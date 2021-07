Filléres vendégváró finomság: ezt a receptet érdemes kipróbálni a családi kerti partin

A legtöbb esetben a pástétomot valamilyen húsból készítik (a leggyakoribb a libamáj, kacsmáj, illetve a csirkemáj), melyet vajjal puhítanak, fűszerekkel ízesítenek. A kész masszát egy kis tálba, úgynevezett terrine edénybe helyezik és a végén zsiradékkal locsolják meg (ez többnyire azért kell, hogy tovább legyen fogyasztható). Persze ma már egyre gyakoribbak a zöldséges verziók is, babból, lencséből, csicseriborsóból és padlizsánból is készíthetünk pástétomot.

Ha arra gondolunk, hogy fillérekből szeretnénk összehozni a pástétomunkat, a legegyszerűbb megoldás, ha csirkemájjal vagy zöldségekkel dolgozunk. A csirkemáj ára a Tesco online kínálatában 699 Ft/kg, de ugyan ennyibe kerül a Spar üzleteiben is. Az Auchan-ban 918 Ft/kg áron vehetjük meg, az Aldiban pedig 898 Ft/kg áron.

Zöldésgek tekintetében a Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs rendszerét használtuk, mely szerint a legnépszerűbb pástétom alapanyagnak számító zöldésgek ára a következőképpen alakul: A vidéki fogyasztói piacokon a paradicsom kilója 450-500 Ft, a padlizsán 500-660 Ft/kg, a bab 990-1200 Ft/kg, a lencse 750-760 Ft/kg. A vidéki nagybani piacokon a paradicsom 300-380 Ft/kg, a padlizsán 400-500 Ft/kg, a bab 800 Ft/kg, a lencse pedig 430-550 Ft/kg.

Jó hír az, hogy még ezekből az összegekből is faraghatunk, annak mérten, mennyi pástétomot szeretnénk készíteni. Hiszen a legtöbb recepre jellemzően, az alapanyagokból nem használunk fel egy kilónyit a pástétom elkészítéshez.

Az árak után jöhetnek a receptek!

A legegyszerűbb csirkemájpástétom

Hozzávalók:

35 dkg csirkemáj

2 közepes fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

10 dkg vaj

2 tk majoranna

1 tk petrezselyem

1 kávéskanál fekete bors

só pedig ízlés szerint

Elkészítés:

A májat érdemes legelőször előkészíteni, megmosni, és apróbb darabokra vágni. Ezután a vaj felét egy edényben, kisebb lángon felolvasztjuk. Míg a vaj olvad, felszeleteljük a hagymát. Ha már a vaj teljesen felolvadt, hozzáöntjük a hagymát, majd átforgatjuk, de nem sütjük meg teljesen, inkább csak üvegesre pároljuk. Ha ezzel is megvagyunk, jöhet a máj, amit borssal, majorannával, petrezselyemmel fűszerezünk. A májnak körülbelül 10-12 perc szükséges közepes lángon, hogy átsüljön. Érdemes kevergetni, forgatni, hogy minden oldala megsüljön. Ha megszúrjuk a falatokat és már nem jön ki belőlük véres lé, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a májunk átsült. Mikor már teljesen megpuhult, a végén adjuk hozzá a fokhagymát és a sót. Ha ezzel is megvagyunk, vegyük le pár percet pihenni, majd apírító géppel, turmixxal vagy egy sima villával kezdjük el pépesíteni. Ha megvan a masszánk, adagoljuk ki egy kisebb tálba, tálkába, majd olvasszuk fel a maradék vajunkat és csorgassuk a tetejére. Ezt zsírral is megtehetjük, kinek, mi a szimpatikusabb. Miután megdermedt, már fogyaszthatjuk is.

Vöröslencse pástétom

Hozzávalók:

150 g vöröslencse

1 közepes vöröshagyma

1 tk mustár

0,5 tk só

0,5 tk bors

1 ek petrezselyemzöld

1 húsleveskocka

0,5 dl tejföl

1 ek majonéz

1 ek keményitő

Elkészítés:

A lencsét puhára főzzük a vöröshagymával leveskockával, petrezselyemmel. Majd leszűrjük. Adjuk hozzá a tejfölt, majonézt. Sózzuk, borsozzuk. Végül jöhet a turmix, pépesítsük össze, ezután pedig egy kis fazékban sűrűsitsük be a keményitővel. Friss zöldségekkel, piritóssal kínáljuk.

Padlizsán pástétom

Hozzávalók

2 db padlizsán

1 fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só

bors

2 ek étolaj

2 ek majonéz

ízlés szerint pici mustár

Elkészítés:

A padlizsánt megmossuk, kissé megszurkáljuk, majd kettévágjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, majd 250 fokra előmelegített sütőben 180 C fokon 30 percig sütjük. Közben a hagymát apró kockára vágjuk és az olajban lepirítjuk a fokhagymával együtt. Ha kész a padlizsán, kihűtjük, a belsejét kikaparjuk és összeturmixoljuk a hagymával és a többi hozzávalóval. Ezt is pirítóssal, zöldségekkel tálalhatjuk.

Fűszeres csicseriborsókrém

Hozzávalók:

25 dkg csicseriborsó

só

bors

3 gerezd fokhagyma

1 ek mustár

2 ek ketchup

1 kk gyömbér

2 kk fűszerpaprika

1 db vöröshagyma

1 db főtt tojás

1.5 dl napraforgó olaj

Elkészítés:

A borsót előző este áztassuk be. Másnap öblítsük le, és tiszta vízzel tegyük fel főni, főzzük puhára. A tojást keményre főzzük. Amikor megpuhult a borsó, szűrjük le, sózzuk, fűszerezzük. Reszeljük le a fokhagymát és a tojást, vágjuk apró kockára a hagymát, öntsük hozzá az olajat, és turmixgéppel pépesítsük. Pirított kenyérre kenjük, és zöldésgekkel tálaljuk.

Címlapkép: Getty Images