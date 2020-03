Kisvállalkozók, figyelem: rejthet pár buktatót az új adórendszer

Ahogy a portál írja, Aki most tervez vállakozást indítani, annak sincs könnyű dolga. Arra a kérdésre, hogy melyik adózási formát érdemes választani a különböző esetekben, Angyal József, okleves adószakértő adott választ.

Másfél évtized után újra több az egyéni vállalkozó Magyarországon, mint a társas vállalkozás az Opten céginformációs szolgáltató összesítése szerint. Az elmúlt egy évben csaknem 88 ezer egyéni vállalkozás létesült, számuk így az 530 ezret meghaladva új belföldi csúcsot ért el. 1990 és 2001 között 116 ezerről 481 ezerre nőtt az egyéni vállalkozások száma, majd több éves csökkenés után 2005-ben már kevesebben voltak, mint a cégek.

A cég adatai alapján 2013 óta minden évben több egyéni vállalkozás jött létre, mint amennyi megszűnt. Tavaly majdnem 88 ezer kezdte meg, és 52 ezer fejezte be a működését. 2018-ban még ennél is nagyobb volt a különbség 76 ezer új és 35 ezer megszűnő egyéni vállalkozással. Az Opten szerint magas a megszüntetések aránya, de - mint írták - sokan eleve nem is terveznek hosszú távra, egyéni vállalkozásoknál ráadásul a megszüntetés, és az alapítás is egyszerű. Erre utal az is, hogy viszonylag sokan, csaknem 80 ezren szüneteltetik a tevékenységüket.

2020. január 1-jétől viszont az egyik adózási forma, amelyet egyéni és társas vállalkozások is alkalmaztak, megszűnt. Így sokan kényszerültek dönteni, hogy mi éri meg jobban számukra, a KATA, a KIVA vagy esetleg más adózási formák. A vállakozási adórendszer úgy tűnik folyamatos változásban van, ezért azt is érdemes volt figyelembe venni, hogy mire lehet számítani a jövőben katásként vagy kivásként. Ez vonatkozik azokra is, akik most indítanának vállalkozást. A portál kérdéseire, Angyal József, okleves adószakértő válaszolt.

Mire számíthat az, aki EVA-ról KIVA-ra tért át? Korábbi evások közül kiknek előnyös ez az adózási forma?

KIVA-t az Európai Unióban bevált társasági adózás (Tao) konkurenseként vezették be 2013-ban. Már bevezetésekor sem nyerte el az adózók bizalmát, csak néhány ezren választották. A társasági adózással szemben megfogalmazott előnye, hogy nem kell fizetni szociális hozzájárulási adót (szocho), társasági adót (Tao) és szakképzési hozzájárulást

- magyarázta Angyal József, aki kitért arra is, hogy csalódni fognak viszont azok, akik azért választották az EVA helyett a KIVA-t, mert hittek a pénzügyi kormányzat kommunikációjában, hogy a KIVA mértékének csökkentése adócsökkentés.

Nem az! Az elmúlt években a KIVA mértéke valóban 16 százalékról 12 százalékra csökkent, de ez elsősorban a szociális hozzájárulási adó csökkentésének egyenes következménye. A KIVA bevezetésekor 27 százalék szociális hozzájárulás adót, 1,5 százalék szakképzési hozzájárulást és 10 százalék társasági adót kellett fizetni. Ehhez igazodott a KIVA 16 százalékos mértéke

- tette hozzá az adószakértő.

Azóta a társasági adó 9 százalékra, a 27 százalék szocho 17,5 százalékra csökkent és a tervekben szerepel a társasági adó és a szociális hozzájárulási adó további csökkentése. Ezeknek a csökkentéseknek a következménye a KIVA kulcsának 12 százalékra csökkenése. A KIVA mérték csökkentés elmaradása KIVA teljes elsorvadásához vezetett volna

- magyarázta, majd kitért arra is, hogy nem valós tehát az az érvelés, hogy a KIVA mértékének csökkentésével a KIVA egyre kedvezőbb adózási mód.

A KIVA mértékének csökkenése csak azt eredményezi, hogy ne váljon egyre kedvezőtlenebbé a társasági adózással szemben. Akik már választották a KIVA-t, azokat nem akarom lebeszélni erről az adózási módról, mert saját bőrükön fogják tapasztalni, hogy megérte-e nekik a váltás. Akik ez után tervezik a váltást, azoknál megfontolást igényel, hogy a 2020-ra tervbe vett szociális hozzájárulási adó esetleges csökkentése után a 11 százalékra csökkenő KIVA vonzó adózási mód-e. Véleményem szerint egyre többen fogják belátni, hogy ezt az adónemet meg kellene szüntetni az adónemek egyszerűsítése jegyében

- elemezte a szakember.

Mire számíthat az, aki EVA-ról KATA-ra tért át? Korábbi evások közül kiknek előnyös ez az adózási forma?

