Van kiút az aszály- és fagykárokból: újabb támogatásokkal segítik a gazdákat

Az aszály- és fagykárok következményeinek ellensúlyozásához is hatékony segítséget nyújt a kormány

– közölte Nagy István.

Ahogy a portál írja, jelentősen rontja a terméskilátásokat a szántóföldi kultúrákban csapadékhiány, emellett a gyümölcsösök jelentős része elfagyott.

A termelők eddig 166 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt és 82 ezer hektáron tavaszi fagykárt.

Ahogy a miniszter mondta, a veszteségek enyhítését és a gazdák jövedelmének stabilizálását komplex támogatáspolitikai intézkedések szolgálják, amelyek közül a legfontosabbak

Mintegy 18-19 milliárd forint áll rendelkezésre a kárenyhítési alapban az idén. A finanszírozási nehézségekben segíthet a százszázalékos mértékű kamat-, kezességi díj és a költségtámogatással igénybe vehető Agrár Széchenyi-kártya folyószámlahitel plusz hitelprogram. De nemsokára az MFB által meghirdetett forgóeszköz-hitelprogramokra is kiterjesztik a teljes körű támogatást.

A közvetlen támogatások jövedelembiztonságot és pénzügyi stabilitást jelentenek a termelőknek, ezért ősszel megemelt összegű előlegfizetésre számíthatnak a gazdálkodók

- tette hozzá a tárcavezető.

