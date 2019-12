Megrohamozták a magyarok a bankokat: ezt keresi mindenki

Összességében idén eddig a személyi kölcsönök évéről beszélhetünk, de nagyon jelentős az igény az új babaváró támogatás iránt is. Eközben az áruhitelek és szabad felhasználású jelzáloghitelek mintha kezdenének kikopni a piacról: előbbi jellemzően az ünnepi szezonban támad fel, utóbbinak pedig kedvezőbb alternatívája a legtöbb esetben egy személyi kölcsön, sokan pedig inkább a babaváró hitelt választják céljaik megvalósításához.

Egyelőre persze még az ünnepi “kölcsönroham" is hátra van, de az szinte biztos, hogy 2020-ban sem lesz megállás a hitelfelvétel terén. Az alacsony kamatok, a növekvő bérek és az egyszerű igényelhetőség tovább kedvez a fogyasztási hiteleknek. De legyen szükségünk bármilyen termékre a jövőben, mindig érdemes kalkulálni és összehasonlítani a termékeket, hiszen a kedvező kamatkörnyezetben is könnyedén fordulhatnak elő akár milliós különbségek két olcsónak tűnő hitel között. Mivel lassan lezárjuk a 2019-es évet, így nézzük, hogy mi is történt az egyes fogyasztási hitelek piacán.

Mindent ver a személyi kölcsön?

Ahogy évek óta folyamatosan, úgy idén is töretlenül nőtt a fogyasztási kölcsönök, leginkább a személyi hitelek iránti kereslet. A jegybank adatai szerint idén szeptemberig átlagosan 47,9 milliárd forintnyi személyi kölcsönt vettünk fel havonta, a tavalyi hasonló időszakban mért átlaghoz (39,44 milliárd forint) képest 21,45 százalékkal több, és még az ünnepek miatt jellemzően nagyon erős negyedik negyedéves adatok be sem futottak.

A töretlen népszerűség annak is köszönhető, hogy egyre olcsóbbak ezek a kölcsönök. Tavaly az átlagkamat 13,91 százalék volt, amely mostanra közel 1 százalékpontot apadt 13,06 százalékra, azaz tavalyhoz képest olcsóbban vehetünk fel személyi kölcsönt

- árulta el a Pénzcentrum megkeresésére Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

Ennél persze kedvezőbb ajánlatokat is kaphatunk a bankoktól a Pénzcentrum kalkulációi szerint, hiszen a kamat mértéke a hitelbírálattól függ. Számításaink szerint idén decemberben 1,5 millió forintot nettó 250 000 forintos jövedelemmel és bankszámlanyitással 60 hónapos futamidőre akár már 30 327 forintos törlesztőrészlettel is felvehetünk. De jelenleg a legtöbb pénzintézetnél nagyon kedvező, 10 százalék alatti éves kamattal vehetünk fel személyi kölcsönt, akár alacsonyabb jövedelemmel is.

Nagy siker lett a babaváró

Az egyszerű igényelhetőség és az alacsony kamatok miatt nem csoda, hogy 2019-ben is a legnépszerűbb fogyasztási hitel volt a személyi kölcsön. Azonban júliusban igen komoly vetélytársat kapott a slágerhitel, megérkezett ugyanis a szabad felhasználású babaváró kölcsön.

A jelenleg elérhető adatok alapján több tízezer család igényelte már az akár 10 millió forintos, egy gyermek vállalása esetén kamatmentes kölcsönt. Az indulás óta júliusban 65,23 milliárd, augusztusban 114 milliárd, szeptemberben pedig 98 milliárd forint babavárót folyósítottak a bankok, azaz volt olyan hónap, amikor kétszer annyi babavárót vettek fel a magyarok, mint amennyi személyi kölcsönt.

Hatalmas népszerűségnek örvend tehát az új, államilag támogatott hitel is, hiszen a 10 millió forintos hitelösszeg kamatmentesen nagyjából 45 000 forintos törlesztőrészletet jelent havonta, ami minden személyi kölcsön ajánlatnál kedvezőbb és felveszi a versenyt a jelzáloghitelekkel is. Sőt, ha születik még egy gyermekünk, a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermeknél pedig a teljes tartozást átvállalja az állam. Ráadásul minden gyermek születése után 3 évre szüneteltethető a törlesztés is.

Az elmúlt négy hónap azoknak is kedvezett, akik nem teljesítik a babaváró feltételeket és piaci kamatozás mellett kell visszafizetniük a kölcsönt, hiszen megjelenése óta folyamatosan csökkent a kamatláb, így aki kivárt, az több, mint egymillió forinttal kevesebbet fizethet vissza a Pénzcentrum számításai szerint.

Áruhitelt csak ünnepekkor

A fenti számokhoz képest eltörpül a termékek vásárlására fordítható áruhitel. A jellemzően ünnepi szezonban népszerű kölcsönből idén szeptemberig átlagosan kevesebb mint 1 milliárd forint fogyott havonta. A kölcsön akkor igazán sikeres az ügyfelek körében, ha 0 százalékos a THM, azaz kvázi ingyenes. Persze ilyenkor sem árt résen lenni a pénzügyi szakértők szerint, hiszen a hitel költségét akár az árba is beépítheti a kereskedő, azaz sokkal drágábban tudnánk megvenni így a kiszemelt árut, mint más üzletben.

Szabad felhasználású jelzáloghitel

A devizahiteles korszak nagy kedvence igen nehéz időszakot él a személyi kölcsön mellett és további csapást jelentett a babaváró hitel is idén. Szinte alig akad olyan ügyfél, aki szabad felhasználású jelzáloghitelből rendezné jelentősebb kiadásait és ilyen hitelt venne fel. A statisztikák szerint 2019-ben eddig átlagosan havonta 5,62 milliárd forintnyit vettek fel a háztartások ebből a hitelfajtából.

Nem csoda, hogy az új hitelfelvevők nagy többsége elutasítja ezt a hitelfajtát: kevesen vállalják már, hogy kockára tegyék az ingatlanukat, miközben ma már jövedelemfedezettel akár 10 millió forint személyi kölcsönt is felvehetnek. A szabad felhasználású hitelnek ugyanakkor maradt még előnye: ha 10 millió forintnál nagyobb összegre van szükségünk, amelyet bármire költhetünk, még mindig ehhez a lehetőséghez tudunk nyúlni. De vajon mennyibe kerül?

Felméréseink szerint a személyi kölcsönöknél olcsóbb ez a hitelfajta, idén ugyanis átlagosan 6,35 százalék volt az éves kamat

- árulta el a Pénzcentrum érdeklődésére Veres Patrik.

Ahogy a személyi kölcsönök terén, úgy a szabad felhasználású jelzáloghitelek között is találunk a gyakorlatban sokkal kedvezőbb hitelt: a Pénzcentrum kalkulációi szerint ugyanis 5,16 százalékos éves kamattal, 67 685 forintos törlesztőrészlet mellett tudunk felvenni 10 millió forintot 20 éves futamidőre ingatlanfedezet mellett, legalább nettó 250 000 forintos jövedelem érkeztetésével.

