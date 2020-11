Itt a program: így terelnék vissza a magyar fiatalokat az agráriumhoz

Az innovatív projekt a 2018-as évben debütált pilot jelleggel, majd 2019-ben a Bács-Kiskun megyében található kiskunfélegyházi MEZGÉ intézményében tesztelték élesben az előző év tapasztalatait. A tervezet végül olyan nagy sikert aratott, hogy idén már országszerte vehettek részt az 5-7. osztályos tanulók a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmákat népszerűsítő programsorozatban, országszerte 18 agrár-szakképző intézmény és közel 400 résztvevő bevonásával.

A 2020-ban a dél-alföldi megyében immáron harmadszor megszervezett projektbe a Déli Agrárszakképzési Centrum Jánoshalmai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is becsatlakozott, akiknek köszönhetően 20 pályaválasztás előtt álló tanuló július 13-17. között a gyakorlatban is kipróbálhatta az egyes szakmát, amiben a duális képzésben részt vevő megyei cégek segítették őket.

Az intézmény idén először élt a NAK programlehetőségével, amely amolyan win-win alkalom mind az iskola, mind a kisdiákok részére, mert a tanulók ezáltal megismerhették az agrárszakképző tanintézményt és a tangazdaságot, így az ott és akkor látottak, tapasztaltak potenciálisan felkelthetik a fiatal nebulók érdeklődését a Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum iránt.

Az immáron országos program széleskörű betekintést enged az agráriumhoz kapcsolódó foglalkozásokba, így a kistermelői élelmiszer-előállítók, a mezőgazdasági gépészek, az erdésztechnikusok, kertésztechnikusok, édességkészítők és gazdák sokszínű feladatköreibe, ezek eloszlása azonban területileg és iskolánként változó, kihez-kihez melyik szakma áll a legközelebb.

A NAK kérésére és támogatásával a Gazda szakma mindhárom szakmairányát (Állattenyésztő, Növénytermesztő, Lovász) sikerült bemutatnunk a gyerekeknek, de némi rálátást kaptak a mezőgazdasági gépész szakmára is az iskolánk tanüzemében. A programhét során az érdeklődő diákok először az általános mezőgazdasági tevékenységekkel ismerkedtek, határszemlét tartottak, termésbecslést végeztek az iskola szántóföldjein. Az állattartó telepen az állatállomány bemutatása után sajtot és kovászos uborkát készítettek. Növény- és magfelismerés is volt a programok között, illetve, ahogyan már említettük, mivel az állattartás is szerves részét képezi az általunk oktatott szakmáknak, sertésszív boncolása és részeinek a megismerése is szerepelt a feladatok között. A műszaki ismeretek, gépészet vonalon a diákok oktatói felügyelettel mezőgazdasági erőgépeket vezethettek, és kipróbálhatták a kombájn irányítását is. Alapvető fémmegmunkálási feladatokat végeztek, az erőgépek karbantartási munkáival ismerkedtek meg, segédkezhettek a szerelésben. Nagy öröm számunkra, hogy iskolánk jól felszerelt tanüzemmel és 140 hektár szántóterülettel rendelkezik, ahol a 18 tanműhelyben és az állattartó telepen számos olyan feladatot tudtunk adni az érdeklődő diákoknak, amivel felkeltettük érdeklődésüket a mezőgazdasági szakmák iránt

– beszélt részleteiben a jánoshalmi intézmény programjairól a gyakorlati oktatásért felelős kapcsolattartó, Varga Judit.

A jánoshalmi Szakmakóstoló Hét alatt a diákok többek között kilátogattak a Renner Bt.-hez és a Király és Társa Kft.-hez, amelyekkel az intézmény a duális képzés miatt amúgy is kapcsolatban áll, így a program tovább erősítette a köztük lévő együttműködést. Mivel a tematikus programhétről szóló felhívást a megyei iskoláknak is elküldték, valamint a közösségi oldalon is hirdették, a kisdiákok már egy komplett élménycsomagra jelentkezhettek, Varga Judit szerint nem is kevesen.

Noha csak júliusban került sor az élményalapú pályaorientációs hétre, a járványhelyzet így is közbeszólt, ezért elsősorban inkább a környékbeli általános iskolákból érkeztek a diákok. Mindazonáltal, akik részt vettek az ötnapos programsorozatban, ők rendre pozitívan nyilatkoztak a képzésekről és az ott átéltekről, aktivitásuknál jobban pedig semmi sem támasztja alá azon szavaikat, miszerint sokan a Szakmakóstoló Hetek hatására szeretnének majd a jánoshalmi intézményben továbbtanulni.

A hagyományos pályaválasztási börzéket és a Szakmakóstoló Hetet vétek lenne összehasonlítani, mert mindkét program más szempontból segít a diákoknak a továbbtanulásban. Noha a jánoshalmi intézmény idén elsőként vett részt a programban, a HelloVidék kíváncsi volt, érezhetően mennyiben segíti a diákokat egy-egy ilyen projekt az iskolaválasztáskor.

Úgy vettük észre, hogy sokat számít. Az őszi pályaorientációs programsorozat alkalmával a NAK megyei szervezete már eddig is minden évben hozott tanulókat az intézményünkbe, hogy az érdeklődők megismerhessék képzéseinket, és az a tapasztalatunk, hogy több messziről (pl. Kecskemétről) érkező diák a látottak alapján döntött iskolánk mellett. Pedig ezek csak egynapos programok voltak, amelyeken nem is tudtuk a teljes képzési rendszerünket bemutatni, mégis hatottunk a diákokra. Ezúton is szeretnénk megköszönni a NAK Bács-Kiskun Megyei szervezetének a lehetőséget és a szervezőmunkát, amit a program lebonyolításába fektettek

– fejtette ki gondolatait a kérdés kapcsán a gyakorlati oktatásért felelős kapcsolattartó, Varga Judit.

Nem meglepő módon a pozitív tapasztalatok hatására az intézmény jövőre is szívesen részt venne a NAK programsorozatában, amellyel úgy tűnik, mintha forradalmasították volna a pályaorientációs alkalmakat, legalábbis ami az agrárszektort illeti, egészen biztos.

Címlapkép: Getty Images

