Nem állt le a roham: ezért van tömeg karácsony után is a boltokban

A beszerzési láz egy pillanatra sem állt meg annak ellenére, hogy a karácsonynak már vége. A három napos szünet után, pénteken ismét kinyitottak az áruházak, piacok, üzletek, különböző bevásárló központok és az átlagosnál sokkal nagyobb volt a tömeg az említett helyeken.

A lap információi szerint a forgalom nem korlátozódott a délutáni, kora esti órákra, mivel a munkanap korábban le lett dolgozva, így a megszokottnál jóval nagyobb volt a délelőtti látogatottság is, a vásárlók már korán megérkezhettek a bevásárlóhelyekre.

Az ünnep után leggyakrabban az ajándékok cseréje miatt keresik fel a fogyasztók az üzleteket, mivel a nem tetsző vagy hibásnak bizonyult termékek cseréjéről általában csak néhány napig lehet gondoskodni, ezért legtöbbször nem halasztják az ügyintézést januárra.

További vonzó ok lehet még a bevásárlóhelyek felkeresésére, hogy karácsony után rövid időn belül megkezdődnek a szezonális leárazások, ahol az ünnephez vagy az évszakhoz kapcsolódó termékeket nagy kedvezményekkel lehet megvásárolni. Természetesen az élelmiszerüzletekbe is tömegesen érkeznek a vevők: a szilveszteri és újévi fogások alapanyagainak beszerzése is elindult.

