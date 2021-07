Lehull a lepel az évtizedeken át őrzött titokról: így készül a különleges erdélyi béles

A történet szerint Kolozsvárott találta ki, és honosította meg egy kisvendéglő tulajdonosa, a híres és hírhedt szakácsnő, Darvas Marika. Legendák járták körül, mind a helyet, mint a receptúráit, de minden asztala már napokkal előre le volt foglalva, és nem tudták lekoppintani egyik fogását sem, hiába próbálták. Most viszont annak jártunk utána, hogyan is készíthette a tökéletes vargabélest. Lássuk!

Vargabéles recept

Hozzávalók:

500 g rögös túró (zsíros vagy házi)

200 ml felvert tejszín (30%)

1 citrom reszelt héja+leve

2 ek búzadara

100 g cérnametélt (szárazon mérve)

2 csomag vaníliás cukor

3 ek kristálycukor (helyettesíthető édesítőszerrel)

50 g áztatott mazsola

4 tojás sárgája

4 db tojás felvert fehérje

50 g vaj (nem margarin)

1 csomag rétestészta

3 ek olvasztott zsír/ olaj réteslapok közé

Tetejére: édes tejföl (200ml tejföl+ 1 ek porcukor, pár csepp citromlé

Elkészítés:

A mazsolát beáztatjuk melegvízbe, a tésztát enyhén sós vízben kifőzzük 5 perc alatt. Mikor a tészta kifőtt, leszűrjük és rögtön hozzákeverjük a kockázott, hideg vajat. Így szépen különválnak majd a ’csikmákok’ és nem száradnak ki. A tojások sárgáját habosra kikeverjük a cukrokkal, majd hozzákeverjük a túrót, tejfölt, a reszelt citrom héját, annak levét és a túrót. A tejszínt hidegen és a tojások fehérjét szintén hidegen felverjük külön-külön tálban. Mikor a tészta kihűlt, hozzákeverjük a krémhez a mazsolával együtt, végül pedig óvatosan hozzáforgatjuk a tejszínhabot és a tojáshabot.

Közben elkészítjük a réteslapokat - amivel kibélelem majd a tepsi alját - és betakarjuk a tölteléket. Egy nagy pultra lesz szükségünk és minden kellékre, ami a folyamathoz kell: a sütőpapíros tepsi, az olvasztott zsír vagy olaj, kenőtoll. Nagyon gyorsan kell dolgozni, mert a réteslapok gyorsan szárdnak és törni kezdenek. Ezért minden réteslapot olajjal és egy ecsetelő segítségével megkenünk, félbehajtjuk és beletesszük a tepsi aljába. Az aljára is 3 db kettéhajtott réteslapot teszünkk, köztük is olajozva, majd a tetejére is 3 félbehajtott lapot. Mikor az alja megvan, akkor belesimítjuk a tésztás túrós tölteléket, erre ugyanúgy rétegezem a réteslapokat, majd az előmelegített, 180 fokos sütőbe teszem. Semmi esetre sem légkeverésre, mert kiszáríja, és alsó-felső sütésen is csak 40 percig sütjük.

Amikor kivettük, azonnal letakarjuk két konyharuhával, majd 30 perc múlva, leghamarabb, szeleteljük. Az egészet felkockázzuk és a középső kockát kivesszük mindig egy lapáttal, így tartják egymást, és nem roncsolódik a szelet. Édes tejföllel, friss gyümölcskompóttal tálaljuk. A barack, meggy, cseresznye és a vaníliasodó is kiváló mellé.

Címlapkép: Getty Images