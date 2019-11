Egyre több közfoglalkoztatott helyezkedik el a versenyszférában: így sikerült kitörniük

A pénzügyminiszter közölte: a jelenleg 15 megyében futó projektet 2020 elején kiterjesztik az ország teljes területére, így azt követően minden munkaügyi hivatalban hatékonyabbá válhat az álláskeresők közvetítése a vállalkozások felé. Rámutatott: a Munkaerőpiaci reformprogram erősíti az állami foglalkoztatási hivatalok és a vállalatok közötti kapcsolatot, így a helyben található, be nem jelentett álláshelyek feltárásával a vállalkozások gyorsabban juthatnak a fejlődésükhöz szükséges munkaerőhöz. A program a járási foglalkoztatási osztályok munkamódszerét teszi hatékonyabbá, amellyel a versenyszférába történő kiközvetítés eredményesebbé válik.

A miniszter kifejtette, az álláskeresők így - az előszűrést követően - célzottan olyan munkáltatókhoz kerülhetnek, amelyek nagy valószínűséggel alkalmazni is tudják őket a készségeik, képességeik tudatában.

Az inaktívak, a közfoglalkoztatottak és az álláskeresők körében ezzel tovább növelhető a foglalkoztatás, amellyel közelebb kerülhetünk a teljes foglalkoztatottsághoz Magyarországon.

Varga Mihály az elért eredményekről szólva kiemelte: 2010 óta mintegy félmillió, korábban inaktív munkavállalót sikerült visszavezetni a hazai munkaerőpiacra, ennek eredményeként az aktivitási ráta közel 73 százalékra emelkedett. A munkanélküliségi ráta az utóbbi időszakban tartósan három százalék közelébe mérséklődött, az álláskeresésben átlagosan eltöltött idő pedig évek óta csökkenő tendenciát mutat.

Egyre kedvezőbben alakul a foglalkoztatás szerkezete is - jelezte. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatás aránya fokozatosan csökken, miközben a versenyszférában folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma. Az eddigi tapasztalatok alapján a vállalatokhoz kiközvetítettek döntő többsége három hónap múltán is munkában állt, így a program jellemzően nem átmeneti, hanem tartós megoldást jelent a munkaerőpiaci kihívások kezelésében. 2020 elején Budapestre és további négy megyére, Zalára, Győr-Moson-Sopronra, Veszprémre és Vasra is kiterjesztik a programot, ezzel az ország teljes területét lefedik - tette hozzá a miniszter.