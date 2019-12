Kiderült, kik karácsonyoznak személyi kölcsönből Magyarországon

A boltokban már javában zajlik a karácsonyi roham, mindenki igyekszik még most lebonyolítani az ajándékvásárlást. Hogy ebben az időszakban mennyire jellemző minta az, hogy hitelből vásárolják meg a fogyasztók a nagyobb ajándékokat, arról Forró Attila, a Takarékban retail üzletágának vezetője mesélt a HelloVidéknek.

HelloVidék: Jön a karácsonyi hajrá, ilyenkor sokan áruhitelből, folyószámlahitelből szerzik be a költségesebb ajándékokat. Ennek kapcsán arra lennék kíváncsi, mely korosztály igényli ilyenkor a legtöbb áruhitelt?

Forró Attila: A karácsonyi készülődések szerves része az ajándékok készítése, beszerzésére, megvásárlása. Ügyfeleink, korosztálytól függetlenül, ebben a téli időszakban érdeklődnek a fogyasztási hitelek iránt. Az ugyanakkor jellemző, hogy az idősebbek inkább a megtakarításukra építve készülnek a karácsonyra, a közép és a fiatalabb korosztályra jellemzőbb a hitelfelvétel ilyenkor, ők érdeklődnek élénkebben.

HelloVidék: Mi a helyzet az idősebb generációval? Van esetleg erre készült külön felmérésük? Mit látnak a hitelezési és a betételhelyezési statisztikából?

Forró Attila: Általánosságban azt tapasztaljuk, hogy az idősebb generációkat képviselő ügyfeleink a jövedelmi helyzetüktől függetlenül már a kisebb összegű megtakarításokra, betételhelyezésekre is nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ugyanezen ügyfélkör jellemzően a családtagok átmeneti kisegítésére, megsegítésére vagy kisebb orvosi beavatkozások finanszírozására igényli a kisebb összegű fogyasztási hiteleket: a személyi kölcsönt vagy a folyószámlahitelt.

HelloVidék: Hogy jellemezhető a hitelfelvevők nemek közti megoszlása? Van különbség ebben karácsony előtt?

Forró Attila: A hitelfelvételről általában közösen döntenek a családok. Az ezután már nem olyan lényeges, hogy melyik szülő veszi föl a hitelt, ez általában esetleges, az aktuális körülményektől függ (pl. ki ér rá, ki szokott vásárolni…) Nem családos ügyfeleinknél sem a nemtől függ a hitelfelvétel, hanem a hitelfelvételi céltól. Mindez ugyanúgy igaz a karácsonyi időszakban, mint az év többi részében, nincs ebben különbség. A Takarékbanknál azt javasoljuk mindenkinek, hogy kérjék szakértő munkatársaink segítségét, velük beszélve döntsenek arról, hogy szükségük van-e hitelre, tudják-e törleszteni, és ha igen, akkor az élethelyzetüknek megfelelő hitelt válasszák.

HelloVidék: Csökken a személyi hitel kereslete ilyenkor? Van-e kimutatás arra, hogy hogy változik a hitelcél decemberben?

Forró Attila: Nem érzékeljük, hogy csökkenne a hitelkereslet, sőt, kb. 15%-al több fogyasztási hitelkérelem befogadása történt meg az elmúlt hónapokhoz viszonyítva. Az év végi időszakban a kisebb összegű fogyasztási hitelek igénylésénél a karácsonyi ajándékvásárlás kiemelt cél.

HelloVidék: Az ünnepek közeledtével egyre több akcióba és kedvezményes árba botlunk. Sokan háztartási gépeket, elektronikai készülékeket, telefonokat vásárolnak. Hogy látják, mi a jellemző, milyen célból igénylik, mire használják a felvett összeget?

Forró Attila: Minden ügyfelünknek személy szerint segítünk és adunk tanácsot. Támogatjuk őket a tudatos hitelelvételben. Ezen beszélgetések során kiderül, hogy az év végi időszakban a kisebb összegű fogyasztási hitelek igénylésénél a karácsonyi ajándékvásárlás kiemelt cél. Főleg tartós fogyasztási cikkek, ruházat, háztartási eszközök vásárlásához kérnek segítséget, de már az autóhitelek is megjelennek karácsonyi igényeknél.

HelloVidék: Hogy változik az átlagos hitelösszeg ebben a hónapban?

Forró Attila: Az átlagosnál 15 százalékkal több hitelt vesznek föl ebben az időszakban.

HelloVidék: A karácsonyi időszakban jellemző, hogy gyorsan szeretnének pénzhez jutni az emberek, főleg, ahogy egyre közeledik az ajándékozás napja. Hogyan tud valaki biztonságosan hitelt felvenni, mire figyeljünk, amikor meghozzuk a döntésünket.

Forró Attila: A hitel felvételét megelőzően a kollégáink körültekintően tájékoztatják ügyfeleinket többek között a fogyasztási konstrukciók közti különbségekről, illetve felhívjuk ügyfeleink figyelmét a túlzott eladósodottság jeleire és veszélyeire. A döntésnél a legfontosabb, hogy ügyfeleink a hitelcélhoz igazítsák a hitel fajtáját, azaz fogyasztási hitellel a kisebb összegű átmeneti likviditáshiányt, egyes használati eszközök vásárlását vagy esetlegesen egy váratlanul felmerülő kiadást finanszírozzanak. A jól kiválasztott hitelkonstrukcióval az ügyfél számára megfelelő, kiszámíthatóan törleszthető – személyi kölcsön esetén havi fix – kiadás mellett rögtön megvalósítható a vásárlási célja.

HelloVidék: Miképp alakul a folyószámlahitelek és áruhitelek kihelyezése ilyenkor?

Forró Attila: Az ügyletek számosságában is tapasztalunk növekedést, kb. 15 százalékkal több fogyasztási hitelkérelmet fogadtunk be az elmúlt hónapokhoz viszonyítva. Emellett a meglévő hitelkereteknél is ez az egyik időszak, amikor leginkább kimerülnek a keretek.

HelloVidék: Készülnek speciális akciókkal?

Forró Attila: A téli időszakban a személyi kölcsön termékünkre (2019. november 11- 2020. január 10-ig befogadott ) Egyet vissza akciót hirdettünk meg. Az akció ideje alatt befogadott és jóváhagyott igénylések esetében a Takarékbank Zrt. az akcióban előírt feltételek teljesülése esetén 1 havi törlesztőrészlet jóváírását biztosítja ügyfeleinek.

Címlapkép: Getty Images