Rengeteg a betöltetlen állás: egyre kevesebb a tanár

A zökkenőmentes tanévkezdéshez nagy szeretettel várunk még öt pedagógust: egy matekost, egy németest, egy tesist és két bármilyen szakost, egyet napközis nevelőnek, egyet pedig a könyvtárba (magyar, illetve könyvtár szak természetesen előny). Igen örülnénk még egy karbantartónak is, mert a fű megint kezd nagyon megnőni, hogy mást ne említsünk

- osztotta meg a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Facebook-oldalán megjelent álláshirdetést a portál. Ahogy írják, a problémával országszerte küzdenek: egy héttel a tanévkezdés előtt, augusztus 26-án is 1055 álláshirdetést dobott ki a kereső a „tanár” szóra és további 696 hirdetés jelent meg a „pedagógus” címszó alatt a közigazgatási álláskereső portálon. Vannak iskolák, ahol egy-egy megüresedett állás van, de akad olyan iskola is, ahol nyolc hely is betöltetlen.

A lap megosztotta egy Pest megyei iskola tanára, Hajnalka blogján olvasható beszámolót is:

Az alakuló értekezleteken a verejtékező intézményvezető bejelenti, hogy sajnos nem sikerült 2-4-6-8 kollégát felvenni. A feladat megoldásra vár. A szakosokat (ahol még van) szólítják meg előbb. Még két-három osztály belefér, mi az a 30-32 letanított óra hetente? Azután következnek az önként jelentkező nem szakosok. Így lesz fizikatanár is az angolos, matekos is a tesis, és az elsőt tanító még napközis is

- írta pedagógus.

Csak megerősíteni tudom, amit a kolléga írt. Az idei nyáron összességében több álláshelyet hirdettek meg a tankerületek, mint tavaly, de még mindig csak a jéghegy csúcsát látjuk. A közigazgatási állásportálon nem jelennek meg az egyházi, alapítványi intézmények, de az állami iskolák betöltetlen álláshelyei közül sem hirdetik meg mindet. A GYES-en, fizetés nélküli szabadságon, tartós táppénzen lévők álláshelyeire nem hirdetnek pályázatot

- mutatott rá a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Szűcs Tamás. Kitért arra is, hogy sokkal nagyobb a tanárhiány, mint az a meghirdetett pályázatokból látszik. A szakszervezet becslése alapján elmondható, hogy országos átlagban 100 pedagógus munkáját 70 tanár látja el. Pozitív változásra egyelőre nincs esély, mivel a kormány által létrehozott Nemzeti Pedagógus Kar szerint is 60-70 ezer tanár kerül nyugdíjba 15 évben, az utánpótlás száma pedig alacsony.