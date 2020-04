Támogatják az online tanulást: laptopokat adományozott az ismert áruházlánc

Az áruházlánc számára kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás, valamint, hogy szolidaritást vállaljon mindazokkal a tanárokkal, diákokkal és szülőkkel, akik a koronavírus járvány ideje alatt különösen nehéz helyzetbe kerültek.

A vállalat legújabb karitatív akciója keretében országosan 80 új laptopot juttatott el mintegy 40 oktatási intézménynek a távoktatás lehetőségének biztosítása céljából. Ezzel a kezdeményezéssel az áruház elsősorban azoknak az intézményeknek és családoknak szeretne segítséget nyújtani, ahol nem állnak rendelkezésre a digitális tanuláshoz elengedhetetlen infokommunikációs eszközök. A kampány során meghatározó szempont volt, hogy a lehető legtöbb megyében és a lehető leggyorsabban jusson el a segítség az oktatási intézményeknek.

A számítógépek Microsoft Office előfizetéssel, modern audio-vizuális technológiával, beépített magasfelbontású webkamerával és mikrofonnal rendelkeznek, melyeknek köszönhetően a diákok otthonról is könnyedén hozzáférhetnek a tananyaghoz és be tudnak csatlakozni a digitális órákra. A laptopokat a vállalat 2020 márciusában már el is juttatta a támogatott iskolák részére és ezzel lezárult a karitatív akció.

