Népszerűbb a magyar élelmiszer: többen fordultak a hazai termelőkhöz a járvány alatt

A műsorban arról beszéltek, hogy egyre többen választják a koronavírus-járvány alatt a magyar előállítású élelmiszereket. Jakab István erre reagálva megjegyezte, a járvány elején felvásárlási láz kezdődött, ami pozitívan hatott a magyar gyártmányú élelmiszer forgalmára. Rámutatott például a közétkeztetésben, közellátásban 500 milliárd forintnyi élelmiszert fogyasztanak el évente, ebből 350 milliárdnyi importból származik.

A cél az, hogy ez az arány megváltozzon, és minden területen inkább a magyar élelmiszert használják

- fűzte hozzá.

Meggyőződésünk, hogy Magyarország szinte minden élelmiszerből képes önellátóvá válni, kivéve a déli gyümölcsöket, és még néhány terméket -, ezért fontos, hogy amit helyben megtermelnek, azt ott is használják fel, hogy ne a multi áruházláncok raktáraiból árasszák el a kiskereskedelmet

- hangsúlyozta.

Ez a gondolkodás új megközelítést igényel, aminek része, hogy közvetlenül össze kell kapcsolna az élelmiszer-feldolgozót és a -kereskedőt. Így a termelési lánc zárttá válik, és közvetlenül képes az élelmiszert biztosítani

- tette hozzá.

