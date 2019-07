Drágul az élő sertés: a boltokban is emelkedés várható

Hazánkban is jelentősen megindult a kereslet, az árak elindultak felfelé, jelenleg egy kiló élő sertéshúsért közel ötszáz forintot fizetnek. Ebből a bevételből már fejlesztésre is jut

- mondta el a portálnak a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója, dr. Reibling József.

Nem csak a felnőtt állatokra, a malacokra is nagy kereslet van

- mondta Lengyel Lóránd, akinek Németkéren van a gazdasága. Százával vinnék a nagyüzemek a huszonöt kiló körüli kis állatokat, de a gazdák nem tudnak mindenkit kiszolgálni. A jelenlegi árak szerint a malacokért kilónként 900–1000 forintot kérnek el.

A NAIK (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ) és az Agrárgazdasági Kutatóintézet piaci jelentéséből is jól látszik, egyre jobban szárnyal a sertésexport és a hús is egyre drágul. De az is kiderült az elemzésből, hogy a Kínában pusztító afrikai sertéspestisből Brazília és Európa jött ki a legjobban, míg az Egyesült Államok hoppon maradt. A vámháború és a kór együttesen akkora áremelkedést hozott az egész világpiacon, amire nagyon rég nem volt példa.

A KSH legfrissebb adataiból kiderült, hogy Magyarország élősertés-kivitele is 63 százalékkal nőtt 2019 január–március között az előző évhez képest. De az is látszik, hogy a magyar vágósertés termelői ára idén májusban 28 százalékkal emelkedett tavalyhoz képest.

Az ebéd is sokkal több pénzből jön ki

Az elmúlt évekhez képest idén drágábban jön ki az ebéd, ha húst is akarunk készíteni. Az előző évek tapasztalatai szerint a boltokban olcsóbb volt a sertéshús ára, hiszen rengeteg akcióval igyekeztek az üzletek vásárlásra ösztönözni a vevőket.

Az ezer forintos sertéscomb vagy lapocka kilója most 1300–1400 forint lett – persze ez attól is füg, hogy a különböző boltokban miként akcióznak. A karaj kilója 1400–1500 forint, a csont nélküli változat ennél is többe kerül. A legdrágább sertéshús az oldalas, kilójáért 1700 forintot is elkérnek.

A sertéspestis mellett az áremelkedés másik oka, hogy tíz százalék feletti volt a bérköltség emelkedése tavaly, idén is hasonlóval számolnak. Ezzel meg is van az áremelkedés két fő összetevője, plusz nőtt az energia és a csomagolóanyagok ára is, tudtuk meg. Ezt a fogyasztó még nem igazán látja a hús és a húskészítmények árában, de előbb vagy utóbb megjelenik

- nyilatkozta korábban Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke.