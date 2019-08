Napelem-nagyhatalom leszünk: újabb giga erőműparkokat adtak át

Megkezdik kereskedelmi üzemüket azok az ALTEO által Nagykőrös külterületén, illetve Balatonberényben épített naperőműparkok, amelyek létesítése céljából tavaly év közepén akvirált – az építéshez szükséges engedélyekkel rendelkező – projekttársaságokat az energetikai vállalat. Az erőműparkok a 2017-2019-es stratégia keretében megvalósuló 10-15 milliárd forintos beruházási program részeként valósultak meg. Az elkészült létesítmények több szempontból is mérföldkőnek számítanak a társaság életében: egyrészt mert a monori erőmű után a most átadott egységek is a társaság saját kivitelezésében valósultak meg, másrészről pedig azért, mert a beruházások lezártával immár összesen négy működő naperőműparkkal rendelkezik az ALTEO.

A balatonberényi naperőműpark egy 13,4 hektáros ipari területen épült fel, amelynek kapacitása elérte a 6,9 megawattot. A nagykőrösi naperőműpark összesen 14, egyenként 495 kilowatt névleges villamos teljesítményű naperőmű-egységből áll.

Az erőmű sajátossága, hogy a naperőművek esetében megszokott fix tartószerkezet helyett egytengelyes napkövető rendszerrel működik, amely révén hatékonyabban képes a napsugárzás energiáját használni és ezáltal nagyságrendileg 15 százalékkal magasabb villamos energia termelésére képes a hagyományos telepítésű naperőművekhez képest.

A két erőműpark összkapacitása 14 megawatt, amelynek köszönhetően – a domaszéki, valamint a monori létesítményekkel együtt – az ALTEO Csoport fotovoltaikus portfóliójának összteljesítménye eléri a 20 megawattot. Az ALTEO teljes villamosenergia-termelő kapacitása pedig a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának teljesítményével, valamint a földgáz erőművi kapacitással együtt meghaladja a 105 megawattot.

A kivitelezési munkálatok lezártával újabb két működő erőműparkkal bővült a portfóliónk, amelyek stabil eredménytermelő képességükkel hozzá tudnak járulni az ALTEO pénzügyi sikerességéhez. Terveink szerint az erőműparkok működéséből fakadó bevételek a harmadik negyedéves eredményeinkben már látszódni fognak. Az idei évben ugrásszerűen megnőtt a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliónk kapacitása, amely jelenleg – a fotovoltaikus erőműveket és a szélerőműveket beleszámítva – eléri az 55 megawattos összteljesítményt, ez a fenntarthatóság iránt elkötelezett vállalatként rendkívül fontos a számunkra

– tette hozzá ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.

Eddig a napimádók paradicsoma voltunk, most már naperőműpark is üzemel Balatonberényben. A Balaton közelsége miatt nem lehetséges hagyományos ipari üzem építése a községben, ezért kiváltképp örülünk a környezettudatos létesítménynek. Példaértékű az ALTEO projekt abból a szempontból is, hogy hosszú idő óta az első olyan beruházás a községben, amely nemcsak fellengzős ígéret maradt, hanem meg is valósult. Köszönet érte

– mondta Horváth László, Balatonberény polgármestere.

Nagykőrösön szeretjük városunkat, szeretjük hazánkat. Hiszünk abban, hogy a nemzetünknek nem csak múltja, de jelene és jövője is fényes lehet. Ehhez elengedhetetlen, hogy megőrizzük értékeinket, védjük környezetünket. Ennek egyik eszköze az energiatakarékosság, illetve a szükséges esetekben a zöldenergia hasznosítása. Nagykőrösön közintézményeken és magán ingatlanokon is láthatóak zöldenergiát előállító eszközök. Büszkék vagyunk rá, hogy az ALTEO beruházása által olyan fejlesztés történt településünkön, mellyel felkerült az ország energiatermelési térképére. Nagykőrös jelmondata, az érték értéket vonz, hiszem, hogy jelen esetben is ez történt és a beruházás átadása közös örömünk, s egy nagyszerű partneri együttműködés első sikere

– nyilatkozta Dr. Czira Szabolcs, Nagykőrös polgármestere az átadás kapcsán. A létesítmények kereskedelmi működésük megkezdésével a termelt villamos energiát a Kötelező Átvételi Rendszerben értékesítik 25 éven keresztül, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján.

Fotó: ALTEO