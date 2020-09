Ennek sokan nem fognak örülni: ezért drágulhat a disznóhús

A magyar piac is reagált arra, hogy az afrikai sertéspestis németországi megjelenése gyors árcsökkenést hozott Németországban – nyilatkozta a Világgazdaságnak Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Az élő sertés ára Németországban – amelyhez a magyar piac is igazodik – bő egy hét alatt 20 eurócentet esett. Ezután a korábbi 400 forint körüli hazai felvásárlási árak is 360-385 forintra csökkentek. Piaci hírek szerint viszont az élő sertés exportára megmaradt a 400 forint körüli szinten.

A magyarországi piaci szereplők azért aggódnak, hogy az exporttilalom miatt bennragadt húst a cégek dömpingáron terítik, ezzel pedig lenyomják a hazai húsfeldolgozók árait. Éder Tamás becslései szerint az utóbbi időszak exportnövekedését is figyelembe véve akár évi 600-800 ezer tonna németországi hús is bennragadhat a kínai exporttilalom miatt.

A piacon most mindenki találgatja, mi következik. Egyes spekulációk szerint

elképzelhető, hogy bizonyos értékesebb húsrészek ára emelkedik, megjelenhet az átárazási kényszer.

A koronavírus-járvány második hullámának azonban Éder Tamás szerint egyelőre nincs érezhető húspiaci hatása. Működik ugyanis az iskolai közétkeztetés, és az éttermeket sem zárták be. A turizmus viszont nem indult újra, sok embernek pedig kevesebb lett vagy megszűnt a jövedelme, ami károsan hat a keresletre. Mindennek következében a húsiparosoknak az idei nem lesz jó év.

