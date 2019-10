Fogyatkoznak a háziorvosok: több száz praxis betöltetlen

Mint írták, egyre nagyobb probléma az üres praxisok betöltése hiszen, míg 2010-ben a praxisok 53 százalék volt tartósan, 6 hónapnál hosszabb ideje betöltetlen, tavaly ez az arány már 71 százalékra ugrott.

Ebben az évben sem volt kedvező változás. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapja szerint 399 betöltetlen praxis van Magyarországon. A legrosszabb helyzetben Borsod-Abaúj-Zemplén és Békés megye van. Borsodban 52, Békés megyében pedig 32 praxis betöltetlen. Hasonlóan nagy a probléma Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol 29 praxis betöltetlen, valamint Bács-Kiskun mgyében ahol pedig 28 üres hely van.

A legfrissebb zárszámadási fejezeti melléklet alapján 2018-ban a háziorvosok 90 százaléka 72 év alatti volt, a maradék 10 százalék pedig 42 évnél fiatalabb. A kimutatás szerint az orvosok átlagéletkora 64 év volt. A korábbi években is hasonló eredmények születtek, így az látszik, hogy ez a folyamat szintén az elöregedésről árulkodik.

Eközben viszont van olyan orvos, aki tíz helyen dolgozik egyszerre

A Portfolio közben arról számolt be, hogy van olyan orvos, aki egyszerre több helyen is dolgozik. Mint írják, az egészségügyi intézmények fenntarthatóságának problémájáról, az adósságállomány okairól, a lehetséges struktúráról tartott előadást Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a Hungaromed keretében zajló Medicina Fórumon. Az államtitkár arról számolt be, hogy melyek azok az okok, amelyek a közintézmények adósságának felhalmozódásához járulnak hozzá.

Ilyen problémák többek közt a rendszeres kódkarbantartás hiánya, valamint hogy a területi ellátási kötelezettség nincs összhangban az intézmények teljesítményvolumen-korlátjával.

Emellett kialakult egy bérspirál a szakorvosi migráció következtében. Erre jó példa az, hogy adataik szerint az orvosok zöme, 90 százaléka 1-2 helyen vállal munkát, de akad olyan (ők a csúcstartók), aki 9 vagy 10 intézményben is dolgozik egyszerre.

További probléma az, hogy az amortizáció és eszközpótlás nem épül be a finanszírozásba.

De vannak hiányosságok az intézményvezetésben és a beszállítói árak kitettek az árfolyam mozgásának.

Az államtitkár a megoldási lehetőségeket is vázolta, a minőség és hatékonyság együttes javításában látja a lehetőséget. Megemlítette a kihasználatlan kapacitások átcsoportosítását, a szakma specifikus centralizációt és célzott átszervezést, az alapellátás és járóbeteg ellátás erősítését, a praxisközösségek kiterjesztését, a krónikus kapacitások átalakítását.

A finanszírozás hiányosságai kapcsán kiemelte, hogy a jelenlegi rendszer az eseményt, beavatkozást finanszírozza, de hogy a betegre nézve ez milyen következményekkel jár, már nem figyeli a rendszer. Nincs "bundle payment".