Rohamosan fejlődik a mezőgazdaság: a fiatalok segíthetik a digitális átalakulást

Fontos, hogy a hallgatók készségeit és képességeit valós üzleti helyzetbe ágyazva fejlesszék, hiszen az agrár felsőoktatásnak a vállalatok, a cégek igényeihez alkalmazkodni képes szakembereket kell felmutatnia

- mondta Feldman Zsolt az Agrárdigitalizáció a felsőoktatásban című konferencián.

Az államtitkár szerint a digitális készségek és képességek oktatásában a precíziós gazdálkodás és a szántóföldi növénytermesztés területén történt előrelépés, az állattenyésztés, a kertészet és az erdőgazdálkodás területén azonban még vannak hiányosságok.

A problémák kezelése érdekében döntött úgy a minisztérium a szakmával közösen, hogy összeállítja a digitális agrárstratégiát, amelyben az agrárfelsőoktatás és azon belül a digitális kompetenciák fejlesztését helyezték előtérbe. A stratégia hamarosan elkészül és várhatóan még idén a kormány elé kerül

- mondta az államtitkár.

A frissen végzett hallgatók körében is fejleszteni kell a digitális ismerteket. Ezért döntöttünk úgy 2018-ban, hogy elindítjuk az Agrovirtus elnevezésű egyetemi agrárversenyt, ahol a hallgatók piaci környezetet leképező feladatok segítségével készülhetnek az agrárdigitalizáció jelentette kihívásokra

- mondta Maróti Miklós, az AgroVIR Kft. ügyvezetője, aki kitért arra is, hogy a tavalyi rendezvény tapasztalatai alapján az idei verseny része lesz az Agrovirtus Akadémia is, ahol nem az agrárszakmai, hanem a pénzügyi, gazdasági ismertek, illetve a kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Kiemelte, hogy az Agrovirtust a következő években közép-kelet-európai vagy akár európai szintű versennyé akarják alakítani, ugyanis az idén már 20 nemzet hallgató jelentkeztek, így többek között Dél-Afrikából és Hollandiából is érkeznek csapatok. Külön felhívta a figyelmet arra is, hogy a versenyt az AgroVIR Kft. és szakmai partnerei finanszírozzák.

A vállalat saját fejlesztésű vezetői információs rendszerével segíti a gazdálkodók döntéseit. A rendszert használó gazdasági egységek száma eléri a 170-et, ez a számítógépes rendszer a magyarországi szántó területek 12 százalékát fedi le

- emelte ki Gorotyák Igor, az AgroVIR Kft. marketing vezetője. Hozzátette, a vállalat által indított versenyen tavaly 80, idén pedig 100 csapat méri össze tudását. Az Agrovirtus selejtezője egy hónapig tart, az itt legjobban teljesítő 10 csapat vehet részt november 18-19-én az Agrovirtus Akadémián. A verseny döntője pedig november 20-án lesz Gödöllőn. A verseny győztese egy fesztiválélménnyel gazdagodik vagy lehetőséget kap egy általuk választott nemzetközi konferencián a részvételre, mindezek értéke 1 millió forint, amelyet az Agrovir Kft. szponzorál.