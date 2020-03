Megkezdődtek az építési munkálatok: kikötő és szállodafejlesztés indul Balatonfüreden

Megkezdődtek az építési munkálatok a balatonfüredi kikötő területén. A fejlesztés a kikötő teljeskörű felújítását, illetve Balatonfüred központjának beépítetlen területén egy prémium kategóriás szállodakomplexum felépítését foglalja magába. Az Appeninn Nyrt. 2020 januárjában vált a balatonfüredi kikötő többségi tulajdonosává, miután 76 százalékos üzletrészt szerzett a kikötőt üzemeltető Solum-Invest Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Kft.-ben.

A mintegy 170 vitorlásnak helyet biztosító kikötő teljes körű fejlesztésével és a móló átalakításával nem csak az általános, mindennapi funkciók biztosítása a cél: a vállalat elkötelezett amellett, hogy a felújítást követően a terület a megújuló infrastruktúrájának köszönhetően egy olyan hellyé váljon, amely még vonzóbb lesz a helyi vitorlásközösségek és vitorlásversenyek számára. A teljes fejlesztési projekt – amelyhez a Solum-Invest Kft. pályázatot nyújtott be a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban kikötő és szálláshely fejlesztésre is – várhatóan 2023 végéig zárul le.

A szálloda építési munkálatai a mélyépítéssel kezdődtek meg. Az Appeninn Nyrt. tervei szerint a készülő négycsillagos komplexum több mint 100 szobával rendelkezik majd, emellett a kikötőhöz hasonlóan nem csak szezonális, hanem egész éves nyitvatartás mellett fog üzemelni, megfelelve ezzel napjaink üdülési igényeinek.

Az év elején közzétett, frissített stratégiánkban az egyik fő fókuszterületként jelöltük meg a turisztikai ingatlanfejlesztéseket. Ez irányú törekvéseinkbe a balatonfüredi fejlesztések kiválóan illeszkednek, csakúgy, mint a balatonvilágosi Club Aliga megújítása. Bár jelenleg a turizmus a globálisan megmutatkozó rendkívüli állapotok miatt nehéz helyzetben van, biztosak vagyunk benne, hogy mire a fejlesztések lezárulnak, a turizmus újra fellendül majd a térségben is. Hiszünk benne, hogy a munkálatok befejeztével az üdülőterület a város igazi ékköveként a balatoni hajózás egyik fontos központja lesz, amely a helyi gazdaság fellendítését is támogatja majd. Vállalatunk továbbá a fejlesztés során a fenntarthatósági szempontokat és a lakosság érdekeit is figyelembe veszi

– mondta el Bernáth Tamás, az Appeninn Nyrt. elnök-vezérigazgatója.

