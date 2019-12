Ezek idén a karácsony slágerajándékai a vidéki plázákban

Tömegek a bevásárlóközpontokban, a parkolás már szinte lehetetlen feladatnak tűnik a karácsonyi előtti, utolsó napokban a kisebb-nagyobb vidéki városokban. Ahogy minden évben, úgy idén is rengetegen hagyták az utolsó pillanatra az ünnepi bevásárlást és ötletek híján sokan nyúlnak a jól bevált sablonokhoz: parfüm, drogériai termék, háztartási gép.

Pécsi és kaposvári bevásárlóközpontokban kérdeztünk meg véletlenszerűen embereket a héten, hogy bevásároltak-e már karácsonyra, illetve hogy mi kerül majd a fa alá. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire hajlamosak a túlköltekezésre és az impulzusvásárlásra úgy általában és most karácsonykor.

Nem igazán tudom még most sem, hogy pontosan mit kéne vennem. Abban bízom, hogy majd meglátok valamit, ami megtetszik és majd azt megvásárolom

– ezt a választ adta kérdésünkre Kirinzs Attila, aki a feleségének és az öt éves kislányának keresett éppen valamilyen ajándékot.

Nem csak ő, hanem az általunk megkérdezett közel tizenöt ember legalább fele adott hasonló választ, ami egyértelműen alátámasztja azt az állítást, hogy idén karácsonykor sokan vásárolnak előre nem tervezetten, a pillanatnyi érzésekre hagyatkozva. Egy huszonéves lány például random jelleggel tévedt be így az egyik nagy, kaposvári drogériába, mondván, hogy „hátha talál egy kis inspirációt” az ajándékokhoz.

Nagyon sokan vásárolnak karácsonyra parfümöket, ez ugyanúgy igaz a férfiakra és a nőkre is. Azt látom, hogy a legtöbben nem is igazán tudják, hogy mit szeretnének, csak arra gondolnak, hogy egy új illat mindig kedves és megfelelő ajándék. Az árkategóriát tekintve inkább a közepes árfekvésű parfümöket keresik, de a vásárlók ilyenkor azért hajlamosak a drágábbak felé húzni, hiszen „mégis karácsonyi ajándékról van szó”. Sokan még most is minimális időt töltenek el a kiválasztással: bejönnek, megszagolnak négy-öt illatot és már rá is vágják, hogy az egyik biztosan megfelel. Kérnek egy ünnepi csomagolást, fizetnek és már le is tudták a karácsonyi bevásárlást

– osztotta meg a tapasztalatait a HelloVidékkel Kálmán Rita, az egyik kaposvári drogéria üzletvezetője.

Karácsonyváró körutunk során szinte ugyanezt láttuk a háztartási gépekkel kapcsolatban is az egyik pécsi elektronikai szaküzletben. A nem reprezentatív közvélemény-kutatásunk során a legtöbben tablet-ért vagy más számítógépes eszközért tértek be oda, de a tömegből ítélve a ruházati üzletek forgalma is szépen növekedett. Ez utóbbi téren Somogyban és Baranyában topterméknek számítanak az ingek, a pulóverek és a női sálak.

Még soha nem adtunk el annyi vásárlási utalványt, mint idén. Egyre kevesebben térnek be hozzánk konkrét ötlettel, amikor karácsonyi ajándékot keresnek, ezért talán ez a leginkább kézenfekvő megoldás

– mondta Kiss Réka, az egyik kaposvári „fast fashion” üzlet tulajdonosa, aki idén egyre jobban tapasztata az impulzusvásárlás jelenségét. Ahogy mondja „egy nőnek sohasem lehet elég felsője”.

De mire költünk túl sokat és miért költekezünk meggondolatlanul? A választ egyértelműen megadja az OTP Bank közelmúltban készült felmérése (NRC Omnibusz kutatás, 2019. szeptember 13-24., n=1000 fő, 18+ éves internetezők), amely szerint a magyar internetező felnőtt lakosság 80 százalékával évente legalább egyszer előfordul, hogy túlköltekezik vagy előzetes meggondolás nélkül vásárol.

Nézzük, melyek azok a termékek, amelyekből év közben a legtöbbször túl sokat veszünk:

hideg élelmiszer

ruha, cipő, kiegészítők

szépségápolási termékek, kozmetikumok

meleg étel, éttermi étkezés

szerencsejáték

A kutatásból kiderült az is, hogy a túlfogyasztás és az impulzusvásárlás a 30 év alattiak körében a leggyakoribb. Ez azt jelenti, hogy ahogy idősödünk, úgy csökken az esélye annak, hogy felesleges dolgokra költünk. Ráadásul a túlköltekezés és az érzelmi alapú vásárlás, bár eltérő mértékben, de ugyanúgy jellemző a magasabb és az alacsonyabb jövedeleműekre. A nem használt tárgyak legtöbb része persze karácsony után a szekrény alján porosodik.

