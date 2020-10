Forradalmi fejlesztés hozhat reformot a vidéki szórakozóhelyeken: mutatjuk az elképzelést

A kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumban tanuló Kollár Anna, Ipacs Kornél, Kiss Balázs és Surányi Kristóf számára nem ismeretlen a verseny, lévén már az előző tanévben is sikeresen szerepeltek egy fő plusszal az országos színtéren zajló megmérettetésen. Az akkori koncepciójuk egy sütést megkönnyítő termékcsomagokra specializálódott vállalkozás volt, ami az összetevőket előre porciózott formában kínálta a sütni vágyók számára, ezzel mentesítve őket a folyamatos méricskéléssel járó terhektől, amellyel a dobogó második fokán végeztek a mezőnyben. Mivel mindannyian élénk érdeklődést mutatnak a gazdaság működése iránt, nem is volt számukra kérdés, hogy az érettségi előtti évben újból ringbe szállnak a fődíjért, felvértezve korábbi tapasztalataikkal és újonnan megszerzett kompetenciáikkal.

A verseny kiírása szerint azonban nem egy, hanem húsz vállalkozói ötlettel kell előrukkolniuk, amik közül jó eséllyel választják majd ki azt, amivel a legesélyesebbek lehetnek az idén 50 csapatnyira duzzadt mezőnyben. A közös brainstorming alkalmával olyan ötleteik adódtak, mint például egy környezetbarát ajándékokat forgalmazó webshop, egy alkalmazás, ami azokra a helyi látványosságokra hívta volna el a figyelmet, amik kevésbé ismertek, de bizonyára sok munkáltató számára nagy segítség lett volna, ha az új dolgozók betanulási folyamatát megkönnyítő koncepciójukat dolgozták volna ki. Mindezek helyett, bár egyikük sem érdeklődik vagy ért különösebben a programozás iránt, egy telefonos applikációra esett a választásuk.

A LOCOM-hoz (local communityből képzett mozaikszó – a szerk.) az ötlet úgy jött, hogy fiatalként sokat szembesültünk azzal, hogy nincs annyi, vagy olyan tematikájú program vidéken, amin szívesen részt vennénk. A programok döntő többsége az adott város lakosságának bevonása nélkül szerveződik, így viszont nagyon nehéz felmérni, hogy a közösség mire vágyik. Applikációnk a programokat alulról szerveződve valósítaná meg, illetve megannyi más funkciójával egy szorosabban összetartó városi közösség létrehozását segítené. A működést tehát úgy képzeljük el, hogy adott város lakói kifejeznék, milyen program érdekli őket, ezeket az ötleteket a többi lakos kedvelhetné, és így jobban kirajzolódna, mire van igény. Ha pedig van igény, akkor a helyszín és a fellépő kiválasztása is könnyebb lenne

– magyarázta az applikáció koncepcióját a Freitagok egyik képviselője, Kollár Anna.

Az ötlet olyannyira nagy sikert aratott, hogy a második helyezés mellett nekik ítélték oda Kollár Csaba vállalkozó és a Városi Alapkezelő különdíját is, így összesítve több mint 1 millió forint ütötte a markukat. Plusz elismerésként pedig ott volt a szakmai zsűriből érkező költői kérdés, miszerint: „ők miért nem gondoltak erre korábban?”, ami a kecskeméti fiatalokból álló csapat számára a lehető leghízelgőbb visszajelzés, hogy jó úton járnak.

A projekt jelenleg a know-how stádiumban áll, vagyis az elképzelés adott, a gyakorlati kivitelezés pedig még várat magára, hogy a gondolatból egy felhasználóbarát applikáció születhessen.

Ennek kapcsán érkezett már hozzájuk egy felkérés, hogy némi finomítással segítenének kidolgozni a koncepciót, amely kapcsán jelenleg is folynak az egyeztetések. Végzők diákként viszont Annának, Balázsnak, Kornélnak és Kristófnak jelenleg máshová kell összpontosítania a figyelmét és az energiáit, hogy egy jó érettségivel mindannyian gazdasági vonalon tanulhassanak tovább, ketten Hollandiában, egy-egy ember pedig az USA-ban és Angliában.

Viszont tudjuk jól, hogyha térben messzire is kerülnek itthonról, az online tér számos lehetőséget nyújt, hogy egy projekt kivitelezésével kapcsolatos megbeszélések ne szakadjanak félbe. És ki tudja, talán mire mindannyian hazatérnek, a LOCOM valós testet öltve reformálja meg a vidéki programszervezést, amellyel a most elmaradott települések is felzárkózhatnak a nyüzsgő, élettel teli és fiatalok által vonzó célpontnak számító helységek mögé.

