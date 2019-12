Itt a lista: Kiderült, melyik lett a magyarok kedvenc boltja

Ahogy a portál írja, soha nem látott méreteket ölt a fogyasztás Magyarországon: az pedig evidens, hogy a legtöbbet élelmiszerre költjük. Hogy pontosan mennyi megy el élelmiszerekre? A KSH 2018-as adatai szerint abban az évben összesen majdnem 2,9 ezer milliárd forintot hagytak a vásárlók a hazai boltokban - és a statisztikai hivatal nem is veszi élelmiszernek és az alkoholmentes és az alkoholos italokat, ahogyan a kávét sem! Ha még ezt a hármat is hozzávesszük, akkor már bőven 3500 milliárd felett járunk.

De maradjunk csak az élelmiszereknél: arról is rengeteget írunk, hogy szinte mindennek emelkedett az ára. És ez meglátszik az adatsorokban is elég keményen: ugyanis a KSH nem csak az elköltött összeget listázza, hanem azt is, hogy a kiskereskedelmi forgalom hány százalékát adják az egyes termékcsoportok. Na, most ha 10 évre visszamenőleg megnézzük az adatokat, akkor kiderül, hogy mialatt az élelmiszerek aránya alig változott a magyar vásárlói kosárban, addig az azokra egy év alatt elköltött összeg több mint 1000 milliárd forinttal nőtt meg.

Ahogyan a csárton is látszik, egy évtized alatt mindösszesen 3 százalékkal bővült az élelmiszerek aránya a kiskereskedelmi forgalomban (23,24-ről 26,23 százalékra), ellenben 2008-ban még csak 1688 milliárd forintot hagytunk a boltokban az élelmiszerekért. Mindez azt jelenti, hogy 10 év leforgása alatt mintegy 70,8 százalékkal költöttek többet a magyarok élelmiszerre, miközben a termékkör részaránya sokkalta kisebb mértékben bővült.

Ez lett a 2019-es Év Üzletlánca

Összességében több mint 86 ezer voks érkezett a portál által indított szavazásra, amelyeket a Pénzcentrum Vásárlás Divíziója összesített. Ugyanis a végső győztes közel annyi szavazatot kapott, mint a második-harmadik-negyedik helyezett együttvéve, így pedig eléggé egyértelmű az olvasók véleménye.

Az első 5-ből éppenhogy kicsúszott a Penny, de így is összeszedett több mint 6800 szavazatot, ami 7,9 százalékos eredmény. Csupán 1200-zal érkezett több voks a Tescóra, ami 9,3 százalékra volt elég, az Auchan pedig a szavazatok nagyjából 10 százalékát gyűjtötte be - szép, de ez csak a negyedik helyig repítette őket.

Elég komoly vesszőfutás volt a dobogó második fokáért, és végül kevesebb mint 200 szavazaton múlt az ezüstérem sorsa, amit végül a Spar/Interspar kaparintott meg 15,5 százalékos eredménnyel. Így pedig az Aldinak maradt a bronzérem, de tényleg nem sokon múlt - mondhatni a célfotó alapján sikerült csak eldönteni a kérdést.

A 2019-es év üzletlánca a Pénzcentrum olvasói szerint a Lidl lett, amely több mint 31 500 voksot kapott, ami az összes szavazat 36,5 százaléka.

Címlapkép: Getty Images