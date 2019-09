Tömegeket keresnek Somogyban: kétkezi meló, jó fizetés, cafeteria

Egy új, 800 négyzetméteres szemcseszóró és festőcsarnokot adtak át a közelmúltban a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. somogyi telephelyén, ami az abba telepített technológia segítségével egy nyugat-európai színvonalú felületelőkészítést, illetve felületkezelést tesz lehetővé, mellyel a vállalkozás termékei a nyugati versenytársak minőségileg kifogástalan termékeivel is felveszik a versenyt. A kommunális gépgyártásban és felépítménygyártásban ilyen magas színvonalú technológiát sehol máshol nem alkalmaznak az országban.

A most beszerzett, professzionális eszközök a termelési folyamatok gyorsítását szolgálják, amelyek sokoldalúbbá és gyorsabbá teszik az alapanyag megmunkálást. A fejlesztés azonban nem csupán professzionális termékelőállítást tesz lehetővé, hanem egy délvidéki vállalkozás versenyképességét is növeli éppúgy belföldön, mint külföldön. Emellett optimalizálja a termelési folyamatokat, amelynek következményeképpen nő a kapacitás és a vállalkozás termelékenysége. Nem utolsó sorban kiköveteli a fizikai állomány folyamatos bővítését.

A festő és szemcseszóró csarnok akár a helyi gépgyártó cégek számára is segítséget nyújthat; a hat méteres asztallal rendelkező 3D-s CNC plazma és a horizontális fúró-marómű pedig egy olyan speciális gépparkot jelentenek a régióban, amellyel további bérmunka vállalható. A fejlesztés fontossága azonban sokkal inkább az új munkahelyek teremtésében, illetve azok megtartásában mutatkozik meg a térségben. Szó szerint felszívja a régió szakember állományát

– mondta el a HelloVidék kérdésére Seres László, a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője.

Más gépipari vállalkozásokhoz hasonlóan itt is folyamatos a felvétel lakatos és hegesztő munkakörökbe, továbbá villanyszerelő, hidraulika szerelő munkakörök betöltésére is rendszeresen keresenek embereket. Az ügyvezető szerint egy olyan régióban, amely távolabb esik az ország vérkeringésétől az ilyen vállalkozások jelentik a jövőt. Úgy véli, hogy a délvidék fejlesztése, a helyi szakemberek alkalmazása és a régióban tartása leginkább ilyen fejlesztésekkel valósítható meg.

A szakmunkáshiány ugyanúgy megfigyelhető Somogy és Baranya megyében, szűkebb értelemben egy kisváros méretű Barcson, és a megyeszékhelynek számító Pécsen is. Sőt, a saját ágazatunkban kifejezett szakmunkáshiányról beszélhetünk. Sajnos kevés a jól képzett fiatal szakmunkás és viszonylag több szakmunkás tér vissza az idősebb korosztályból. Jelenlegi szakmunkásállományunk a folyamatos felvételeknek köszönhetően kiemelkedő a cég mindhárom telephelyén. Hiszünk a fiatal ipari tanulók felkarolásában, ezért ebben is az élen járunk a régióban

– magyarázta Seres László.

A Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft-t 1990-ben alapították, és harminc évvel ezelőtt még egyszemélyes vállalkozásként működött. Manapság viszont már mintegy száz embernek ad munkát, ezért is fontosak a folyamatos fejlesztések. A több termék előállítása az új technológiák használatával nem csak költséghatékonyságot, hanem automatikusan jobb minőséget is jelent, amely a piaci számok tükrében ma már a nyugaton gyártott, más felépítményekkel vetekszik.

Azt gondolom, hogy egy vállalkozás önmagában is vonzza a jó munkaerőt, ha sikeres. A Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. az elmúlt években a régióban kiemelkedő eredményeket ért el és megbecsüljük a jó dolgozóinkat: nem feledkezünk meg a cégen belül jellemző béren kívüli juttatásokról, sem a képzési és más fejlődési lehetőségekről. Fontos jellegzetesség, hogy a fizikai állomány jelentős része vidékről jár be dolgozni, ezért mindenki számára biztosítjuk a munkahelyre történő bejárást céges kisbuszainkkal, amely nagyon nagy rugalmasságot és kényelmi faktort jelent az itt dolgozóknak

– mutatott rá az ügyvezető arra, hogy milyen konstrukciókkal tudja megtartani, illetve hozzájuk csábítani a munkavállalókat.

Hozzátette azt is, hogy a vállalkozáson belül kiemelt hangsúlyt fektetnek a csapatépítésre, és évente többször tartanak céges rendezvényeket, közös programokat, ami közelebb hozza egymáshoz a munkavállalókat. Legutóbb egy drávai kenutúrán vettek részt , amihez az anyagi hozzájárulást a cég biztosította. Seres László vallja: „ahogy a munka is közös, a sikerekben is osztozunk”. A mostanihoz hasonló beruházások ráadásul új perspektívát teremtenek a Dunántúlon munkát kereső szakembereknek, akiknek így nem érdemes elhagyniuk a megyét, és szívesebben maradnak vagy választanak egy hátrányosabb gazdasági helyzetű régiót, ahol új életet tudnak kezdeni.