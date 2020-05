Ajándékmilliók a babaváróval: erre költik a hatalmas összeget az okos magyarok

A portál szerint a magyarországi hitelpiac egyik nagy befolyásoló tényezője volt tavaly és idén is az maradt a babaváró hitel, amely családi otthonteremtési kedvezménytől eltérően nem lakáshitelként, hanem személyi kölcsönként működik, ezzel pedig az ingatlanpiacon is éreztette hatását. Bár a legtöbben még mindig lakóingatlan vásárlásra, vagy felújításra, bővítésre költenék az összeget, lehetséges, hogy a nem lakóingatlanként nyilvántartott üdülők, zártkerti ingatlanok népszerűségét is megnöveli a jövőben az egyedi konstrukció. Ezt pedig felerősíti a "karanténhatás" is, vagyis hogy a járványhelyzet alatt szerzett tapasztalataik alapján egyre többen vonulnak majd ki a nagyvárosokból a zöldövezetekbe, és fogják keresni az olcsóbb alternatívákat. Azonban hiába olcsóbb ez a megoldás, lehetnek buktatói. A Pénzcentrum annak járt utána, érezteti-e már a hatását a babaváró hitel ezen a téren.

A babaváró hitel bevezetését nagy várakozás övezte, majd 2019. július 1-jei bevezetését követően az egyik legnépszerűbb családtámogatási formává lépett elő. Fél év alatt a babaváró támogatásra mintegy 64 ezer kérelem érkezett, ezzel szemben a használt lakás vásárlására és a kétgyermekesekre kiterjesztett családi otthonteremtési kedvezmény (csok) mellé felvehető hitelt hatezernél valamivel többen igényelték, tehát több mint 10-szer annyian neveztek be a babaváró hitelre.

Az MNB adataiból kiderült, hogy a babaváró hitelt nem a lakáskölcsönök helyett, hanem azokon felül vették igénybe a családok valamint, hogy a személyi kölcsönök állománya márciusig folyamatos növekedést mutatott, és amellett tudott a babaváró hitelek kihelyezett állománya is növekedni.

Magyarországon az ingatlanárak folyamatos emelkedést mutattak 2013 óta, az ingatlanok jelentősen felértékelődtek. Ezt tovább fokozták az olyan családtámogatási intézkedések is, mint a csok bevezetése, bővítése, egyre több családnak nyílt lehetősége lakáshoz jutni. Azonban például a csok esetében kikötés volt, hogy a megvásárolt ingatlan a tulajdoni lapon is lakóingatlanként szerepeljen. Ez olyan ingatlanok megvásárlásánál, melyek üdülőövezetben található, vagy korábbi hobbitelken emelt lakóházak - amelyek még mindig zártkerti ingatlanként vannak nyilvántartva, gondot okozott.

Azonban azok számára, akik nem jogosultak jelzálog-hitelre, vagy államilag támogatott konstrukcióra a jellemzően személyi kölcsönökből finanszírozott zártkerti ingatlanok és nyaralók még mindig alternatívát jelentenek.

Ezekhez a kis jövedelemből élő családok olcsóbban juthatnak hozzá, mivel a zártkerti ingatlanok jellemzően jóval olcsóbbak, mint a belterületi építési telkek, akár harmad-, negyedannyiba is kerülhetnek. 2019. júliusában jött a babaváró hitel, ami nem lakáshitelként, hanem személyi kölcsönként működik, tehát nem kritérium, hogy mindenképp lakóingatlanra fordítsa az igénylő az összeget, vehet belőle zártkerti ingatlant, vagy nyaralóként nyilvántartott házat is.

Elviekben így nincs akadálya, hogy valaki nyaralót vegyen az összegből.

Ha valaki ezt a kedvezőbbnek tűnő megoldást választja, ez a hitelpiacon jelent majd hátrányt. Például egy felújítási, bővítési, vagy ha telekről lenne szó, építési hitel sem elérhető. Ezen túl például egy jövőben igényelt jelzálog hitel esetén üdülő, hétvégi ház, építési telek elfogadható fedezetként (és persze családi ház, lakás), de zártkerti ingatlan nem.



