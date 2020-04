Ezt okozta a koronavírus: új módszerrel vásárol a legtöbb magyar

Nemzetközi tapasztalatok alapján a szakma 30-35 százalékra becsüli az önkiszolgáló kasszák használati arányát ott, ahol a hagyományos pénztárak mellett ilyenek is rendelkezésre állnak. Ehhez képest most azt látjuk, hogy az általunk telepített eszközöket már az indulás után néhány héttel is a vevők mintegy 75 százaléka veszi igénybe

– mondta Bessenyei István, az első teljesen magyar fejlesztésű önkiszolgáló kasszát fejlesztő Laurel Számítástechnikai Kft. tulajdonosa.

Az önkiszolgáló kasszák használatát nemrég az Országos Kereskedelmi Szövetség is javasolta a fizikai kontaktusok csökkentése, azaz a vásárlók és a dolgozók biztonsága érdekében. Az adatok szerint a többség tartja is magát ehhez, ha van rá lehetősége.

Látszik, hogy az események hatására a vásárlók a jövőben egész mást fognak keresni és értékelni az üzletekben. A biztonságuk sokkal fontosabb lesz, ezért többek közt az önkiszolgáló kassza is egyre népszerűbbé válik

– világított rá Felhősi Tünde, a CBA L&F Kft. stratégiai fejlesztési vezetője arra, miért üzemeltek be mostanra 8 boltjukban összesen 26 ilyen eszközt.

A felmérés azt mutatják, hogy egy önkiszolgáló kassza képes 60 százalékos vásárlási sebességet biztosítani egy jó pénztároshoz viszonyítva. Ez azt jelenti, hogy már két ilyen automata berendezés képes növelni az áteresztőképességet úgy, hogy a munkaerőigényt is csökkenti, illetve segít, hogy a dolgozók más, fontos feladatokra koncentrálhassanak (pl. árufeltöltés). Mindez pedig nem utolsó szempont akkor, amikor a közelmúlt rohamait látva Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára is úgy fogalmazott, a kereskedelmi dolgozók „pokoli munkát végeznek”.

A helyzet mielőbbi megoldására a cég nagy elővigyázatosság mellett, fokozott tempóban, akár hétvégi munkavégzéssel telepítették a kasszákat, amelyek Felhősi Tünde szavai szerint

méltó vetélytársai a nyugati rendszereknek, sőt, több funkciójukban felül is múlják azokat.

Bessenyei István hozzátette, megoldásuk iránt külföldről is érdeklődnek, ám a kialakult helyzetben idehaza is több száz önkiszolgáló kasszára lehet igény, így kapacitásaikat most elsősorban a hazai piacra koncentrálják.

Címlapkép: Getty Images

