Óriási pénzekre számíthatnak a diákok: hatalmas szükség van a munkájukra

2020 tavaszán nagyon fordult a világ, és az évek óta tartó munkaerőhiány egy csapásra munkanélküliséggé változott a koronavírus-járvány nyomán. Az egyes szektorok azonban nem egyformán érintettek, van ahol mind a mai napig nagy szükség van további munkaerőre.

Bár most még bizonytalan a helyzet, a munkaerőpiacon hosszabb távon újra visszatérhet a járvány előtti munkaerőhiány - írta a legutóbbi foglalkoztatási statisztikákra reagálva Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. És ugyan a foglalkoztatottak száma még mindig közel 65 ezer fővel marad el az egy évvel ezelőttihez képest, azonban már szignifikáns javulás az áprilisi 156 ezer fős visszaeséshez képest. "A munkaerőpiac teljes helyreállása csak a jövő év második felére várható, mivel egyes, döntően az idegenforgalomhoz és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások a vakcina tömeges alkalmazásáig nem jöhetnek helyre" - ezt már Suppan Gergely, Takarékbank vezető elemzője írta.

Tehát a jövőben, ha helyrebillen a piac, még nagyobb szükség lesz a rugalmas, bármikor bevethető munkaerőre, mint korábban, hiszen a demográfiai feltételek nem változtak: a munkaképesek táborából évente több 10 ezer ember esik ki.

Nem csak az átmeneti időszakban, de "békeidőben" is népszerű a hazai vállalatok körében a diákmunkások alkalmazása: sokan nem csak nyáron számítanak rájuk, de a szorgalmi időszakban is várják akár részmunkaidőben is a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket. "Ha egy cég egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató hallgatókat alkalmaz, jobban megéri diákszövetkezeten keresztül foglalkoztatni őket, hiszen így mentesül a járulékfizetési kötelezettségek alól, másrészt a toborzást, a kiválasztást és a szükséges adminisztrációt a diákszövetkezet átvállalja" - mondta el Tóth Rozália, a Prohuman Diákmunka operatív igazgatója.

Az elmúlt hónapokban egyre több megrendelés új megkeresés érkezett a diákszövetkezetek felé a cégek újraindulása kapcsán. A hazai vállalatok a vírushelyzet előző hullámának tapasztalatai alapján érzékelhetően aktívabban használják az atipikus megoldásokat, beépítik a kockázatkezelésbe. Az első hullám alatt sok cég diákoknak nem tudott munkalehetőséget biztosítani, mert vagy leállt, vagy csak a saját állományát foglalkoztatta és úgy próbálta átvészelni a helyzetet.

A jelenlegi helyzetről a cikk folytatásában a Pénzcentrum oldalán olvashatunk.

Címlapkép: Getty Images

