Aratásra készülnek a gazdák: sok fog múlni az elkövetkezendő hetek időjárásán

Kedvezőtlenül hatott az őszi vetésekre a rendkívüli csapadékhiány. A késő tavaszi esős időjárás miatt pedig a növényvédelmi munkák késtek, így sok helyen későn tudták csak elvégezni a gyomirtást. A május elejei csapadék ugyan jót tett, de annak eloszlása és mennyisége területenként eltérő volt.

Az előzetes mérések alapján az árpa pár napon belül elérheti azt a nedvességtartalmat, hogy szárítás nélkül betakarítható legyen, mondta el Rittlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya megyei szervezetének elnöke. Egyes szántóföldi növényeknél, mint például a repcénél az érés kiegyenlítődésére kell még várni.

Az optimális betakarítási idő így pontosabban kiszámítható, ez pedig nemcsak a felkészülést, a gépi munkákat és a tárolást javítja, hanem lehetőséget teremt a gazdaságon belüli szakaszolásra, és ezzel a munkacsúcsok nagyságának csökkentésére is. Aki ezt már elvégezte, az nagyjából tíz nap múlva meg is kezdheti a repce aratását. Majd amennyiben az időjárás is úgy engedi, a hónap végén már a búzát is be lehet takarítani.

Az elmúlt napok esőzése elég szórt volt, néhol 40 mm eső volt fél óra alatt, de jobban jártak azok, ahol csak 10 mm esett három óra alatt. Szinte már mindenhol elvégezték az aratási szemlét a gépi állományon átfogó vizsgálatával. Rittlinger József felhívja a figyelmet arra, hogy ebben az időszakban érdemes türelmesen közlekedni, ugyanis ilyenkor több lassú mezőgazdasági jármű járja majd az utakat.