Elismerte a vezérigazgató: nehéz évekre készül a tatabányai autóipari multi

HelloVidék: Az európai szinten több gyárban is bevezetésre kerülő okostechnológia, amelyet egy korábbi közleményük alapján 2023-ra terveznek megvalósítani, mennyiben fogja átalakítani a jelenlegi gyártási gyakorlatot? Mennyiben fokozza a termelést, mennyiben csökkenteni le a hibalehetőségeket, és ezzel párhuzamosan változik-e a jelenleg Önöknél dolgozó munkatársak száma?

Topolcsik Melinda: A Bridgestone Tatabánya az elkövetkezendő években okosgyárrá (Smart Factory) alakul. Ez a folyamat több különböző projektből áll és a gyár működésének minden területét érinti. Az első ilyen projekt (Smart Energy) a gyár energiafelhasználását és annak költségeit optimalizálja, amely révén az üzemünk 10%-os energia-megtakarítást ér majd el. Ez a projekt már elindult. Emellett ipar 4.0-ás technológia lesz hivatott fejleszteni a termelés minőségét (Smart Quality) is. A már üzemelő digitális gyártógépek révén rengeteg adat kerül egy felhőalapú adatbázisba, ahol egy algoritmus összefüggéseket keres a gyártási paraméterek és a legyártott abroncsok attribútumai között. A következtetéseket pedig automatikusan továbbítja a gyár minőségellenőrzési mérnökeinek, akik azonnali beavatkozással jelentősen tudják csökkenteni a gyártási selejt mennyiségét. A digitalizáció az ipari robotok karbantartásában (Smart Maintenance) is jelentős szerepet fog játszani. A mesterséges intelligencia adatelemzéssel jelzi előre a gyártógépek várható meghibásodásait, ezért tervezhetők lesznek a karbantartási ciklusok. A rendszer szenzorok segítségével méri, majd elemzi a gépek vibrációját, és még a költséges meghibásodásokat megelőzően javasol karbantartási munkálatokat.

A tavalyi évben a Bridgestone fejlesztési vezetője, Emilio Tibero (jelenleg COO és CTO) azt nyilatkozta, hogy az okostechnológiát nemcsak a gyártás során, hanem a kész gumiabroncsokban is hasznosítani fogják. Mit kell érteni pontosan a smart factory technológiával előállított termékek alatt, amiket a média okosgumikként emleget?

Az okosgumik fejlesztésében a legfontosabb elem az úgynevezett RFID technológia bevezetése, amellyel azonosítható az adott gumiabroncs. A jövőben olyan jeladók kerülnek először elsősorban a kereskedelmi járművekre, teherautó flották számára kínált abroncsokba, amelyek figyelik és elemzik az abroncs legfontosabb üzemi paramétereit, a guminyomást, az elhasználódást, a gumi futófelületének állapotát. Ezeket az adatokat felhasználva tanácsokkal és figyelmeztetésekkel tudjuk ellátni flotta ügyfeleinket az abroncsok futásteljesítményével, aktuális műszaki állapotával és várható meghibásodásaival kapcsolatban. Ezen előrejelzések révén kiküszöbölhetőek a nem kívánt üzemidő kiesések és a jobban tervezhetővé válnak a karbantartási ciklusok, javul a járművek rendelkezésre állási ideje.

Mivel a robotizáció óhatatlanul is konkrét munkakörök megszűnésével jár, mit tesznek az elbocsátások ellen? Szerveznek cégen belüli továbbképzéseket az új munkakörökre, esetleg ez már jelenleg is folyamatban van?

A robotika és a digitalizáció nélkülözhetetlen tényező a költséghatékonyság, a rugalmasság, a versenyképesség és a minőségi termékek gyártása érdekében, ám ez nem jelent szükségképpen szembenállást az ember által végzett munkával. A modern, Ipar 4.0-ás gyárakban az ember és a gépek hatékony együttműködése a legfontosabb szempont. Gyártástechnológiánk magas fokú digitalizáltsága okán mi már eleve kevesebb embert alkalmazunk, mint más, kevésbé korszerű abroncsgyárak, nálunk éppen ezért nincs félelem robotoktól, a digitalizáció miatt nem kell munkatársakat elküldenünk. Számunkra a kihívás inkább az, hogy megtaláljuk és kiképezzük az új technológiához értő hozzáértő munkavállalókat és betanítsuk őket a korszerű technológia használatára.

Korábban egy másik vállalatnál éppen 2008-ban, a gazdasági válság idején nevezték ki ügyvezető igazgatónak, így korábban már át- és megélte az ezzel az időszakkal járó nehézségeket kezdve a csoportos leépítéstől a termelés racionalizálásáig. Mennyiben segítik korábbi tapasztalatai a mostani időszakban? Összehasonlítva a két időszakot, bár a 2020-as évnek még csak a derekán járunk, hogy ítéli meg, ezúttal egy sokkal mélyebb gazdasági visszaesést fogunk elszenvedni?

Természetesen fontos tapasztalat, hogy ügyvezetőként „megéltem” már egy válságot. A krízisek során megszerzett tudás újból és újból felhasználható, és magabiztosságot ad az új kihívások leküzdéséhez. Hozzám hasonlóan a Bridgestone tatabányai gyára, a mi gyárunk is átélte az előző válságot, mivel pont 2008-ban, az akkori válság legborúsabb időszakában kezdte meg működését. Az akkor szerzett tapasztalatunk megmutatta, hogy a rövid távú nehézségeken túltekintve, a hosszú távú célokra összpontosítva, folyamatos fejlesztésekkel a nehéz időszakból is megerősödve kerülhetünk ki, és nemzetközi piacvezetőként most sem lehet más a célunk. Ehhez a legutóbbi fejlesztéseink, a digitalizáció és a termékfejlesztés terén kiváló alapot biztosítanak.

Mennyiben érinti a magyarországi üzemet a koronavírus miatt kialakult gazdasági recesszió?

Autóipari szakértők szerint az idén jelentősen (akár 20-40%-kal, Roland Berger, 2020. április 23.) visszaeshet az európai gépkocsigyártás 2019-hez képest, és ezt a visszaesést valószínűleg nem lehet behozni jövőre sem, legfeljebb néhány év múlva normalizálódhat a gépkocsigyártás és a gépkocsieladás. Ez természetesen hatással van az abroncsgyárak, így a mi termelésünkre is, mert termékeinket részben az autógyárak számára szállítjuk. A másodlagos (ún. trade) piac kilátásai azonban jobbak, a jelenlegi prognózisok szerint itt sokkal dinamikusabban visszaépülhet a kereslet.

A helyi hatásokat egy globális cég esetében nehéz számszerűsíteni, hiszen az a piac mellett a vállalatcsoport globális stratégiájától is függ, de nemzetközi piacvezetőként a célunk az, hogy ebből a válságból is megerősödve kerüljünk ki, csakúgy, mint a 2008-as válságból.

A vírus miatt leállt, illetve csökkentett kapacitással folyó európai termelés mellett mit tapasztaltak a keresleti oldalról? Számolniuk kellett idehaza esetlegesen hiánnyal, vagy a meglévő készletek tudták fedezni az igényeket?

A kezdeti sokk után a másodlagos piac ¬amely jelenleg termékeink kb. 80%-át adja ¬ kezd magához térni; emellett természetesen az autógyárak újraindulását is élénk figyelemmel követjük. Biztató jel, hogy a nagy autógyárakban mind Európában, mind itthon újraindult a termelés, magyar vevőink közül az Audi, a Suzuki és már a Mercedes is termel. Egy multinacionális cég leányvállalataként a Bridgestone Tatabánya egy bonyolult raktározási és logisztikai rendszer része, egy ilyen rendszer pedig érzékenyen reagál a világban bekövetkezett változásokra. Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy mi továbbra is teljesíteni tudjuk az autógyárak és a vevők megrendeléseit, ellátási láncunk és alapanyag ellátásunk stabil és folyamatos.

Mennyiben alakították át a gyárban dolgozók mindennapi rutinját a járványhelyzet miatt kényszerűen bevezetett biztonsági intézkedések? A továbbiakban, az enyhülő intézkedések mellett fokozatosan visszaállnak majd a normál munkarendre?

A kialakult helyzet természetesen nekünk is kihívást jelent és türelmet követel mindenkitől a gyárban. Ennek ellenére büszkén mondhatom, hogy egyik munkavállalónkat sem érte hátrány ezen időszak alatt. Számos intézkedést hoztunk az elmúlt időszakban a dolgozóink egészségének védelmében. Óvintézkedéseink alapvetően négy területre összpontosítanak:

kötelező személyek közötti távolságtartást (jelenleg 1,5 méter) vezettünk be a gyár területén (némely esetben azon kívül is), minden dolgozónknak biztosítottuk védőmaszkokat, szervezési és adminisztratív eszközökkel csökkentettük a személyek közötti érintkezések gyakoriságát, fokoztuk a higiéniát gyárunk teljes területén.

Ezekre példa:

Távolságtartás: új öltözői rend, ebédlői rend (kevesebb szék, személyzet szolgál ki, előre csomagolt élelmiszerek), nagyobb buszok, sűrűbb buszjáratok,

Maszk: ingyenes maszk minden dolgozónak, kötelező maszkviselés a gyár területén, ha a biztonságos távolság (jelenleg 1,5 méter) nem tartható, illetve a munkába járás során a buszokon minden esetben,

Szervezési és adminisztratív eszközök: home office, videokonferenciák, kevesebb utazás, hőkamera,

Higiénia: fertőtlenítők kihelyezése, gyakoribb fertőtlenítések, gépek kezelő felületének fertőtlenítése.

Egyelőre ezeken az intézkedéseken nem tervezünk lazítani. A volumencsökkenés okán ugyanakkor termeléslassítás nálunk is van, így esetenként kényszerültünk a munkaidő-beosztás módosításra, de ez időszak alatt senkit nem kellett elbocsátanunk. Mindvégig kifejezett célunk volt a munkavállalók munkahelyének megőrzése. A gyárunk közössége egy rendkívül összetartó csapat, a kitartásunkkal pedig számtalan helyzetben bizonyítottuk már, hogy számunkra nincs lehetetlen – ez most sincs másképp.

A vészhelyzet kapcsán nagy százalékban csak az elszenvedett veszteségeknek adnak hangot, az esetleges pozitívumokról viszont keveset beszélnek. A Bridgestone tatabányai üzeme esetében érvényes a mondás, miszerint megpróbáltak a hátrányukból előnyt kovácsolni?

A Bridgestone megerősödve kíván kijönni ebből a válságból is. Ehhez jó alapokkal rendelkezünk, partneri körünk folyamatosan bővül, termékeink minősége pedig az iparág élvonalában van. Mi egyike vagyunk a néhány prémium gyártónak. Ezt az teszi lehetővé, hogy az abroncsiparban az elmúlt években folyamatosan mi költöttük a legtöbbet K+F-re (kutatás-fejlesztés – a szerk.), és hogy mostanra már a Bridgestone a világ legnagyobb gumiabroncs gyártója. Úgy gondolom, hogy a válság utáni időszakban a felhasználók részéről erősödni fog az igény a jó minőséget garantáló, megbízható márkák iránt. Tatabányai gyárunkban az elmúlt években folyamatosan digitalizáltunk, kapacitásunk 60%-át digitális gyártástechnológia biztosítja. Megkezdtük az okosgyárrá alakulást, aminek első lépéseként digitalizáltuk energiaellátásunkat, amely révén 2021-re szándékaink szerint 10%-kal csökkentjük majd energiafelhasználásunkat. Gyárunk energiaszükségletének 100%-át jelenleg is már megújuló energiaforrásból biztosítjuk, ami azt jelenti, hogy elektromos áram felhasználás szempontjából CO2 semlegesek vagyunk. Termékkörünket is folyamatosan fejlesztettük a fogyasztói trendek irányának megfelelően. Rendelkezünk termékkel a legdinamikusabban bővülő négyévszakos abroncsok szegmensében (Weather Control A005), a vizes utakon kiváló tapadással rendelkező abroncsok piacán (Turanza T005), van defekttűrő abroncsunk (DriveGuard), a kettő együtt is (Turanza DriveGuard technológiával) és kifejlesztettünk egy olyan technológiát (Enlighten) amely az eddigieknél kisebb gördülési ellenállást és üzemanyag fogyasztást tesz lehetővé.

Úgy gondolom, hogy az elmúlt években végzett mindezen fejlesztéseink szerepe a COVID-19 utáni korszakban felértékelődik, és ezzel versenyelőnyhöz juttat minket.

A gazdaság motorjaként is emlegetett autóipartól való függőségi viszony miatt miben változtatták meg az idei év eseményei a rövidebb-hosszabb távú terveit a tatabányai üzemnek mind a termelés, mind pedig a jövőbeni fejlesztés tekintetében? A korábban 2023-ra datált okosgyárrá való átalakulás dátuma ennek következtében kitolódhat?

Fejlesztési céljaink nem változtak, de azok ütemezése minden bizonnyal fog. Az autógyárak és az iparág válságból való kilábalása jelenleg nehezen tervezhető előre, ami így kihatással van a folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseinkre is. Ugyanakkor a Bridgestone Csoport stratégiája szempontjából fontos fejlesztések folytatódnak, mert a cégünk hosszú távra tervez, invesztál a jövőbeni fejlődésbe. Ez a vállalati filozófiánk része és ez a gondolkodásmód a biztosíték arra, hogy ismét megerősödve kerüljünk ki a nehéz időszakból.

Kiindulva a szakemberek prognózisából, miszerint ősszel a járvány újra fellángolhat, felkészülten várják a harmadik és negyedik negyedévet?

Valóban, az iparág egészének kilátásai nagymértékben múlnak a vírushelyzet tartós megoldásán, a vakcina kifejlesztésén, az autóipart érintő kormányzati intézkedéseken (autócsere programok) valamint az általános gazdasági helyzeten és a keresleten, a lakosság fizetőképességén. Most az látszik, és a mi előrejelzéseink is ezt mutatják, hogy az iparágnak nehéz évekre kell felkészülnie, mindazonáltal a Bridgestone-nál felkészülten várjuk a harmadik és negyedik negyedévet, és bízunk benne, hogy az eddig elvégzett munka és fejlesztéseink, meghozzák gyümölcsüket.

Címlapkép: Steiner Petra

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x)