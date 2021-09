Fillérekért veheted a szezon zöldségét: le is fagyaszthatod, sütit is készíthetsz belőle

A tökfélék nem csak jól felhasználhatók, de praktikusan tárolhatók is. Éppen ezért érdemes a felesleges adagokat legyalulni, lereszelni, majd eltenni a fagyóba, hiszen jól viselik a mélyhűtést. Télére például érdemes elspájzolni belőlük, mivel így sok értékes vitaminhoz, tápanyaghoz juthatunk a szürkébb, hűvösebb napokban is. Ráadásul árak tekintetében sem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni.

Miért és milyen fajtákat érdemes fogyasztani?

Főzőtök

A főzőtök színe halványsárga, enyhén zöldes. Igen kedvező hatásai miatt gyógynövényként is fogyasztható: ismert gyulladásgátló hatása, megakadályozza a ráksejtek növekedését, csökkenti a vércukorszintet. A gyalult tökből készített legismertebb étel a tökfőzelék, de süthetünk vele süteményeket, lepényeket, pogácsákat, pitéket is. A tök rengeteg szerves sót tartalmaz, vegetáriánusok számára példáuk kifejezetten ajánlott a fogyasztása. Szakemberek szerint a főzőtök levében szerves nátrium és só található, amiket a máj nagyon jól tud hasznosítani. Javasolják többek közt azt is, hogy a cukorbetegségben szenvedőknek érdemes nyersen fogyasztani a tököt, mivel a só és a nátrium a vérbe felszívódik, és ezzel egyidőben csökken a vér cukortartalma. A főzőtöknek további előnye, hogy a fehérje-, zsír-, és szénhidráttartalma nagyon alacsony.

Sütőtök

A vitaminok és ásványi anyagok tekintetében lenyűgöző mennyiségű A -vitamint tartalmaz, de kiváló C -vitamin és kálium forrás. Az N -vitamin az A -vitaminhoz hasonlóan segíti az immunrendszert, és különleges szerepet játszik a sebek gyógyulásában és a sejtek károsodásának megelőzésében. A kálium segíti az egész testet, a vesék, az izmok és a szív megfelelő működését. A sütőtök némi cinket is tartalmaz, ami segíti az anyagcserét és hozzájárul a helyes immunfunkciók működéséhet, illetve segíti a test növekedését és fejlődését is, ezért különösen fontos a terhes nők és a gyermekek számára.

Cukkini

Bár a cukkinit gyakran zöldségként kezelik, botanikailag gyümölcsnek minősítik. Más gyümölcsökhöz hasonlóan tápanyagai széles skálája sok szempontból előnyös lehet az egészségére. A cukkini vitaminokat, ásványi anyagokat és más hasznos növényi vegyületeket, például polifenolokat tartalmaz. Ezek a vegyületek antioxidánsként hatnak, és megvédik a sejteket a szabad gyökökktől. Elősegíti az egészséges emésztést. A víz és a cukkiniben lévő oldható és oldhatatlan rost csökkentheti a székrekedés kockázatát. Az oldható rost egyébként táplálékforrásként is szolgál a bélbarát baktériumok számára. A cukkini magas víz- és rosttartalmú, ugyanakkor alacsony kalóriatartalmú. Ezek a tulajdonságok csökkenthetik az étvágyat és elősegíthetik a fogyást. Elősegíti az egészséges vércukorszintet. A cukkini alacsony szénhidráttartalmú és jó rostforrás. A gyümölcsökből és zöldségekből származó magas rosttartalmú étrend segíthet a 2 -es típusú cukorbetegek vércukorszintjének szabályozásában. Javíthatja a szív egészségét. A cukkini jó forrása az oldható rostnak, a C -vitaminnak és a káliumnak, amelyek mindegyike csökkentheti a szívbetegségek kockázati tényezőit. Hozzájárul szemünk egészségéhez. Lutein és zeaxantin antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek csökkenthetik az életkorral összefüggő szembetegségek kockázatát.

Már nem csak főzeléket készíthetsz belőle

A legtöbben vagy egyáltalán nem fogyasztják a tökféléket, mert nem szeretik őket, vagy kimerül az elkészítés módja a főzelékben. Pedig a tökfélék rengeteg módon felhasználhatók, a főzelék mellett leves, sőt még sütemény is készíthető belőlük. Éppen ezért most hoztunk négy nagyon egyszerű, de ízletes sütemény receptet azok számára, akik szívesen kísérleteznek a konyhában.

1. Tökös süti egy kis mákkal megbolondítva

Hozzávalók:

40 dkg spárgatök

15 dkg mák (őrölt)

35 dkg finomliszt

2 dl napraforgó olaj

30 dkg cukor

1 db tojás

1 csomag sütőpor

1 citromból nyert citromhéj

30 dkg meggy

Elkészítés:

Tököt meghámozzuk, belsejét kikaparjuk, és legyaluljuk (nem sózzuk meg). Tojássárgáját a cukorral kikeverjük, majd apránként a többi hozzávalókat is belekeverjük a meggy kivételével. Végül óvatosan belekeverjük a felvert tojásfehérjét. Sütőpapírral bélelt közepes tepsibe öntjük, és a tetején egyenletesen elosztjuk a magozott meggyet. Előmelegített sütőben 200 fokon sütjük. Egy kis idő után mérsékeljük a hőfokot, hogy a belseje is átsüljön. Tűpróbáig sütjük.

2. Egyszerű tökös szelet

Hozzávalók:

A tésztához:

25 dkg liszt

10 dkg margarin

10 dkg porcukor

2 db tojássárgája

kevés tejföl

A töltelékhez:

1 főzőtök

15 dkg porcukor

3 dl tejföl

2 csomag vaníliás cukor

4 tojássárgája

4 evőkanál gríz

6 tojásfehérje kemény habja

Elkészítés:

A lisztet a margarinnal elmorzsoljuk, beletesszük a cukrot, majd a 2 tojás sárgáját. Ezután annyi tejfölt adagolunk hozzá, hogy nyújtható legyen. Ha kész a tészta, beletesszük egy tepsibe, a tetejére pedig jöhet a töltelék. A tölteléket persze előtte összeállítjuk, ehhez a tököt apró kockára vágva puhára megfőzzük, majd összetörjük. Hozzákeverjük a cukrot, a tejfölt, a vaníliás cukrot, a tojás sárgáját, az evőkanál grízt és összesen a tojás fehérjét, amit keményre felvertünk. A tölteléket a tésztára lapogatjuk, majd megsütjük. Ha kész, porcukorral ízesíthetjük tovább.

3. Cukkini süti, a kísérletezőknek

Hozzávalók:

40 dkg cukkini (hámozott, reszelt)

3 db tojás

30 dkg cukor

1 csomag vaníliás cukor

1 csipet só

2 dl napraforgó olaj

35 dkg rétesliszt

10 dkg dió (darált)

1 kk fahéj (őrölt)

0.5 csomag sütőpor

1 kk szódabikarbóna

Elkészítés:

A cukkinit megmossuk, meghámozzuk, magját kikaparjuk, finomra reszeljük. A tojásokat a cukorral és a vaníliás cukorral, valamint a sóval fehéredésig keverjük. Hozzáadjuk az olajat, majd a cukkinit. A liszthez keverjük a darált diót, a sütőport, a szódabikarbónát és a fahéjat. Aki nem szereti a diót, az másra is kicserélheti, legyen az darált mogyoró, vagy mandula. A lisztes keveréket beleforgatjuk a tojásos masszába. Kikent, lisztezett, nagyobb, de magas falú tepsibe töltjük a tésztát. 10 percig erős, majd takaréklángon tűpróbával ellenőrizve sütjük. Ha teteje pirulni kezdene, fóliával letakarva sütjük tovább.

4. Sütőtök lepény az őszi hangulatért

Hozzávalók:

50 dkg sütőtök (sült, pürésített)

5 dkg dió (darált)

5 evőkanál kókuszliszt

4 db tojás

2 kávéskanál fahéj

6 evőkanál édesítőszer (eritrit)

1 kávéskanál szódabikarbóna

1 teáskanál citromlé

3 evőkanál mandulapehely

Elkészítés:

Az egész tojásokat az édesítővel, a sütőtökkel, a fahéjjal, a szódabikarbónával és a citromlével összeturmixoljuk. Hozzákeverjük a diót és a kókuszlisztet. Aki nem szereti a diót, az másra is kicserélheti, legyen az darált mogyoró, vagy mandula. Ezután egy kizsírozott kisebb tepsibe öntjük a masszát. Tetejét megszórjuk szeletelt mandulával. 180 fokon kb. 25-30 percig sütjük.

Címlapkép: Getty Images