is, például szívek, amiket a tortakészítéshez használnak.

Díszítésnek is remek

Mindezt villámgyorsan kell csinálni, mert „ha megköt a cukor, akkor baj van. Nem olyan egyszerű újra felmelegíteni, mert ha nagyon alágyújtasz, akkor könnyen megég, annyira vigyázni kell rá. A visszaolvasztásnál pedig előfordulhat, hogy túlhevül a cukor, elveszíti arany színét, és erősen karamelles vagy akár kesernyés ízű is lehet.

Nagyon nem mindegy, milyen cukorral készítjük

Kati néniék a Koronásra esküsznek. Az is könnyen bajba kerülhet, aki recept alapján akarja elkészíteni, ugyanis még Kati néni sem tudja igazán pontosan megmondani, mennyi cukorhoz mennyi dió kell, ahány cukor , annyiféleképpen veszi fel a nedvességet, „érzésre kell csinálni”.

A pörkölttorta azonban nemcsak dióból készül, lehet benne mák, szezámmag, de készítenek tökmagosat, kókuszosat is. Szilvi meg is jegyzi, szerinte a kókuszos a legfinomabb.

Készülő rózsa, többféle magból

A díszítése külön tudomány. Ami szinte pontosan olyan, mint a mézeskalács esetén. Ehhez a tojásfehérjét félig felverjük, majd annyi porcukrot dolgozunk bele, hogy sűrűn folyós massza legyen (2 tojásfehérjéhez 25-30 deka porcukor kell).

A koronavírus járvány miatt idén visszaestek a megrendelések, kevesebb esküvőt is tartottak tavaly, de „nosztalgia” ajándékként szülinapokra és névnapokra, keresztelőkre is szoktak tőlük tortákat rendelni. Albumba rendezve megannyi képet mutatnak, anya és lánya mi mindent készítettek már el grillázsból: virágkosarat, virágkoronát, Ludas Matyit libákkal, tyúkanyót kiscsirkékkel, házikót udvarral, szarvast, csókolózó galambpárt, boroshordót szőlőfürttel, földgömböt, halat, jegyespárt, focilabdát, templomot, tengerpartot, de még traktort, kamiont és zongorát is. Formáztak már citerát, egy az egyben akkora lett, mint az eredeti, de egy festőnek készítettek létrát emberrel is.

Ezeket, - teszi hozzá Szilvi – mint a tervezőasztalon, megszerkesztik, darabonként kartonlapra megrajzolják, aztán kivágják, majd ez alapján elkészítik a lapokat.

A fotóalbumban előkerül egy kép, rajta a nemrégiben elhunyt színésznő, Börcsök Enikő, aki a közeli Kislengyelben élt, és a Göcseji Dombérozó kulturális programsorozat egyik aktív szervezője volt, ahol Szilvi és Kati néni is minden évben pörkölttorta-bemutatóval képviselik Paraszát. Ha nincs Covid-járvány, rendszeresen mennek versenyekre, kiállításokra és tortafesztiválokra is, a pörkölttortáik nem egyszer az első helyezést is elhozták már.

Börcsök Enikő szülinapi pörkölttortájával

A pörkölttorta egyébként szobahőmérsékleten egy hónapig is eláll, de nem érdemes meghagyni – érdemesebb inkább még frissen elropogtatni. A Göcseji Paraszai Pörkölttorta 2012-ben megkapta a Göcsej védjegyet.