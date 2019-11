Hasít a Vadonleső Program: jól halad a védett fajok feltérképezése

Az államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, hogy napjainkban világszerte több ezer olyan program folyik, melyben önkéntesek milliói gyűjtenek adatokat.

Rácz András kiemelte, hogy a Vadonleső Programnak kettős célja van: a gondosan kiválasztott állat- és növényfajok kontrollált felmérésén keresztül történő természetvédelmi célú adatgyűjtés, valamint a társadalom minél szélesebb rétegeinek a gyakorlati természetvédelmi munkába való bevonásával megvalósított ismeretterjesztés, környezeti nevelés és szemléletformálás. A programban jelenleg 18 könnyen felismerhető, védett vagy fokozottan védett valamint közösségi jelentőségű állat- és növényfaj egyedeinek megfigyelését lehet rögzíteni egy online, web2-es alkalmazással. A program tíz éves működése alatt több mint 12 ezer megfigyelés érkezett, mintegy 2 800 körüli adatszolgáltatótól. A bejelentések döntő többsége belföldi, de akadnak határainkon túlról, főleg a magyarlakta területekről származó észlelések is.

A Vadonleső Program kezdeményezésére 2019-ben számos országos és regionális rendezvény, ismeretterjesztő program, pályázatok sokasága foglalkozott a hiúzzal, az év emlősével. Ebben partneri szerepet vállaltak a nemzeti park igazgatóságok, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. és a Magyar Természettudományi Múzeum is.

A környezetügyért felelős államtitkár kitért arra is, hogy a széles társadalmi rétegek környezettudatos gondolkodásának fejlesztése és a fokozatos szemléletváltás megvalósítása kulcsfontosságú a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása terén is. Elhangzott, hogy a Vadonleső Program az évek során az unió egyik legsikeresebb „Közösségi tudomány-programjává” nőtte ki magát. Ennek szemléletes példájaként a múzeumban több idei pályázat legjobban sikerült alkotásai is megtekinthetőek. Ennek egyike az államtitkárság által kezdeményezett Természet ajándékai rajzpályázat is. A legjobb pályamunkák alkotóit a záróeseményen díjazták.