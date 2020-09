Levélben kérte a helyiek segítségét a polgármester: így menthetik meg a vízparti területet Csopakon

Ahogy a portál írja, Ambrus Tibor az önkormányzat oldalán arról számolt be, hogy több balatoni önkormányzat képviselői közül egyedül ő nem írta alá azt a megállapodást a Bahart reorganizációjakor, amely a kikötő jelenlegi területének használatát szabályozta volna. A megállapodás szerint– bár 25 évig ingyen használhatták volna a kikötőt – úgy osztották volna ketté a területet, hogy csak a móló maradt volna Csopak használatában, a kikötő előtti vízparti rész nem. A terület végül egyben maradt, így viszont elárverezi a Bahart, a vízparti terület kikiáltási ára 52 millió forint.

Levélben kérte a helyiek segítségét a polgármester:

Az Összefogás a Balatonért Egyesület nevében Badzsó Angéla és dr. Dudás Dorottya társelnökök beadvánnyal éltek felém, melyben tájékoztatást kértek a Kerekedi Öböl fölötti terület átminősítésével kapcsolatban, illetve jelezték, hogy petíciót szeretnének átadni számomra szeptember 26. szombat délután. Sok minden történt azóta, ami az én válaszomat is befolyásolta. Miután sokakat érintő és minden csopaki segítségét és együttműködését is igénylő témákról van szó, ezért megosztom Önökkel a válaszomat.



Tisztelt Badzsó Angéla és dr. Dudás Dorottya!



Válaszul beadványukra szeretném tájékoztatni Önöket – és remélem, hogy mindazok, akik valóban érintettek és szívükön viselik Csopak sorsát, megértik, - hogy az Önök által meghatározott időpontban nem tudok a rendelkezésükre állni. Egyéb polgármesteri feladataimnak teszek eleget – esküvőt tartok -, aminek az időpontját már jóval azelőtt kitűzték, mint ahogy Önök bejelentették kívánságukat a tüntetésre és a petíció átadására.



Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyébként is okafogyottá vált mind a petíció, mind az aláírások gyűjtése ebben az ügyben, hiszen az illetékes hatóságok – ahogyan az az ügymenet része volt egyébként is – meghozták a maguk döntését. Ezt Önök is tudták/tudják, pontosan erről tájékoztattuk Csopak nyilvánosságát, erre a döntésre vártunk, amikor azt mondtuk, hogy semmi nincs még eldöntve. Nem volt mit megakadályozni, csak aggodalmak, feltételezések és tévhitek ellen küzdöttek. Egyelőre.



A küzdelmük, a Csopakért és a Balatonért való tenni akarásuk tiszteletre méltó, nemes a cél, amely összekovácsolta Önöket. Én most azt kérem Önöktől, hogy ne tegyék még le a fegyvereiket, még ne ünnepeljenek önfeledten, mert van olyan ügy, ami mellé még nagyobb összefogásra lesz szükség.



Van egy másik terület, ahol a beépítés fenyegetése sokkal konkrétabb és valósabb, mint a Kerekedi-öbölben volt. Minden bizonnyal emlékeznek még a BAHART reorganizációjakor történtekre, amikor több balatoni önkormányzat képviselői közül egyedül én nem írtam alá azt a megállapodást, ami a kikötő jelenlegi területének használatát szabályozta volna. Eszerint – bár 25 évig ingyen használhattuk volna - úgy osztották volna ketté a területet, hogy csak maga a móló maradt volna Csopak használatában, a kikötő üzemeltetésének kötelezettségével és költségeivel együtt, ugyanakkor az a terület, ahonnan még szabadon le lehetne jutni a Balaton partjához, teljes egészében kikerült volna a köz használatából.



A terület egyben maradt, ezt most elárverezi a BAHART. A kiírásban már nem szerepel közforgalmú kikötő üzemeltetése. Képviselőtársaimmal azt szeretnénk, hogy a terület maradjon közpark, ahol sétálni lehet, ahol le lehet jutni a vízhez szabadon. Szeretnénk elbontani a jogellenesen épített kerítést, padokkal, új növényekkel színesíteni a teret.



Már most tudjuk, hogy sok befektetői csoport szeretné megvenni a területet, és kérni annak átsorolását. Ezt volt aki már jelezte is felénk. Könnyen belátható, hogy ha egy befektető többszáz millió forintért megvásárolja a területet, akkor be is szeretné építeni és hasznosítani azt a saját érdekében. A csopakiak pedig még ezen a területen sem tudnak majd szabadon a Balaton partjához menni. Ez a fenyegetés most valós.



Én abban kérem az Önök – és minden civil szervezet - segítségét, erősítsenek meg bennünket, hogy Önök is nyitott közparkként szeretnék a jövőben látni és használni ezt a területet és egyetértenek abban, hogy többlet építési jogot ne adjunk a területnek.



Kérem, hogy emellett álljanak ki, e cél mellé gyűjtsenek aláírásokat!



Tisztelettel,

Ambrus Tibor polgármester