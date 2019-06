Nagy kárt okozhat a párás idő: gombafertőzés és atka támadja a terményt

A nedves, párás levegőben intenzíven terjedhet a monília a meggyen, a cseresznyén, az őszibarackon és a kajszin. Feltétlenül szükséges figyelemmel kísérni az ültetvényeket. Ahol látható a fertőzés, a vegyszeres kezelés előtt fontos az elpusztult ágrészek eltávolítása azért, hogy róluk ne terjedhessen tovább a betegség.

– hívta fel a figyelmet Szabó Balázs növényvédelmi mérnök.

Megjelent a sztigminás levéllikasztó betegség is az alföldi kajsziültetvényekben, amely megtámadhatja más csonthéjas növény lombját, sőt a termését is. A május végén, június elején tapasztalt, a sokéves átlagnál alacsonyabb nappali és éjjeli hőmérséklet kedvezett a dérgombának, vagyis az őszibarack tafrinás levélbetegsége terjedésének. A gombás fertőzések mellett a különböző molyok megjelenésére is számítani kell a gyümölcsösökben, ahol feromonos csapdákkal figyelhetjük szaporodásukat.

A növényvédelmi jelzőhálózat munkatársai Bács-Kiskun megyében az utóbbi napokban beszámoltak a szőlő¬levélatka megjelenéséről is, egyebek közt Kiskőrös térségében. Ezzel a veszéllyel főleg azok a gazdák néznek most szembe, akik elmulasztották az atka elleni védekezést. Hasonlóképp nőtt a peronoszpórafertőzés veszélye is.

A kontakt növényvédő szerek mellett felszívódó gombaölőket is tanácsos a szőlőben alkalmazni. A jelenlegi időjárás kedvez továbbá az almásokban a venturás varasodásnak és a lisztharmatnak is, napjainkban mindkét károsító ellen indokolt a védekezés. Időszerű a lisztharmat, a peronoszpóra és a szürkerothadás elleni kombinált védelem is.

– tudatta Szabó Balázs.